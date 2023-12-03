الأحد 03 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام إسرائيلي: مقاتلو "حماس" بحثوا بالاسم عن العقيد "حمامي" وقتلوه

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جثة العقيد إساف في قبضة المقاومة الفلسطينية بغزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أن جثة العقيد إساف في قبضة المقاومة الفلسطينية بغزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن عناصر ومقاتلي حركة "حماس" كانوا يبحثون بالاسم عن العقيد أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة، وقتلوه في السابع من أكتوبر الماضي.

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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا عسكريا موسعا، وتبين من خلاله أن العقيد حمامي كان هدفا مهما لمقاتلي حركة حماس أثناء تسللهم إلى قاعدة فرقة غزة في عملية "طوفان الأقصى".

وأوضحت الصحيفة في تقرير مطول لها أن مقاتلي حماس بحثوا عن قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة، العقيد أساف حمامي، الذي سمح الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، بنشر الإعلان عن مقتله، في اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وأوضحت أن عناصر حماس بحثوا عن العقيد حمامي، وعثر على صورته بحوزة عدد منهم، وأنه من أوائل الضباط الإسرائيليين البارزين الذين قتلوا في اليوم الأول من الحرب، خلال تواجده في مستوطنة "نيريم".

 

وأمس السبت، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل العقيد إساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، وبأن جثته محتجزة لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.


وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، أن الجيش الإسرائيلي قد أقر بمقتل العقيد حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة في اليوم الأول للعملية العسكرية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

 

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