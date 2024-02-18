إسرائيل تخاطر باتفاقات السلام القائمة

هآرتس

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بقلم: تسفي برئيل 18/2/2024عمليا"، قال أول من أمس وزير الخارجية الأميركي في ميونيخ. "كل دولة عربية تريد دمج إسرائيل في المنطقة من أجل تطبيع علاقاتها معها وأن توفر لها التزامات أمنية. هكذا تستطيع إسرائيل الشعور بأنها أكثر أمنا".حلم الرئيس الأميركي، الذي تمت صياغته بلسان وزير الخارجية، يشترط تحققه بإقامة الدولة الفلسطينية، لكنه ليس كاملا. مشكوك فيه إذا كان لبنان، الذي سياسته يتم إملاءها على يد حزب الله وإيران، واليمن الذي هو محكوم في معظمه من قبل الحوثيين، والعراق الذي أصبح دولة شقيقة لإيران، أو سورية التي تدير حسابات جغرافية منفصلة مع إسرائيل – كل هذه الدول ستسارع إلى عقد اتفاقات سلام مع اسرائيل إذا تمت إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.لكن من السابق، لأوانه فحص العلامات الأولية لهذه البشرى، في الوقت الذي فيه الوعد الذي تنطوي عليه أصلا، يسقط في إسرائيل على أذن صماء، ولا سيما بسبب الثمن السياسي المؤلم لتحقيقه. الحرب في غزة والتهديد بعملية واسعة في رفح، والمطالبة بتقييد دخول المسلمين الى الحرم في شهر رمضان، الذي سيبدأ بعد 20 يوم تقريبا، وتقييد إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كل ذلك يوضح أن المسار المفضل على الحكومة في هذه الأثناء ليس التطبيع. عمليا، إسرائيل مستعدة لتعريض اتفاقات السلام التي وقعت في السابق مع عدد من الدول العربية للخطر.بلينكن لم يأت بأي شيء جديد عندما عرض هذا الحلم. فقد لخص مبادئ قرار الجامعة العربية من العام 2002 في قمة بيروت: مقابل انسحاب إسرائيل من جميع المناطق التي احتلتها في العام 1967 وموافقتها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة في حدود العام 1967، بما في ذلك قطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين حسب قرار الأمم المتحدة 194، مقابل كل ذلك الدول العربية تؤكد أنها "ستعتبر ذلك نهاية للنزاع الإسرائيلي – العربي وستقوم بالتوقيع على اتفاقات سلام مع إسرائيل وستوفر الأمن لجميع دول المنطقة؛ وستقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذه الاتفاقات الشاملة".في القريب تكون قد مرت 22 سنة على هذا القرار التاريخي الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من أي صيغة، يتم اقتراحها لحل النزاع. ولكن في هذه الفترة لم يحصل على الدعم الأميركي، من أجل تطبيقه بسرعة، كما يحصل في الأشهر الأخيرة. "صفقة القرن" لترامب في 2020، التي استندت ضمن أمور أخرى، إلى المبادرة العربية التي أثمرت السلام التاريخي بين اسرائيل واتحاد الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، مقابل تنازلات أميركية، سياسية واقتصادية، لكن ليس تنازلات إسرائيلية، لم تضع أي أساس حقيقي لإنهاء النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، وفي الأصل لا يمكن أن تشكل الأساس لسلام شامل مع جميع الدول العربية بالصورة التي يطرحها بلينكن الآن. الأكثر أهمية من ذلك هو أن رحلة التطبيع التي قام بها ترامب هي التي أعطت لإسرائيل المبرر النهائي للتوقف عن كل انشغال بالقضية الفلسطينية. فقد شكل في نظرها الدليل على أن إسرائيل يمكنها التوصل إلى اتفاقات سلام مع الدول العربية حتى من دون حل القضية الفلسطينية ومن دون الانسحاب من المناطق وتفكيك المستوطنات، وحتى من دون الانسحاب من هضبة الجولان التي تم شملها في مبادرة السلام العربية.هذه المعادلة المريحة والكاذبة، حطمتها الحرب في غزة، التي تجبر إسرائيل الآن على إعطاء إجابات عملية على طلبات محددة، هذه المرة على طلبات الولايات المتحدة وفي أعقاب ذلك طلبات الدول الأوروبية. خلافا لخطة ترامب أو مفاوضات سابقة، التي تم إجراؤها أو إملاؤها من "الأعلى" جزءا من رؤية أو تطلع لإنجاز سياسي معين، فإن مبادرة جو بايدن، التي كانت بنصف قدم خارج الشرق الأوسط، يقوم بإملائها الميدان من "الأسفل" بسبب ضرورة حيوية وفورية، التي تطورت من أسس تكتيكية إلى خريطة طريق استراتيجية. هذه الضرورة تشمل إطلاق سراح المخطوفين المتعلق بوقف طويل المدى لإطلاق النار أو الوقف الكامل؛ التهديد بإلحاق الضرر الشديد بحوالي 1.5 مليون غزي الذين يتعرضون للتهديد بهجوم كثيف؛ ضرورة ايجاد حل معقول لأكثر من مليون إنسان من دون مأوى؛ خوف مصر من اقتحام الحدود نحو شبه جزيرة سيناء؛ اشتعال المواجهة على الحدود مع لبنان وتطورها إلى حرب بين دول وحرب إقليمية.