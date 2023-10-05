إسرائيل هي دولة بصق

هآرتس

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جدعون ليفيمن السهل أن تصاب بالصدمة من اليهود الذين يقومون بالبصق على رجال دين مسيحيين في القدس. هذا أمر مقرف ويثير الاشمئزاز. ولكن لا يوجد أي مجال لأن تتفاجأ. ليس فقط أن هذه ربما هي عادة يهودية قديمة، كما قال المشتبه فيه بتشويش التحقيق في عملية القتل، اليشع ييرد، هذه أيضا عادة إسرائيلية شائعة وسليمة، ترمز إلى سلوك الدولة. البصق الموجه ضد المسيحيين هو في حالات كثيرة يعتبر مطرا في نظر إسرائيل. يجب علينا عدم إظهار الورع.سواء كانت عادة يهودية قديمة أم لا، في طفولتنا كان هناك أولاد في تل ابيب العلمانية قالوا لنا: "إنهم يقومون بالبصق عندما يمرون من أمام كنيسة". هذا لم يثر لدينا أي معارضة. معظمنا لم نتجرأ على دخول كنيسة كي لا تتم معاقبتنا. والمخيف أكثر من ذلك هو رسم علامة الصليب. نحن شاهدنا لاعبي كرة قدم وهم يقومون برسم علامة الصليب. وبين حين وآخر باختبار شجاعة لأنفسنا وقمنا برسم علامة الصليب بالسر وانتظرنا ما سيحدث.الأجواء التي كانت سائدة في المدرسة الثانوية العلمانية في طفولتي ،هي أنه كان يجب ارتداء القبعة أثناء حصة التوراة. وقد كنا نقوم بتقبيل الكتاب المقدس إذا سقط على الأرض. المسيحيون أثاروا الرعب والازدراء. وحتى الآن تراكم لدي عدد غير قليل من كتب التوراة التي حصلت عليها خلال السنين، وليست لدي الشجاعة على رميها لإعادة التدوير مثلما فعلت مع كتب أخرى كان عندي أكثر من نسخة منها. في إسرائيل العلمانية في الستينيات، كنت شخصا متدينا جدا. وقد أدخلوا إلينا الاعتقاد، بأن اليهودية هي الديانة الأسمى من بين كل الديانات. وأن من يؤمنون باليهودية هم "شعب الله المختار". أشخاص بدائيون، وكأن هناك فرق بين من يعبدون الأوثان وبين من يعبدون الله. نحن أبناء الشعب اليهودي، الذين كما يبدو لسنا عبدة أوثان، اعتبرنا قمة التنور والتقدم.جميع الديانات الأخرى والأمم الأخرى تعلمت كل شيء منا. فقط منا. هذا ما قالوه لنا. عندما بدأنا هكذا في السنوات الأولى للدولة، فاننا بعد مرور 75 سنة سنحصل على من يقومون بالبصق على المسيحيين. هناك خط مستقيم موجود بينهم وبين ما علمونا إياه في المدرسة العلمانية. ولكن الآن نحن نعتبر أنفسنا متنورين واعضاء العالم الكبير، لذلك أصبنا بالصدمة من البصق.وماذا بالنسبة لبصق الدولة، التي يعتبر البصق لغة من لغاتها الرسمية؟ كيف يمكن وصف تعامل اسرائيل مع المؤسسات الدولية، التي تستخف بكل قراراتها منذ عشرات السنين؟ هل البصق ليس ما تفعله اسرائيل امام أي قرار يتم اتخاذه في الجمعية العمومية للامم المتحدة وفي مجلس الأمن وفي محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.إسرائيل تقوم بالبصق على كل تقرير تصدره أي منظمة لحقوق الإنسان. وعمليا، على موقف الأغلبية الساحقة في العالم. هي تبصق على الجميع. فهي دائما الضحية المطلقة، والضحية الوحيدة في التاريخ. لذلك فإنه مسموح لها أي شيء، حتى البصق. لا أحد يمكنه أن يقدم المواعظ الأخلاقية لنا حول سلوكنا. لأننا نحن الذين اخترعنا نظام التنقيط. ومن يتجرأ على فعل ذلك سيحصل على صليات من البصق.عميقا تحت جلودهم، الكثير من الإسرائيليين يشاركون في البصق على المسيحيين في القدس. نحن أفضل وأكثر قوة وحكمة من كل العالم. عندما يذهب شباب إسرائيليون جاهلون إلى أرجاء العالم، إلى أميركا الجنوبية أو إلى الشرق، فإنهم يتعالون على السكان المحليين بطريقة لا يجرؤ أي شخص من أي شعب آخر على فعل ذلك. الأميركيون سذج، السويديون مربعون، الألمان جافون، الصينيون غريبون، ونحن فقط مثاليون.كل من شاهد اتصال بين اسرائيليين وبين أجانب يمكن أن يشعر بروح التعالي هذه التي تهب من كل محادثة، يرافقها لعب دور الضحية دائما، ليس فقط بسبب الكارثة بل ايضا بسبب الواقع. "نحن نعاني بشكل كبير وبائس، يطلقون علينا ويهددون بالقضاء علينا. هناك إرهاب. ومن الصعب والخطير العيش هنا، يقول أحد أبناء الشعوب المدللة في العالم، التي ظروف حياتها تصنف في العشرية الأولى في العالم".بعد كل ذلك هل لا نبصق على المسيحيين الذين يقومون بكنس طريق آلامنا؟.