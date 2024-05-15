الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إسرائيل تحاول تأجيل المفاوضات مع لبنان

هآرتس
هآرتس

بقلم: يونتان ليس 15/5/2024

جهات إسرائيلية تعمل على الدفع قدما بتفاهمات مع لبنان، التي بحسبها إسرائيل تعبر عن استعداد مبدئي لإجراء تعديلات على الحدود بين الدولتين، لكنها ستجري النقاشات حول المسار الدقيق فقط بعد التوقيع على اتفاق يؤدي إلى التهدئة في الشمال، هذا بسبب التقدير أن النقاشات حول تعديلات الحدود ستستمر لأشهر، وهي يمكن أن تعيق التوقيع على اتفاق تهدئة بين الطرفين. في إسرائيل معنيون بتأجيل النقاشات حول الحدود، ضمن أمور أخرى، خوفا من ألا تنجح الحكومة في تجنيد الأغلبية المطلوبة لذلك في الكنيست، أو في استفتاء شعبي في الوقت الحالي كما يقتضي قانون الأساس في هذا الشأن.اضافة اعلان
حسب بعض المصادر فإن الإدارة الأميركية ناقشت في الأشهر الأخيرة مع إسرائيل ومع لبنان الحاجة إلى إجراء تعديلات على الحدود كجزء من محاولة لبلورة اتفاق تهدئة بين الدولتين. مصدر مطلع قال للصحيفة إن إسرائيل هي التي بادرت إلى تأجيل المحادثات حول خط الحدود، في حين أن لبنان يصمم حتى الآن على الموافقة على التفاهمات بشكل أسرع.
مصدر إسرائيلي رفيع قدر في اللقاءات التي أجرتها إسرائيل مؤخرا بأنه يمكنها التوصل إلى اتفاق مع لبنان إذا تم التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة. مع ذلك فإن أي تدهور لمواجهة بين الطرفي قبل ذلك، يشمل عددا كبيرا من الإصابات الإسرائيلية في هجمات حزب الله، يمكن أن يفشل العملية ويؤدي إلى عملية عسكرية إسرائيلية.
المبادرة لتأجيل المفاوضات حول تعديل الحدود ستساعد إسرائيل في مواجهة صعوبة قانونية، كما نشر في "هآرتس"، وهي أن جهات سياسية تقدر أن نتنياهو سيجد صعوبة في تجنيد في الاستفتاء العام الأغلبية المطلوبة للمصادقة على اتفاق يشمل تعديلات على الحدود، وهي العملية التي يتوقع أن تصعب المصادقة على هذه الخطة. حسب مصدر سياسي رفيع فإنه سيكون من الصعب على نتنياهو تجنيد دعم جمهور اليمين لاتفاق يشمل التنازل عن مناطق. 80 عضوا في  الكنيست يمكنهم إلغاء المطالبة باستفتاء شعبي، لكن رئيس الحكومة يتوقع أيضا أن يجد صعوبة في تجنيد هذه الأغلبية. "أيديولوجيا فإن أعضاء الكنيست والوزراء في اليمين ببساطة لا يمكنهم تأييد هذه العملية. فليس لديهم أي هامش مناورة"، أوضح المصدر.
حسب التقديرات فإنه ليس الوزير بتسلئيل سموتريتش والوزير ايتمار بن غفير والأعضاء في حزبيهما هم الذين سيعارضون هذه العملية، بل ايضا أعضاء كنيست ووزراء من الليكود. أيضا عضو الكنيست جدعون ساعر يتوقع أن يعارض التنازل عن مناطق توجد تحت سيادة إسرائيل في إطار الاتفاق، وربما أعضاء قائمته سينضمون لهذه العملية. في المقابل، حزب "يوجد مستقبل" يمكن أن يعطي شبكة أمان لنتنياهو إذا كان الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه مقبول على المنظمات التي تمثل سكان الشمال.
القانون الذي يمكن أن يقيد الآن أيدي نتنياهو ينص على أن أي اتفاق يشمل التنازل عن مناطق يسري فيها الحكم والقضاء والإدارة الإسرائيلية سيكون بحاجة إلى مصادقة عبر استفتاء شعبي، إلا إذا تمت المصادقة عليه في الكنيست بأغلبية استثنائية من 80عضوا في الكنيست. الحكومة برئاسة نتنياهو قامت بسن هذا القانون في 2014 لمنع حكومات مستقبلية من تغيير مكانة القدس وهضبة الجولان أو مناطق سيتم ضمها مستقبلا لإسرائيل. من بين المبادرين لهذه العملية كان في حينه ياريف لفين واوريت ستروك. القانون لا يلزم بإجراء استفتاء شعبي على المناطق التي احتلها إسرائيل في الضفة الغربية، حيث هناك يسري الآن الحكم العسكري.
في العام 2022، في فترة ولاية الحكومة برئاسة يئير لبيد توصل لبنان وإسرائيل إلى تفاهمات حول ترسيم الحدود البحرية. وخلافا لهذا الاتفاق الذي كان يتعلق بالحدود التي توجد خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية، ولم يقتض استفتاء شعبيا، فإنهم في المستوى السياسي يقدرون أن التفاهمات الآخذة في التبلور ستلزم رئيس الحكومة بالمصادقة على الخطة بواسطة الاستفتاء استنادا إلى قانون الأساس.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
معاريف

وعودكم الزائفة لجني أصوات الناخبين

منذ1 ساعة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

المفاهيم المغلوطة الجديدة - القديمة

منذ1 ساعة
هرتسي هاليفي

هاليفي لـ "الإسرائيليين": أنا من أرسلت أبناءكم ليموتوا

13 أيار 2024
قطاع غزة

صحيفة عبرية: حماس تنتعش عسكرياً وتستعيد مناطق في غزة

13 أيار 2024
معاريف

العسكرية الإسرائيلية في رفح

12 أيار 2024
دبابات الاحتلال تتوغل في منطقة شرق رفح من الجانب الفلسطيني - (وكالات)

نتنياهو عليك أن تقرر

12 أيار 2024
افكار و مواقف

الأبعاد السياسية لرفع تصنيف الأردن الائتماني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أرقام مذهلة وناطقة أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

نصائح استثمارية

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
‏ناشطون في مخيم احتجاج في جامعة جورج واشنطن في واشنطن دعمًا للفلسطينيين في غزة الشهر الماضي - (أرشيفية)‏

على السياسيين عدم الضغط على الجامعات لتقمع الاحتجاجات الطلابية

ترجمات |منذ 27 دقيقة
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات |14 أيار 2024
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات |14 أيار 2024
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات |12 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة
 
 