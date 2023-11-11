السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام إسرائيلي: طلبات إعانة نفسية ومحاولات انتحار بين آلاف المستوطنين والجنود بعد 7 أكتوبر

هناك عشرات آلاف العوائل في إسرائيل ينتظرون الحكومة أن تعالجهم". -معاريف
هناك عشرات آلاف العوائل في إسرائيل ينتظرون الحكومة أن تعالجهم". -معاريف
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه في "إسرائيل" يتحدثون عن ما بعد الصدمة، وأنّ المستوطنين والآلاف من جنود "جيش" الاحتلال، يعانون نفسياً، وهم ينتظرون "الحكومة التي لم تأتِ".اضافة اعلان

ووفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإنّ أحداث "السبت الأسود" (7 أكتوبر) والحرب التي تلتها، ستخلفّ أذىً نفسياً لآلاف المستوطنين والجنود.

وكشفت الصحيفة أنّ "هناك مئات الجنود تعرضوا لأهوال يوم السبت الأسود، بعض المقاتلين بقوا في وضع قتال ولا زال وضعهم غير واضح، فيما أنّ هناك مئات آخرين أُنزلوا إلى منشآت عسكرية طبية، لفترة غير واضحة، بعضهم تلقى العلاج في أقسام أمراض نفسية مغلقة، والبعض الآخر حاولوا إنهاء حياتهم". 

وفيما أشارت "معاريف" إلى أنّ "أحداث السبت الأسود وحرب غزة، واجهها جهاز الصحة النفسية في إسرائيل بضعف، وحتى الآن لا نتمكن من تقدير ما ينتظر المصابين الذين سيعانون من مشاكل نفسية"، كشفت أنّ الأرقام ضخمة في كل مؤسسة ومنظمة، نقلاً عن ما أعلنته مؤسسة "التأمين القومي" عن 13 ألف مصاب، ووفق ما نقلت وزارة الأمن عن 2000 مصاب، لافتةً إلى أنّ كل تلك الأرقام هي ليست سوى الموجة الأولى، وأنّ اللوائح تزداد فحسب. 

وبحسب "معاريف" فإنّ "هناك عشرات آلاف العوائل في إسرائيل ينتظرون الحكومة أن تعالجهم".

وتناولت "معاريف"  تسجيلات "المكالمات المروعة" للمستوطنين الذين كانوا يصرخون "أين الجيش الإسرائيلي؟"، فيما حالياً يسأل عشرات آلاف المصابين "أين الدولة؟".

وبعد انقضاء شهر على اندلاع الحرب، في أكبر خضة داخلية تشهدها "إسرائيل"، والتي حصدت أعداداً من القتلى، والأسرى والإصابات، كشفت "معاريف" أنّ حكومة الاحتلال لم تنشئ مركز سيطرة قطري يتضمن العلاج النفسي، التأهيل وبناء حصانة الجبهة الداخلية، واصفةً الحكومة بأنها "نائمة في نوبة الحراسة".

كما لفتت الصحيفة إلى أنّ هناك آلاف الإصابات من "الجيش" يحظون حالياً بوعود كثيرة بعدم التخلي عنهم، لكن "قريباً سيدركون أنهم لا زالوا لوحدهم".

وختمت "معاريف" متوجهةّ إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزراء الأمن، والصحة، والداخلية، و"التأمين القومي"، وشعبة التأهيل، وأعضاء الكنيست، وقالت: "يجب أن تروا أنّ آلاف الأشخاص يعانون من الداخل وأنتم لا ترونهم، هم عبروا أبواب الجحيم"، وأنه "يجب على إسرائيل أن تعالجهم".

يشار إلى أنه عند بدء  ملحمة "طوفان الأقصى"، أظهرت مقاطع فيديو انتشرت بكثافة عبر وسائل التواصل عشرات الأسرى الإسرائيليين من جنود ومجندات ومستوطنين، أسرى بيد المقاومة الفلسطينية.

كما أظهرت مقاطع فيديو مشاهد يظهر فيها جنود وإسرائيليون وهم يُقادون مكبّلين داخل جيبات.

وكان الاحتلال الإسرائيلي استيقظ  يوم 7 أكتوبر، بمؤسستيه الأمنية والعسكرية، على ملحمة بطولية مفاجئة وواسعة قامت بها المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما شكّلت الفجوة الاستخبارية الهائلة صدمة كبيرة لدى مختلف الأوساط والمستويات المرتبطة بالاحتلال. -وكالات

اقرأ أيضاً: 
"متلازمة حرب تموز".. انتحار 58 جندياً إسرائيلياً واضطرابات نفسية في صفوفه
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ظهر الصحافي وائل الدحدوح في مقطع مصور وهو يحمل بيديه حفيدته الصغيرة

محلل إسرائيلي: عائلة "الدحدوح" في غزة كانت هدفا للجيش

26 تشرين الأول 2023
"لقد قُتل 3 من أصدقائي وأنت تخرب إسرائيل". يصرخ الجندي بوجه نتنياهو

جندي إسرائيلي يشتم نتنياهو أثناء تفقده قاعدة عسكرية (فيديو)

22 تشرين الأول 2023
ريتشارد هيشت، متحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي

تل أبيب: الكل يتحدث عن اجتياح غزة.. قد يكون هناك شيء مختلف

17 تشرين الأول 2023
تم إجلاؤهم من المنطقة الجنوبية من المدينة، بالإضافة إلى نحو 20 مستوطنة قرب الحدود مع لبنان

خوفاً من صواريخ المقاومة.. نصف مليون إسرائيلي ينزحون من منازلهم

17 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
"الصواريخ التي يمتلكها حزب الله أكبر ممّا نتخيل"

إعلام عبري: يمنع الاستخفاف بخطاب نصر الله.. يهدّئنا نيّة تنفيذ هجوم مفاجئ

منذ5 ساعة
هآرتس -(الغد)

الأزمة الإنسانية في غزة جزء من ترسانة أسلحة إسرائيل

منذ20 ساعة
معاريف

59 % من الجمهور مع وقف النار مقابل تحرير مخطوفين

منذ20 ساعة
1699438031579301700

كل ما عرفته الاستخبارات الإسرائيلية عن أنفاق "حماس"

08 تشرين الثاني 2023
صورة الحرب الدائرة في غزة أكثر تعقيداً من الصورة التي يعرضها نتنياهو- تقول الصحيفة

هآرتس: المعلومات الاستخباراتية عن أنفاق حماس لا يمكن أن تحقق هدف القضاء عليها

08 تشرين الثاني 2023
هآرتس -(الغد)

نتنياهو يعرض إسرائيل للخطر

07 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

الذكرى السنوية لتفجيرات عمان

د. محمد حسين المومني |اليوم

على واشنطن إنهاء العدوان خدمة لمصالحها

خالد دلال |اليوم
ترجمات
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات | منذ20 ساعة
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات | منذ20 ساعة
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات |08 تشرين الثاني 2023
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
 