إسرائيل ترفع الرهان إزاء حزب الله في الشمال

هآرتس

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بقلم: عاموس هرئيل 13/3/2024إسرائيل وسعت جدا نطاق نشاطاتها الهجومية في لبنان وعادت إلى قصف أهداف حتى في البقاع اللبناني، على بعد مسافة أكثر من 70 كم عن حدودها. الأهداف التي تمت مهاجمتها هذا الاسبوع شملت مواقع عسكرية ذات أهمية كبيرة لحزب الله. المنظمة الشيعية ردا على ذلك زادت بشكل واضح عدد الصواريخ التي تطلقها، لكن حتى الآن لم تهاجم لمسافة أبعد، في عمق الأراضي الإسرائيلية. التصعيد الأخير الذي في أساسه هو مبادرة إسرائيلية يعود ويقرب الطرفين إلى منسوب الحرب الشاملة. هذه نتيجة حاول الطرفان تجنبها منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول (اكتوبر).هذه العملية تعكس زيادة كبيرة للمقامرة الإسرائيلية، على أمل أن تتراجع قيادة حزب الله تحت زيادة الضغط العسكري. كل ذلك يحدث إزاء الجمود في الجبهة الجنوبية. الخطة الأصلية للإدارة الأميركية عولت على وقف إطلاق النار الذي سيتم التوصل اليه بين اسرائيل وحماس قبيل بداية شهر رمضان في يوم الأحد في هذا الأسبوع. في وقف إطلاق النار السابق في القطاع، حول صفقة المخطوفين الأولى في بداية تشرين الثاني (نوفمبر)، أوقف أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، النار من لبنان بصورة أحادية الجانب. كان مأمولا أن يحدث هذا ايضا في هذه المرة، ومبعوث الرئيس الأميركي عاموس هوكشتاين يمكنه استغلال الأسابيع الستة المخطط لها كهدنة في المعارك من اجل التوصل الى تسوية تبعد رجال حزب الله عن الحدود مع اسرائيل وتعيد الهدوء إلى الجبهة وسكان الشمال إلى بيوتهم (ايضا كان لحزب الله حاجة ملحة خاصة به – هناك أكثر من 100 ألف من اللبنانيين غادروا بيوتهم في الجنوب وانتقلوا شمالا إزاء عمليات القصف الإسرائيلية).لكن الوسطاء من الولايات المتحدة، مصر وقطر، لم ينجحوا حتى الآن في تحقيق هدفهم في القطاع. الاتصالات بشأن صفقة تبادل أخرى لم تنضج حتى الآن. في الجانب الفلسطيني حماس راضية عن زيادة المساعدات الانسانية إلى القطاع في شهر رمضان (إزاء الانتقاد الغربي القاسي لسلوك اسرائيل)، وكما يبدو حماس تعتقد أن الجيش الاسرائيلي لن يسارع الى اقتحام رفح إزاء معارضة الولايات المتحدة لهذه العملية في التوقيت الحالي. أيضا في الجانب الإسرائيلي، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يبدو في عجلة من أمره لعقد صفقة ولم يوافق على اعطاء المفاوضين من قبله حرية مناورة أكبر.النتيجة هي أن الحرب في غزة مستمرة، في هذه الأثناء بوتيرة منخفضة، مع تواجد قليل لقوات الجيش الإسرائيلي (5 – 6 طواقم لوائية فقط) وتقريبا بدون وجود وحدات في شمال القطاع. هنا نقطة الضغط الأساسية على الحكومة تتعلق بالوضع المتفاقم للمخطوفين، لكن الاحتجاج لا ينتج في أن يسحب وراءه مشاركة جماهيرية واسعة.