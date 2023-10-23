الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام إسرائيلي: "تل أبيب" وواشنطن تواجهان صعوبة في فك شيفرة نوايا نصر الله

بن مناحيم: شنّ نصر الله حرب استنزاف ضد إسرائيل على الحدود الشمالية
بن مناحيم: شنّ نصر الله حرب استنزاف ضد إسرائيل على الحدود الشمالية
قال الإعلام الإسرائيلي إنّ "إسرائيل" والولايات المتحدة، تواجهان صعوبةً في "فك شيفرة نوايا الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله".
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وقال الصحافي الإسرائيلي، يوني بن مناحيم إنه "منذ بداية الحرب في الجنوب، التزم نصر الله الصمت، وشنّ حرب استنزاف ضد إسرائيل على الحدود الشمالية".

وأضاف أنه "يجب على إسرائيل الاستعداد لأسوأ سيناريو، حيث ستضطر إلى القتال على جبهتين في وقت واحد".

وأمس الأحد، كشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة، في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله للميادين، أنّ "الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله يتابع ساعة بساعة مجريات المواجهة"، مؤكداً أنّ "يشرف عليها ويديرها بتواصله المباشر مع القادة الميدانيين للمقاومة، وهو قائد هذه المقاومة".

وأكّد فضل الله إنّ "المقاومة على مستوى الجاهزية لأي احتمال وأي سيناريو"، وأنّ "عدم إطلالة السيد نصر الله الإعلامية هي جزء من إدارة المعركة المبنية على حكمة وشجاعة"، وأيضاً "عندما يدرك السيد نصر الله أنّ إدارة المعركة تقتضي إطلالته سيقوم بذلك". -وكالات

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