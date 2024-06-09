إسرائيل قتلت حوالي 15 ألف طفل

هآرتس

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بقلم: جدعون ليفي 9/6/2024الصومال، سورية، ميانمار، بوكو حرام وإسرائيل. ليس بالصدفة أنها معا. فقرار الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، بضم إسرائيل إلى القائمة السوداء للدول التي تمس بالأطفال، أهان وفاجأ إسرائيل. نحن وسورية؟ نعم، نحن وسورية. في إسرائيل الجميع هاجموا ولم يسأل أحد ما الذي فكرنا فيه عندما يقوم الجيش بقتل آلاف الأطفال؟ هل اعتقدنا أن العالم سيصمت؟ هل الأمم المتحدة ستضبط نفسها؟. إن مهمتها هي الصراخ، وهذا ما فعلته في نهاية الأسبوع.عندما وصل الأمر إلى قتل جماعي للأطفال انتهت جميع التبريرات، حتى تبريرات إسرائيل. جلعاد اردان يمكنه مواصلة خدعه القبيحة في الأمم المتحدة. أمس نشر تسجيل الفيديو لمحادثته مع الأمين العام للامم المتحدة، وهو عمل غير مسبوق حسب مدونة السلوك الدبلوماسي، الذي كله يستهدف فقط مركز الليكود قبل منصبه القادم؛ بنيامين نتنياهو يمكنه مواصلة الادعاء بأن "الأمم المتحدة أدخلت نفسها في القائمة السوداء للتاريخ". الأمم المتحدة؟ كم من الأطفال قتلت؟ الجيش الإسرائيلي قتل 15.517 حسب وزارة الصحة في غزة، موت 8 آلاف تم التأكد منه من قبل الأمم المتحدة. كثيرون ما يزالون مفقودين. 17 ألف طفل فقدوا على الأقل أحد الوالدين. 3 آلاف طفل فقدوا على الأقل أحد الأرجل (في كانون الثاني قالت المنظمة الدولية "انقذوا الأولاد" بأن عشرة أطفال يفقدون كل يوم على الأقل أحد الأطراف). في قناة "الجزيرة" تم أمس تصوير طفل فلسطيني وهو يسأل أمه: هل يده ستنمو من جديد. 9 أطفال من بين عشرة أطفال في غزة يعانون من سوء التغذية الشديد، حسب معطيات اليونسيف. منظمة الصحة العالمية قالت إن 4 أطفال من بين 5 أطفال لم يأكلوا أي شيء على الأقل في يوم من بين ثلاثة أيام.جميعهم في القائمة السوداء للتاريخ، فقط ليس إسرائيل. جميعهم يكرهون إسرائيل وهم لاساميون، فقط إسرائيل بريئة. "الجيش الأكثر إخلاقية في العالم"، عاد وتوج أمس نتنياهو، بما يمكن أن يثير الضحك المحرج لدى سامعيه في العالم. الشهادات قاطعة، وهي تتراكم بصورة لا لبس فيها ولا يمكن غفرانها. ثمانية أشهر من الحرب ضد الأطفال. ثمانية أشهر لأطفال مبتوري الأطراف، أيتام، جائعين، مرضى، مصابين بالصدمة، يحتضرون ويموتون. الأرقام مخيفة، لكن لا يقل عن ذلك التنصل المطلق لإسرائيل من المسؤولية. حوالي 10 آلاف طفل على الأقل قتلوا بذنب آبائهم، حماس، الأمم المتحدة واليونسيف، فقط ليس بذنب القتلة، جنود الجيش الإسرائيلي والطيارين الأكثر أخلاقية في العالم.عندما نصل إلى هذا المستوى من التسبب بمعاناة هذا العدد الكبير من الأطفال، كان يمكن توقع درجة من الصدمة حتى في المجتمع الإسرائيلي. في نهاية المطاف أيضا يوجد لنا أطفال، لكن هنا الحزن شيء ممنوع بالأمر. الرحمة أصبحت غير قانونية. الاحتجاج موجه فقط على مصير أطفالنا، الذين لا يوجد كما هو معروف مثلهم. في الوقت الذي لا نحصي فيه مئات الآلاف من أطفالهم ولا نراهم.أطفال غزة، الذين سيبقون على قيد الحياة، لن ينسوا في أي يوم. الآن هم يبحثون تحت أنقاض بيوتهم ويحدون على آبائهم وإخوتهم، ويحاولون تضميد جراحهم في بلاد لا يوجد فيها أي مستشفى تعمل لتقديم العلاج، ويصابون بالهستيريا بسبب الكوابيس في الليل، لكنهم سيكبرون ولن ينسوا. المساعدات الإنسانية تواصل التعثر، المستوطنون يقومون بتخريب الشاحنات ويمنعون دخولها، أيضا إسرائيل تصمت على ذلك. ولكن الأطفال لن ينسوا أبدا ما فعلته بهم إسرائيل. كيف سينسون؟ إلى الأبد لن ينسوا. الآن العالم ينضم إليهم. ايضا حتى الساخر والبارد مصاب بالصدمة من قتل الأطفال هذا. نتنياهو واردان وكل الإسرائيليين يمكنهم مواصلة ادعاء البراءة، لكن أيديهم ملطخة بدماء الأطفال الذين لن يتمكن أن مبررا من تغطيته. يجب البدء في التعود: الصومال، سورية وإسرائيل. هذا هو النادي. لا يجب أن نصاب بالصدمة من تشكيلته، بل من السبب الذي أدى إلى انضمام إسرائيل إليه. ضمها العادل يجب الاعتراف به.