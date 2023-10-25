إسرائيل ستقوم بعملية برية في قطاع غزة

هآرتس

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بقلم: عاموس هرئيلبتقدير حذر، يمكن القول إنه في نهاية المطاف ستكون عملية برية للجيش الإسرائيلي في القطاع. هذه، كما يبدو، لن تكون كما يتخيل بعض المحللين المتحمسين في الاستوديوهات، لكن القوات الإسرائيلية ستدخل على الأقل الى جزء من القطاع. سيكون من الصعب جدا على إسرائيل تحقيق إنجاز عسكري حقيقي أمام حماس فقط من خلال القصف الجوي. وهناك تقريبا إجماع في الحكومة وفي هيئة الأركان يقول إن عملية برية ناجعة هي أمر مطلوب من أجل المس بحماس، وإعادة جزء من الردع العسكري لإسرائيل، الذي تلقى ضربة شديدة جدا في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. وأيضا من أجل محاولة ترميم ثقة الجمهور بالجيش الإسرائيلي.لكن حجم العملية البرية وموعدها وطبيعتها، سيتم تحديدها في المثلث بين الإدارة الأميركية والكابنت الحربي في إسرائيل وقيادة الجيش. هذه العملية يمكن أن تتأخر بضعة أيام وربما أكثر. اختيار التوقيت ومكان العملية والأسلوب ستحتاج الى التفكير باعتبارات أخرى، مثل توقعات الولايات المتحدة، لا سيما بشأن الجهود المستمرة لإطلاق سراح جزء من المخطوفين -النساء والأطفال ومن لديهم جنسيات أجنبية- قبل اقتحام إسرائيل؛ الخطر من اشتعال جبهة أخرى، مع حزب الله في لبنان؛ تخوفات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من تورط آخر في العملية البرية.المتغير الأكثر دراماتيكية في الصورة الاستراتيجية لهذه الحرب مقارنة مع عمليات أصغر بكثير في السابق، يتعلق بالتدخل الأميركي. الرئيس الأميركي الذي زار البلاد في الأسبوع الماضي جاء الى هناك من أجل التعبير عن الدعم العلني لإسرائيل، والمدعوم أيضا بإرسال حاملات الطائرات. ولكن أراد أيضا تحقيق سيطرة على الوضع وإسماع صوت الولايات المتحدة قبل أن تتخذ إسرائيل القرارات. "نيويورك تايمز" نشرت بأن البنتاغون أرسل الى البلاد الجنرال جيمس غلين، نائب قائد قوات المظليين، مع ضباط آخرين، من أجل مناقشة مع الجيش الإسرائيلي خطط الحرب الإسرائيلية. وحسب ما نشر، فإن الإدارة الأميركية تخشى من أنه لا توجد لإسرائيل أهداف عسكرية قابلة للتحقيق في القطاع، وهي تعتقد أن هناك حاجة الى أن تفحص بحذر هذه الخطط، لكنها لا تقدم أي نصيحة لإسرائيل بإلغاء عملية الغزو.جهات أمنية في إسرائيل أكدت للصحيفة أنه قد جرت وبحق محادثات مفصلة مع الأميركيين، اعتمدت على دروس للجيش الأميركي في المعارك مع داعش في العقد الماضي، التي شملت احتلال الموصل (في العراق، حيث حارب هناك غلين)، والرقة (في سورية). حسب قولهم، فإن وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن والجنرالات الأميركيين فحصوا صورة الوضع بمهنية من خلال رؤية تقول إن الدول لا تشن الحرب مع مقاربة "الى الأمام، اهجموا". الأميركيون أرادوا من نظرائهم الإسرائيليين فهم الأهداف المفصلة للعملية، والتطورات المتوقعة وما إذا تم فحص آلية الإنهاء المحتملة، والوضع النهائي الذي تتطلع إسرائيل اليه في القطاع وفي الساحة الفلسطينية وفي كل المنطقة.في عملية "الجرف الصامد" في 2014، احتاج الأمر إلى بضعة أسابيع الى أن تقرر القيام بعملية برية محدودة لتدمير الأنفاق قرب الجدار في القطاع. العملية استمرت ثلاثة أضعاف الوقت الذي قدره الجيش وحققت نتائج جزئية. رئيس شاس، آريه درعي، الذي يعمل كمراقب في كابنت الحرب ومقرب من أذن نتنياهو، قال في هذا الأسبوع، إنه لا توجد للجيش الإسرائيلي أي خطة مناسبة لما هو مطلوب الآن في غزة، لذلك فإنه مطلوب وقت آخر من أجل الاستعداد.يبدو أن نتنياهو أيضا متشكك وغاضب، وبدرجة كبيرة من الأحقية، إزاء ما كشف بشأن أداء الجيش الإسرائيلي في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، ليس فقط على مستوى الاستخبارات. لكل هذه الأسباب ربما ستكون حاجة الى المزيد من الوقت والتفكير الى حين اتخاذ القرار النهائي بشأن مضمون العملية البرية. في هذه الأثناء، سلاح الجو يقوم بقصف أهداف حماس ويخلف هناك دمارا غير مسبوق. مراسلون في القطاع وصفوا، الاثنين الماضي، بأنه اليوم الأكثر صعوبة على غزة في حياتها. أيضا طيارون قدامى في سلاح الجو، الذين شاركوا في كل العمليات في غزة وفي الحرب الأخيرة في لبنان، قالوا إنهم لم يهاجموا في أي يوم بمثل هذه القوة. من الجدير الحذر من التنبؤات العبثية بشأن انكسار مسبق لروح أعضاء حماس الذين يوجدون في الأنفاق. هذا لم يحدث أيضا في الجولات السابقة. ولكن يبدو أن هناك أهمية عملياتية معينة لاستمرار عمليات القصف.