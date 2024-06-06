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الشمال يحترق، كريات شمونا يتصاعد منها اللهيب، مدن وبلدات كاملة ومهجورة منقطعة عن البنى التحتية وعن وسائل الإعلام. عشرات آلاف المخلين منذ ثمانية أشهر بلا بيت حتى الآن، تقرر موت أربعة مخطوفين آخرين في أسر حماس وباقي المخطوفين لا يزالون يذوون في الأسر. السم والإغراض يتسللان الى هيئة الأركان والألوية يهاجمون رئيس الأركان. إسرائيل تراوح في المكان في غزة وحماس لا تزال تسيطر هناك. بلدات الغلاف لا تزال تقصف. بلدات خط التماس مهددة، إيران تقترب من القنبلة بخطى واسعة، والمجتمع الإسرائيلي ممزق. الرئيس بايدن يؤكد بان نتنياهو يسوف، العزلة الدولية والتسونامي السياسي يحتدمان، وكلنا لا نزال نلعق جراح مذبحة 7 أكتوبر. وفي نفس الوقت تماما، في مشهد تجريدي وغير مفهوم، الشخص ذاته المسؤول عن اخفاق 7 أكتوبر، عن إدارة الحرب الأكثر فشلا في تاريخ إسرائيل ولكل الشرور التي أحصيناها لتونا، لا يزال يجلس على كرسيه، معتدا بنفسه، يواصل الخداع والكذب، يفضل ائتلاف الكهنة خاصته على الدولة وحتى لا يفكر بالرحيل الى بيته.واذا لم يكن هذا بكافٍ فان الحريديم يواصلون التملص من الجيش، الوزير سموتريتش يتجاهل المخطوفين وينشغل بالإدارة المدنية في يهودا والسامرة، الوزير بن غفير يسيطر على الشرطة ويهرب بجبن من عائلات المخطوفين، رئيس هيئة الأمن القومي يهين العائلات، محاولة الانقلاب النظامي تتواصل، ميري ريغف تعتقد أن الحكومة قامت بأفعال مذهلة، وفي قناة الدعاية للحكم يحصون قتلى مذبحة 7 أكتوبر وفقا لانتمائهم السياسي. إسرائيل تتفتت.نعم، من الصعب التصديق لكن إسرائيل تتفتت. البلاد التي حلمنا بها ألفي سنة، البلاد التي تعلمنا عنها بدم الكثيرين والطيبين، بلاد دافيد وشلومو، بلاد الحشمونائيين، بلاد بن غوريون وبيغن على شفا الخراب، ولا مخلص.ماذا حصل لنا؟ كيف وصلنا الى أيام ظلماء كهذه؟ أين إسرائيل الجميلة، القوية والمحقة؟ ألا يوجد بضعة أولياء يقفون بشجاعة ويوقفون الانهيار؟ أين أعضاء اليهود الأسوياء، أعضاء الحزب الذي كان ذات مرة قوميا ليبراليا، لماذا لا يقولون كفى!"؟ لماذا يسمحون لهذه الحكومة السيئة أن تنزلنا بكرب؟ أين رئيس الدولة الصامت بحيث يحذر، يقف على الباب، يوقف الجنوب؟ أين المعارضة التي تغرد بغضب لكنها تفشل في إيجاد بديل سلطوي حقيقي. على كل هؤلاء ملقى الواجب لاستبدال الحكومة، واذا كان ممكنا حتى في الكنيست الحالية ومنع تفتت إسرائيل. على كل هؤلاء ان يقوموا ويقولوا ليس بعد الآن، ويقيموا حكومة طوارئ حقيقية، حكومة مسؤولة وسوية العقل تنقذ إسرائيل وترمم الحيطان. الزمن نفد منذ زمن.لو لم يفشل نتنياهو في إدارة الحرب لكنا منذ زمن بعيد حيدنا حماس وأعدنا المخطوفين. لكن الآن، بعد أشهر طويلة من المراوحة في المكان لا مفر من قبول الصفقة التي توجد على الطاولة. نعم، يمكن أيضا النظر بعيدا والرؤية بوضوح. على الحكومة الجديدة القومية – الليبرالية والصهيونية التي ستقوم أن ترى بوضوح وأن تعترف بهذا بأنه ينبغي تصفية حماس مثلما أن تعترف أيضا بان السلطة الفلسطينية هي بالفعل داعمة للعمليات. ومع ذلك أن تنظر بعيدا أيضا، باتجاه صفقة شاملة وتطبيع مع السعودية. حماس سنعود ونعالجها في أقرب وقت ممكن. لم يتطلب جهدا خاصا لإيجاد الأسباب لذلك وعندها سنهزمها تماما، والحكومة الجديدة التي ستقوم ستتمتع بشرعية دولية أكبر لعمل هذا أيضا. عندما يفيض اليأس لا يتبقى لنا غير التمسك بالأمل في أن "انفضي الغبار، قومي والبسي أحلى ملابسك، استيقظي إذ جاء نورك، قومي ونوري".