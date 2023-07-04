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إسرائيل أوجدت جيلا غاضبا

هآرتس -(الغد)
هآرتس
بقلم: جاكي خوري  4/7/2023

في القريب ستعلن اسرائيل وبصورة احتفالية عن انتهاء الحملة العسكرية في جنين التي بدأت في ليل يوم الاثنين. المتحدث بلسان الجيش ورئيس الحكومة ووزير الدفاع سيوضحون بأن اهداف العملية تم تحقيقها: تمت اصابة مسلحين وتم اعتقال مطلوبين، وحتى أنه تمت مصادرة وتدمير سلاح. كل هذه الانجازات، التي سجلت حتى الآن تقريبا بدون أي خسائر اسرائيلية باستثناء جندي اصيب باصابة طفيفة، ستثير الشعور بالرضى في اسرائيل.اضافة اعلان
بالنسبة للجمهور الاسرائيلي فان عدد القتلى والمصابين الفلسطينيين والاضرار الكبير بالبنى التحتية، لا يمكن أن تغطي على الشعور بالانتصار. كل عملية توجد لها صفحة رسائل، ايضا في هذه المرة كل فلسطيني هو خطر محتمل على أمن اسرائيل ولذلك فانه هدف مشروع. لا يتم اجراء نقاش جدي حول ماهية النزاع وتداعياته.
في اسرائيل عملوا عدة اسابيع على شرعنة العملية. عناوين رئيسية ظهرت حول الحاجة الى عملية واسعة ومكثفة، وتعريف جنين بأنها "عاصمة العنف الفلسطيني" تم غرسه في الرأي العام. الاعتقالات المستمرة والتصفيات المركزة في نصف السنة الماضية لم ترض الذين طالبوا بعملية اوسع ازاء العمليات في الضفة، بما في ذلك العملية الاخيرة في عيلي. واذا لم يكن هذا كاف فان المحاولة في الاسبوع الماضي لاطلاق صواريخ من الضفة نحو بلدات مرج بن عامر اعطت الدعم لكل قرار عملياتي، من يئير غولان وحتى يوسي دغان. كل ما بقي هو تحديد ساعة الصفر، التي جاءت فور انتهاء عيد الاضحى.
الاسرائيليون سيعودون الى روتين الحياة بعد بضعة ايام وهم يتوقعون أن يفعل الفلسطينيين ذلك ايضا – لعق الجراح ودفن القتلى والمواصلة الى الامام. لا أحد سيهتم بالمستقبل أو سيفكر بخطة للاتفاق، لأنهم في اسرائيل يريدون تثبيت واقع فيه الفلسطينيون معتادون على العيش تحت الاحتلال وسيطرة اسرائيل، شؤونهم المدنية تديرها سلطة فلسطينية متعثرة، وبين حين وآخر ينطلقون الى عملية عسكرية محدودة تحصل على صمت صارخ من قبل معظم المجتمع الدولي، لا سيما العم سام في واشنطن. قضية السيطرة على الفلسطينيين لا تعني متخذي القرارات. بالنسبة لهم الشعب المختار يمكنه أن يسيطر الى الأبد. والفلسطينيون لا يستحقون أن يكون لهم أفقا، وعلى الشباب من بينهم التسليم بالوضع.
 قبل عقدين انطلقت اسرائيل الى عملية اوسع بكثير ضد المسلحين في جنين، الذين حصلوا على الدعم من رئيس مثل ياسر عرفات. الآن اسرائيل تحارب الذين كانوا في حينه اطفالا، وربما لم يكونوا ولدوا بعد. الجيل الذي ولد بعد اتفاقات اوسلو تربى على الدمار من العام 2002 وعلى الاستفزاز والوقاحة الاسرائيلية، وعدم الاهتمام الدولي وتفكك الوحدة الوطنية الفلسطينية. جيل من الشباب غاضب ومحبط وليس له أمل. كل هدفه هو حمل السلاح واطلاق النار. من ناحية الرأي العام في اسرائيل ربما تم تحقيق صورة انتصار، لكن كل عملية كهذه تشرعن جولات قتال اخرى وسفك الدماء.
  اسرائيل ربما ستنجح في التوصل الى نوع من التهدئة المحددة، لكن الصور من جنين ستكون ارض خصبة اخرى لنمو جيل آخر لا يرى امامه أي افق. في هذه الاثناء اسرائيل تقوم بسحق السلطة الفلسطينية التي يمكنها أن تكون مسؤولة عن المناطق. في الوضع الحالي فانه حتى هذه العملية هي فقط حلقة اخرى في سلسلة الدماء.
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