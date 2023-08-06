الأحد 06 آب 2023
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إعلام عبري: إلغاء مناقشة منح تسهيلات للسلطة في "الكابينت"

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نتنياهو وعباس
أكدت قناة عبرية، يوم الأحد، أن "الكابينت" لن يناقش اليوم منح السلطة الفلسطينية تسهيلات اقتصادية وأمنية، ردًا على عملية "تل أبيب".

ونقلت القناة "12" العبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إنه تقرر سحب مقترح التصويت على تسهيلات للسلطة من جلسة الكابينت اليوم ردًا على عملية "تل أبيب"، على الرغم من الضغط الأمريكي بهذا الاتجاه.اضافة اعلان

ومع ذلك؛ أكد المصدر أن مقترح التسهيلات التي عكف عليها منسق أعمال حكومة الاحتلال "غسان عليان" ووزير جيش الاحتلال "يوآف جالانت"، سيبقى قائمًا إلى حين البت فيه خلال جلسة الكابينت في الأسابيع القادمة.

وبينت القناة أن "رزمة التسهيلات" تم بلورتها خلال الأيام الأخيرة، إذ فوّض الكابينت خلال جلسته الأخيرة رئيس وزراء الاحتلال بتبني خطوات لدعم السلطة الفلسطينية بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.

وأوضحت أن جلسة مشاورات هاتفية أُجريت أمس بشأن منح السلطة تسهيلات، وتقرر "عزل" القرار عن عملية "تل أبيب"، لكن "تقرر اليوم اختيار التوقيت المناسب للمصادقة على رزمة التسهيلات خشية الضغوطات من الأحزاب اليمينية".
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