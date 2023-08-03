إسرائيل والضفة تصبحان دولة واحدة

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يديعوت أحرنوتبقلم: ميخائيل ميلشتاين3/8/2023منذ سبعة اشهر تتركز اسرائيل بشكل جارف (ومبرر) على الازمة الداخلية السابقة التي تغير صورتها. لكن برعاية الانشغال المكثف بالمسألة القضائية، تدفع الى الامام في يهودا والسامرة سياقات تؤدي على نحو مواظب الى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي لاسرائيل وتنطوي على تحد وجودي جسيم للدولة.منذ أداء الحكومة اليمين القانونية وهي تحث الخطى التي تؤدي الى شطب الخط الاخضر، تغيير الواقع الديموغرافي في المنطقة ودمج الاقتصاد الفلسطيني بالاسرائيلي. في هذا السياق يبرز اقرار بناء نحو 12 ألف وحدة سكنية في يهودا والسامرة (ارتفاع كبير بالنسبة للعقد الماضي)؛ تقصير اجراء اقرارات البناء في المنطقة، وفي اعقاب الحاق قسم من الادارة المدنية بالوزير سموتريتش وتقليص مسؤولية وزير الدفاع عن الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة؛ شرعنة عشر بؤر استيطانية؛ والغاء قانون فك الارتباط عن شمال السامرة.يدور الحديث عن تحقق تدريجي، من تحت الرادار، لرؤية سموتريتش بعيدة المدى التي في اساسها: احلال السيادة في يهودا والسامرة، مضاعفة الاستيطان اليهودي في المنطقة (الذي يبلغ اليوم نحو نصف مليون نسمة)، التوحيد الاداري بين البلدات في يهودا والسامرة وتلك التي في اسرائيل، وازالة السلطة الفلسطينية، التي تعرف كعدو مرير.وهكذا، فان اسرائيل التي توظف جهدها في الصراع الداخلي تجد نفسها منذ الآن – دون وعي أو ارادة – في مسار سريع الى دولة واحدة. هذا واقع ينشأ دون تخطيط استراتيجي مرتب، اعلانات على الملأ أو بحث جماهيري، بل من خلال الحياة اليومية للبيروقراطية، شق الطرق واصدار الاذون. في الخلفية، يظهر تميزا بارزا في تحقيق "سلام اقتصادي" في اساسه المفهوم الذي يقول إن تحسين نسيج حياة الفلسطينيين يضمن الاستقرار الامني على مدى الزمن، فيما أنه عمليا يتم تسريع دمج الكيانين.عندما يجري في اسرائيل بحث في المسألة الفلسطينية فانه يجري على اساس نظريات الماضي المترددة بين رؤيا الدولتين ومواصلة ادارة النزاع. عمليا، يتسع على نحو دائم خط التماس بين الجماعتين السكانيتين وتزداد المسؤولية الاسرائيلية عن ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في يهودا والسامرة. وهكذا تقترب الجماعتان السكانيتان من نقطة اللاعودة الجغرافية، السياسية والاقتصادية، بحيث لا يتاح انفصال مادي بينهما وبرعايته سينشأ وضع بلقاني خطير.تجتذب الازمة الداخلية معظم قوى المجتمع وستجعل من الصعب التصدي المصيري لمواضيع جوهرية اخرى. اسرائيل التواقة الى الشفاء والمصالحة ستخشى على ما يبدو الانشغال بمسائل خلافية حادة تثير مرة اخرى دعوات للعصيان المدني أو تؤثر سلبا على استقرار المنظومة العسكرية، كالبحث في تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، وبخاصة تلك التي تترافق وتغييرات اقليمية في يهودا والسامرة.في ختام حرب الاستقلال كان كثيرون توجوا قرار بن غوريون عدم التسليم باحتلال الضفة الغربية في اثناء المعركة كـ "بكاء للاجيال". هذا التعبير يمكن أن نحله اليوم على غياب البحث في المسألة الفلسطينية الآخذة في التعقد والسنوات الخمس الضائعة التي بذرناها على صراع داخلي في ظل اهمال الانشغال بمسائل جوهرية، بما فيها التهديد الايراني وترتيب علاقات اليهود والعرب في اسرائيل.اذا ما وعندما تخرج اسرائيل من الازمة الداخلية فانها ستبدو مختلفة عما كانت عندما دخلت اليها، من ناحية اجتماعية وحزبية، لكن ايضا من ناحية سياسية وجغرافية. عندها ستقف – وهي تكاد مشلولة القوى – امام تحديات وجودية تفوق تلك التي تتصدى لها في هذه اللحظة. هذا فهم ينطوي على صرخة وجودية مطالب أن يستوعبها بالأساس رئيس الوزراء: أن يضع جانبا مسائل تبدو بالظاهر محملة بالمصائر، وعلى رأسها الاصلاح القضائي، وأن يركز الجهد في مواضيع جوهرية ستؤثر بلا قياس وقريبا على مستقبل الدولة، وعلى رأسها الموضوع الفلسطيني الذي سبق أن أثبت في الماضي أنه لا يمكن الهروب من البحث فيه أو عدم الحسم بشأنه.