في المقابل، في الوقت الذي يعود فيه إلى عدد من بلدات الغلاف جزء من سكانها إزاء انخفاض أخطار الصواريخ، فإنه في المنطقة الشمالية بقي عشرات آلاف المخليين بعيدين عن بيوتهم. الحكومة تتعرض للضغط من الجمهور من أجل العمل على ازالة هذا التهديد. بالصورة التي يكون فيها ذلك ممكنا كما يبدو فقط في حكومة الجنون الحالية، وزير الأمن القومي غرد أمس وطلب طلبا استفزازيا من وزير الدفاع وهو شن حرب شاملة ضد حزب الله فورا. هذه الأقوال كتبت وكأنه لا توجد للوزراء مسؤولية جماعية عن سياسة الحكومة وكأن القرار النهائي يوجد في يد وزير الدفاع وليس في يد رئيس الحكومة.تحت ضغط تحقيق نتائج المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي نشر أول من أمس أقوال قائد المنطقة الشمالية، أوري غوردن، الذي قال إن اكثر من 300 من رجال حزب الله قتلوا وحوالي 750 أصيبوا منذ بداية القتال على الحدود مع لبنان. (غوردن شمل في هذا العدد حوالي 60 من النشطاء المسلحين في منظمات لبنانية وفلسطينية أخرى ولم يحسب عشرات المدنيين الذين قتلوا في الهجمات). من بين القتل هناك خمسة قادة كبار بمستوى قائد لواء وأعلى في حزب الله. نسبة الخسائر في الطرفين هي 15: 1 لصالح إسرائيل.رئيس حزب الله، حسن نصر الله، الذي هو غير راض عن هذه المعطيات، يبدو أنه غير قليلا في الفترة الأخيرة طبيعة العمل وأمر بزيادة نطاق إطلاق الصواريخ، في هذه الأثناء ليس لمناطق بعيدة عن الحدود الشمالية. ربما أن حزب الله يعد طرق عمل مختلفة من أجل جباية ثمن أعلى من إسرائيل.لكن مثلما في الجنوب، فإنه في هذه الإنجازات العملية لا يوجد ما يكفي لتهدئة الجمهور الإسرائيلي. الحقيقة الأبرز هي منطقة الحدود التي تم إخلاؤها من السكان بتعليمات من الجيش والحكومة، منذ الأسبوع الأول للحرب. إسرائيل تأمل إصلاح الانطباع، ربما بواسطة تصعيد لعدة "أيام قتال" عنيف، التي فيها سيتم زيادة الهجمات وزيادة نطاق الأهداف التي يتم قصفها. لكن لا يوجد أي تأكيد على أن هذه العملية ستحقق الهدف منها وستجعل حزب الله يتراجع. في نفس الوقت تزداد احتمالية أن هذه الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة، إلى درجة الوصول إلى مواجهة شاملة.مثلما بخصوص العملية في رفح فإن هذا سيناريو تتحفظ الإدارة الأميركية منه جدا. الرئيس بايدن ورجاله يهتمون بأن يطلقوا لوسائل الإعلام، تقريبا بشكل يومي، تحذيرات من عمليات إسرائيلية وتشخيصات غير متعاطفة مع سلوك نتنياهو. التقييم الاستخباري السنوي الأميركي الذي نشر قبل بضعة أيام، متشائم جدا فيما يتعلق بوضع إسرائيل الإستراتيجي.إذا ازداد الانتقاد في البيت الأبيض حول تحركات إسرائيل – التهديد بالدخول إلى رفح، زيادة مدى الهجمات في لبنان – فإن إسرائيل من شأنها أن تدفع الثمن بوقف فرض الفيتو الأميركي على قرارات ضدها في مجلس الأمن، وربما حتى بقيود على نقل سلاح وذخائر من الولايات المتحدة. بصورة مخيبة للآمال بدرجة معينة بالنسبة لإسرائيل فإن الإدارة الأميركية تتبع مقاربة احتواء تجاه عدوان إيران وامتداداتها. الخطوات الأخيرة لنتنياهو لا تتساوق مع مقاربة بايدن، وبالتأكيد عندما كل الوقت تأتي تقارير عن خطورة الأزمة الإنسانية في القطاع.