من الضروري التوضيح هنا، أن قضية المخطوفين ليست المحور الذي تدور حوله كل مركبات المواجهة. المعركة في رفح ونتائجها المهددة مثل مراحل القتال السابقة هي جزء لا يتجزأ من خطة العمل بعنوان "القضاء على حماس"، أو الاسم الفاخر "النصر المطلق". المخطوفون لم يمنعوا القتال حتى الآن، وإذا حكمنا على الأمور حسب تصريحات وزراء في الحكومة وحسب القاعدة التي يستند إليها نتنياهو وتصريحات بعض المتحدثين وأبواق وسائل الإعلام، فإن المخطوفين أصبحوا "ضررا بيئيا" يمكن التنازل عنه. يبدو أن الكارثة الإنسانية التي تسببت بها إسرائيل لسكان القطاع، والتي يتوقع أن تزداد، هي التي تحرك الاستراتيجة والكوابح التي ربما يمكنها وقف مواصلة الهجوم وأن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار. هذه توجد في واشنطن التي تشعر بالقلق من الانتقادات الداخلية بسبب موقفها المتسامح مع إسرائيل، ومن التورط العسكري العميق، أكثر بكثير من التورط الذي غرقت فيه بالفعل في كل المنطقة.كلما تبين لواشنطن أن اليوم التالي غير مشمول في رزنامة اسرائيل، فإنها تضطر إلى أن تبلور بنفسها خطة عمل استراتيجية وتحاول إملاءها على نتنياهو. النتيجة هي أنه من موقع دولة عظمى، التي أسهامها الأساسي كان يجب أن يكون تشكيل ردع أمام هجوم متعدد الساحات ضد إسرائيل، وإعطاء حزام أمان تصريحي بواسطة استعراض القوة (اضافة الى المساعدات الاقتصادية والامنية الكبيرة)، الولايات المتحدة مضطرة الآن إلى أن تدير بنفسها ساحات المواجهة واستخدام ادارة جزئية من اجل تحييد التهديد الاستراتيجي الإقليمي الذي نشأ في قطاع غزة.نجاح هذا الجهد السياسي يتعلق الآن باستعداد السلطة الفلسطينية، "محدثة" أو "مطورة"، لتحمل المسؤولية في القطاع، على الأقل المجالات المدنية، ويتعلق بموافقة إسرائيل على السماح للسلطة الفلسطينية بالعمل كإدارة مدنية. محمود عباس (أبو مازن)، القارئ المخضرم للفرص التاريخية ولكن ليس بالضرورة زعيم يعرف كيفية عدم تفويتها، وضع شرط أساسي لعودته الى غزة وهو "ليس فقط وقف إطلاق النار، الذي هو حيوي من أجل إقامة حياة مدنية في غزة، بل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، أو على الأقل القيام بخطوات جوهرية لا يمكن التراجع عنها قبيل الاعتراف بها مثل عقد مؤتمر دولي".في مقابلة مع صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية عرض عباس التفاصيل: "يجب البدء بإعداد حل سياسي يقوم على قرارات الامم المتحدة والمبادرة العربية. هذه العملية ستبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية التي ستحصل على مكانة دولة كاملة في الأمم المتحدة من خلال قرار لمجلس الأمن، عقد مؤتمر سلام بضمانات دولية وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال على أرض فلسطين، عاصمتها القدس الشرقية في حدود العام 1967، من أجل تطبيق حل الدولة الفلسطينية على صيغة دولتين لشعبين".هذا هو الآن موقف السعودية، الذي استبدل موقفها السابق قبل الحرب، حيث كانت المفاوضات على التطبيع اوشكت على النضوج، التي بحسبها كان يكفي القيام بخطوات تحسن فقط ظروف حياة الفلسطينيين. واشنطن تؤيد الطلب الفلسطيني، وفرنسا ايضا التي اعلن رئيسها عمانويل ميكرون أول من أمس بأن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يعد طابو بالنسبة لي. نحن مدينون بذلك للفلسطينيين". وبريطانيا التي وزير خارجيتها أعلن بأن "البدء بخطوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يعتبر هدية للارهاب". حملة الدعم هذه فقط ستزداد الى أن تصبح قرارا ملزما لمجلس الأمن، في الوقت الذي لا يوجد فيه لإسرائيل أي خطة عمل باستثناء التصريحات الفارغة.