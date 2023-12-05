إعلام إسرائيلي: مشهد الانتصار الفلسطيني تحقق في 7 أكتوبر.. وحماس لن تغادر غزّة

قال معلق الشؤون الفلسطينية في "القناة 12" الإسرائيلية، أوهاد حمو، إنّ "المشهد في الجانب الفلسطيني هو مشهد انتصار".



وأكّد حمو أنّه "من ناحية الفلسطينيين وحركة حماس فإنّ الانتصار تحقق في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وما يقومون به بعد ذلك هو فقط صمود".

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وأضاف المعلق الإسرائيلي أنّه "في إسرائيل، نتحدث كثيراً في الأيام الأخيرة عن إجلاء مسؤولي حماس، لكن أنا لا أرى أنّ هذا يحدث"، مشيراً إلى أنّ "السؤال الكبير هو ما هي نقطة الخروج من كل هذا الحدث".



وتابع أنّ "حماس أكّدت أكثر من مرّة أنّها لن تخرج من غزّة".



وفي سياق متصل، قال عضو الكنيست من حزب العمل أفرات رايتن للقناة 12، إنّ "حماس تنتصر إعلامياً حول العالم، والكل اليوم يتحدث عن الفلسطينيين".



وكان الاحتلال وضع أهدافاً منها القضاء على حركة حماس من خلال عدوانه وعمليته البريّة في قطاع غزةّ، بيد أنّ المقاومة الفلسطينية مستمرة في مواجهته والاشتباك معه من مسافة صفر وتكبيده خسائر بشرية ومادية.



والجدير ذكره، أنّ المقاومة الفلسطينية أكدت أنّ "لا مفاوضات تحت النار ولا تبادل للأسرى ما دام العدوان الإسرائيلي مستمراً على غزة".



وكان الاحتلال استأنف عدوانه على غزّة، بعد هدنة استمرت نحو أسبوع، أسفرت عن تبادل للأسرى لدى الطرفين. كما عاد الفلسطينيون خلال أيام الهدنة إلى منطقة الشمال التي حاول الاحتلال إفراغها وتهجير أهلها إلى جنوب القطاع.



وأمس، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن أنّ الخوف الحقيقي في الحرب القائمة في غزة يكمن في انتهائها من دون تحقيق أي نصر. -الميادين

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