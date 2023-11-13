الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام إسرائيلي: مستوطنو الشمال كالبطّ في ميدان الرماية.. "حزب الله" لم يعد كما كان في 2006

مستوطنو الشمال: نحن على قيد الحياة لأن حزب الله لم يقرر مهاجمتنا بعد
مستوطنو الشمال: نحن على قيد الحياة لأن حزب الله لم يقرر مهاجمتنا بعد

ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أنّ "معظم تهديدات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله، سبق أن سمعناها وعرفناها، لكن عناصر لا يزالون على الحدود وأعلامهم في كل مكان".

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وقال مراسل القناة: "نتمنى ألّا تتطور الأمور في الشمال وتتحول إلى حرب، لأن حزب الله الذي كنا نعرفه خلال عام 2006، ليس نفسه حزب الله اليوم".


أيضاً، نقلت "القناة 12" عن قائد تشكيل "الدفاع" الجوي سابقاً تسفيكا حايموفيتش، قوله إنّه "بالأمس سقط شيء ما في الشمال، وقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة".


وفي سياق متصل، قالت صحيفة "معاريف"،  إنّ "سكان الشمال كالبطّ في ميدان الرماية، وقد ضاقوا ذرعاً من استيعاب نيران حزب الله". 


وقالت مستوطنة في الشمال، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية إنّ "هذا واقع يثير الكثير من الخوف، هذا ليس وضع يمكن التعايش معه، هناك مفترقات طرق مغلقة، هناك ردود للجيش الإسرائيلي، والوقت الذي لدينا للوصول إلى المكان المحصن هو أيضاً غير كافٍ.. ليس لدينا حياة هنا".


كذلك، أفاد مراسل "القناة 13" الاسرائيلية في الشمال إنّه "القطاع هنا في الشمال كله تحت الهجوم"، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه طلب من مستوطني الشمال، وتحديداً مستوطنات "المالكية ويفتاح ويارون وبرعام وساسا وأفيفيم ونتوعا"، الدخول إلى الأماكن المحصنة  الدخول للاماكن المحصنة خشية من الاشتباه بتسلل مسيرة. 


وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله -  اليوم الإثنين، أن مجاهديها ‏استهدفوا قوة ‏مشاة إسرائيلية في موقع الضهيرة، وأخرى قرب ثكنة ‏برانيت، الصواريخ الموجهة، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. بالإضافة إلى استهداف موقع الراهب.


وأفاد الإعلام الإسرائيلي إنّه "تم تشخيص إطلاق 18 صاروخ باتجاه عرب العرامشة وجميعها سقطت في مناطق مفتوحة".


وأفادت المقاومة الإسلامية في لبنان بوقوع 1405 إصابات في صفوف الصهاينة منذ بداية الحرب حتى يوم الأحد في حيفا والشمال استناداً إلى موقع رسمي للاحتلال. -وكالات

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