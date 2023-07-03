الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

إخوة في الاحتلال؟

هآرتس
هآرتس
بقلم: أسرة التحرير

مهاجمة أعضاء حركة "إخوة في السلاح" على أعضاء حركة "الكتلة ضد الاحتلال" والذين ساروا في مسيرة في منتهى السبت احتجاجا في تل أبيب، كجزء من المظاهرات ضد الانقلاب النظامي، هي شهادة على ضعف الاحتجاج. الهجوم أيضا يقتضي نقدا ذاتيا لأنه لا يمكن أن تكون هناك حركة احتجاج إسرائيلية ترفع علم الديمقراطية وتبقي خارج حدودها الاحتلال وجرائمه والذين يحاربون ضده. أعضاء "الكتلة ضد الاحتلال" رفعوا علما وعليه مكتوب "يتوجب معارضة إرهاب المستوطنين"، أعضاء "إخوة في السلاح"، صرخوا عليهم لكي يذهبوا من هناك، وحينئذ عدد منهم دفعوا من يحملون اليافطة وخطفوها من أيديهم. في المكان تطورت مشاجرة وأصيب فيها أشخاص من غاز الفلفل.اضافة اعلان
ماذا يوجد في اليافطة، والذي ليس بالإمكان استيعابه لدى من يتباهون بإنقاذ دولة إسرائيل من الدكتاتورية؟ يدور الحديث عن عبث ولا معقول. ليس فقط نظرا لأن إسرائيل تعزز ديكتاتورية عسكرية في المناطق المحتلة وتجاهل ذلك يعرض أعضاء الاحتجاج كمن يحتجون فقط من أجل الحفاظ على حقوقهم الزائدة في ديمقراطية لليهود فقط. بل نظرا لأن الإرهاب اليهودي في المناطق هو حقيقة ثابتة، وأن الوحيدين الذين ينكرون ذلك هم الإرهابيون اليهود ومؤيدوهم.
على ماذا وعلى من بالضبط يدافع "إخوة في السلاح"؟ في أعقاب المذابح وحملات الثأر التي ينطلق فيها مشاغبون يهود في المناطق، نشر رئيس الأركان هرتسي هليفي ورئيس الشاباك رونين بار ومفتش عام الشرطة كوبي شبتاي قبل حوالي أسبوعين بيانا مشتركا وفيه كتبوا بصورة صريحة: "هذه الهجمات تناقض كل قيمة أخلاقية ويهودية وهي أيضا إرهاب قومي متطرف تماما، ونحن ملزمون بمحاربتهم".
في ردهم على ذلك الحدث، أضاف "إخوة في السلاح"، خطأ على الجريمة. "لن نقبل رفع أعلام العدو"، قالوا وأضافوا "أن الاحتجاج ضد الانقلاب النظامي هو احتجاج وطني لمحبي الدولة وليس لأولئك الذين يعارضون وجودها". يجب أن نقرأ مرتين من أجل أن نفهم أن من وقع عليه ليس ايتمار بن غفير أو شخصا وطنيا متطرفا يهوديا آخر والذي ضده وضد محاولة تشكيل النظام في إسرائيل على صورته، الاحتجاج انطلاق كما يبدو.
بعد أن تعرضوا للنقد الشديد على الرد نشروا صيغة أكثر تصالحا. ولكن الصياغات اللينة لهم تساوي اعتذار أوريت ستروك بعد أن سمى رئيس الأركان ورئيس الشاباك ومفتش عام الشرطة بـ"قوة فاغنر" فقط لأنهم تجرأوا على أن يسموا الإرهاب اليهودي باسمه.
حركة الاحتجاج زادت سرعتها. وهي تنوي القيام بيوم تشويش (أمس) والذي في إطاره ستجرى مظاهرة في قاعة المسافرين 3 في مطار بن غوريون. يدور الحديث عن خطوة مهمة وصحيحة. ولكن إذا كان الاحتجاج يريد البقاء، يتوجب عليه أن يفتح صفوفه لمعارضي الاحتلال وإدخال النضال ضد الاحتلال الى جدول أعماله. من دون هذا فإنه يكون يسعى لتقويض حقه في الوجود.
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