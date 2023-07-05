الأربعاء 05 تموز 2023
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إعلام عبري: الهجوم على جنين مقدمة للعودة لمستوطنات شمال الضفة

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إعلام عبري: الهجوم على جنين مقدمة للعودة لمستوطنات شمال الضفة
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الهجوم على جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة عبارة عن مقدمة للعودة لأربع مستوطنات في محيط جنين والتي تم إلغاء قانون إخلائها مؤخراً.اضافة اعلان
وبينت الصحيفة على لسان محررة الشئون الفلسطينية عميرة هاس- وفق ترجمة وكالة "صفا"- أن العملية العسكرية تهدف إلى إخضاع الفلسطينيين وإضعافهم وبالتالي بدء تنفيذ مخطط العودة لمستوطنات شمال الضفة وهي "غانيم، كاديم، صانور وحوميش".
وتحدثت الكاتبة عن أن الحكومة اليمينية تخطط بعد إلغائها قانون إخلاء المستوطنات إلى العودة للاستيطان هناك، إلا أنه كان من الصعب تحقيق هذا المخطط في ظل وجود قوة عسكرية في جنين وبالتالي كان لزاماً الخروج لهكذا عملية عسكرية.
وأضافت "العملية العسكرية أعدت لإخضاع من يحاول التشويش على مخطط العودة للمستوطنات، حيث تسعى الحكومة بعد إلغاء ذلك القانون الى إعادة المستوطنين الى المستوطنات التي أخليت عام 2005".
ونوهت الصحفية إلى أنه وعلى الرغم من إخلاء المستوطنات الأربع في العام 2005 إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن عنها كمناطق عسكرية مغلقة ومصنفة كمناطق C يحظر البناء الفلسطيني في فيها وبالتالي فقد بقيت على حالها منذ 18 عاماً.
وأشارت هاس إلى أن تكتيك الدبلوماسية والمفاوضات التي ينتهجها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثبتت فشلها في لجم الاستيطان في الضفة الغربية، حيث تحدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المجتمع الدولي وواصلت البناء الاستيطاني على الرغم من أن اتفاقيات اوسلو تنص على ضرورة التوقف عن البناء.
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