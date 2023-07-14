الجمعة 14 تموز 2023
النسخة المطبوعة

إعلام عبري: "إسرائيل" تمنح السلطة فرصة للسيطرة على جنين

TZetq
الشرطة الفلسطينية
كشفت قناة عبرية، مساء الخميس، عن فحوى اتفاق بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية يقضي بوقف الاقتحامات الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها؛ مقابل استعادة السلطة السيطرة على المدينة ووقف "الظواهر المسلحة".اضافة اعلان

وقالت القناة "14" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين التقوا في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على جنين، واتفقوا على منح أجهزة الأمن الفلسطينية الفرصة لمواجهة مجموعات المقاومة هناك.
ونقلت القناة عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن بديل الوضع القائم في جنين هو العودة للسيطرة الكاملة على المدينة وإدارة حياة السكان، أو تفكك السلطة تمامًا وصعود حماس، مشيرًا إلى أن الخيار الأفضل هو تمكين السلطة من السيطرة على الميدان في هذه المرحلة.

ومع ذلك، لفت المصدر العسكري إلى أن الجيش سيقتحم منطقة جنين حال وجود "إنذارات ساخنة" حول تنفيذ عمليات.

وقال إن تركيز الجيش سينصب في هذه المرحلة على مواجهة "القنابل الموقوتة" فقط؛ سعيًا لمنح السلطة الفرصة لاستعادة السيطرة على المدينة.

وبينت القناة أن الجيش عارض الفكرة إلا أن المستوى السياسي الإسرائيلي حسم المسألة لصالح منح السلطة الفرصة لـ"إثبات نفسها".

بدوره، قال وزير الجيش "يوآف جالانت" في مؤتمر صحافي خلال زيارته لأذربيجان إن لدى السلطة الفلسطينية الفرصة للقيام بواجبها في جنين، مؤكدًا مع ذلك "حرية عمل الجيش في تلك المنطقة".

وأضاف "عملنا في منطقة جنين لوقف تعاظم القوة العسكرية هناك، والآن لدى السلطة الفرصة لتقوم بما يُتوقع منها، ولكن مع ذلك ففي حال احتجنا للعمل فلن نتردد".
هآرتس -(الغد)

هل توجد محاكمة في القدس؟ يوجد فساد وشر 11 تموز 2023

هآرتس -(الغد)

طقوس رجم المستشارة القانونية 11 تموز 2023

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

الفائدة والانقلاب 11 تموز 2023

WwfUC

اعتقالات وإغلاق طرق في "إسرائيل" احتجاجًا على التغييرات القضائية 11 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WwfUC

اعتقالات وإغلاق طرق في "إسرائيل" احتجاجًا على التغييرات القضائية

11 تموز 2023
43Rpo

لإنعاشها .. "الكابينت" الإسرائيلي يناقش الأحد منح تسهيلات مالية للسلطة

07 تموز 2023
TuaUg

إعلام عبري: العثور على طائرة مسيّرة للمقاومة بمخيم جنين

06 تموز 2023
jnihp

إعلام عبري: الهجوم على جنين مقدمة للعودة لمستوطنات شمال الضفة

05 تموز 2023
اقرأ أيضا
هآرتس -(الغد)

احتجاج الطيارين سيصل إلى كتلته الحرجة في الأيام القادمة

منذ15 ساعة
هآرتس -(الغد)

نتنياهو يعرض إسرائيل للخطر

منذ15 ساعة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

هوة سحيقة

منذ15 ساعة
1689174696611898200

ترميم جنين نعم.. الوكالة لا

12 تموز 2023
مستوطنة في جبل المكبر يسعى الاحتلال لاقامة مستوطنة ثانية على الجبل نفسه في القدس الشرقية المحتلة -(أرشيفية)

الدولة تعمل على خطة بناء واسعة لليهود في شرقي القدس

11 تموز 2023
إسرائيل هيوم

دولة أبرتهايد

11 تموز 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
 