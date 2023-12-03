الأحد 03 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام إسرائيلي يقر: تمّ التعرف على 860 قتيلاً وهم ليسوا من الجنود

"هآرتس": في يوم 7 أكتوبر وحده، تمّ إدخال 1455 جريحاً إلى المستشفيات
"هآرتس": في يوم 7 أكتوبر وحده، تمّ إدخال 1455 جريحاً إلى المستشفيات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنه تمّ التعرف لغاية الآن على 860 قتيلاً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، مشيرةً إلى أنهم ليسوا من جنود "الجيش" الإسرائيلي.

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واعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي تحت بند "سُمح بالنشر"، اليوم، بمقتل جنديين جديدين في المعارك شمالي قطاع غزة. 


وعلى الرغم من عدم إفصاح "جيش" الاحتلال عن خسائره البشرية وعدد قتلاه في معركة غزة، فإن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كانت قد ذكرت قبل أيام أنها حصلت، على إفادةٍ من "الجيش"  بأعداد الجرحى في صفوفه نتيجة المعارك مع المقاومة في قطاع غزّة.


وأشارت الصحيفة نفسها إلى أنّ "الجيش" أقّر أنّ نحو 1000 جندي أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزّة، وذلك بعد أن رفض الإفصاح وتقديم أي معطيات بشأن أعداد وحالات الجرحى، كما شدد على المستشفيات بشأن ذلك.


وقال عيدو إفراتي، مراسل شؤون الصحة في الصحيفة نفسها، إنّ "202 جندي أُصيبوا إصاباتٍ خطيرة"، وأنه وفق  إفادة "الجيش" فإنّ من بين المصابين بجروحٍ خطيرة، لا يزال 29 منهم في المستشفيات، وكذلك 183 من بين الذين تعرضوا لإصاباتٍ

متوسطة، و74 إصاباتهم طفيفة.


وكشف تقرير في "هآرتس" أنّه في يوم 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي وحده، تمّ إدخال 1455 جريحاً إلى المستشفيات، مشيراً إلى أنّه لا يمكن معرفة عدد الجنود من بينهم. -وكالات

 

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