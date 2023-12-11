إعلام إسرائيلي: عدد جرحى قوات الاحتلال بغزة “3 أضعاف” ما تعلنه

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صحيفة “Haaretz” الإسرائيلية أوضحت أن العدد الذي أعلن عنه الجيش، الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، هو 1600 جريح منذ بدء العمليات العسكرية في قطاع غزة، بينما تظهر القوائم الجزئية التي أعلنت عنها المستشفيات أنها استقبلت 4591 جريحاً خلال الفترة نفسها.تزامن ذلك مع ما كشفته “يديعوت أحرونوت”، السبت 9 ديسمبر/كانون الأول، من أن عدد الجرحى من الجنود بلغ 5 آلاف جريح، وأكثر من 2000 اعترف رسمياً بأنهم أصبحوا معاقين، وذلك قبل أن تسحب هذه الصحيفة الإسرائيلية تقريرها وتقلل عدد الجرحى إلى 2000 فقط عوضاً عن 5 آلاف.من جهته، أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع أنه استقبل 2034 جندياً مصاباً بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية الحرب البرية في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقال إنه استقبل الليلة الماضية (السبت) 28 جندياً مصاباً من غزة بينهم 6 في حالة خطيرة.في سياق صعوبة المعارك التي يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ذكرت صحيفة “معاريف” أنه “بينما نسمع باستمرار خطابات (حماس تنكسر) فإن الوضع على الأرض مختلف، حيث تهاجم حماس، شمال غزة، الأماكن التي قاتل فيها الجيش لمدة شهر ونصف الشهر”، وقالت أيضاً في تقرير لاحق إن الوضع سيكون أكثر تعقيداً خلال الأسابيع المقبلة.كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، الأحد، مقتل 425 جندياً منذ بداية الحرب على غزة، وإصابة 1593 بينهم 255 في حالة خطيرة، وذلك في أحدث إحصائية ينشرها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما أعلن صباح الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول سقوط مزيد من القتلى.في بيان للمتحدث باسم الجيش أعلن الاحتلال أن 416 جندياً يخضعون للعلاج في المستشفيات، 40 منهم في حالة حرجة، و211 حالتهم متوسطة. وأكد مقتل 426 جندياً وضابطاً منذ بداية الحرب، بينهم 102 قُتلوا منذ بدء العملية البرية، 29 منهم على الأقل منذ انتهاء الهدنة المؤقتة. -وكالات