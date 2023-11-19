الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: حتى لو انتهت الحرب غداً.. لن يأتي السياح إلى "إسرائيل"

إسرائيليون يأخذون ملابس من التبرعات التي حصلوا عليها بعد هروبهم من مستوطنات الجنوب والشمال
إسرائيليون يأخذون ملابس من التبرعات التي حصلوا عليها بعد هروبهم من مستوطنات الجنوب والشمال

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن السياحة وكيف تلقى هذا القطاع ضربة قوية في أعقاب الحرب التي أطلقها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

اضافة اعلان


وتحت عنوان "حتى لو انتهت الحرب غداً لن يأتي السياح إلى إسرائيل"، ذكر موقع "القناة 12" الإسرائيلي، أنّ "الأضرار التي ستلحق بالسياحة الداخلة ستكون طويلة المدى.. حتى لو انتهت الحرب غداً، فإنّ الناس في العالم يحجزون بالفعل في أماكن أخرى أكثر أماناً حالياً".


ونقل الموقع عن عيران كيتر، المستشار والباحث في قسم السياحة وإدارة الفنادق في الكلية الأكاديمية "كينيريت"، أنّ هناك حالياً نسبة منخفضة نسبياً من المسافرين الأوروبيين الذين حجزوا بالفعل إجازتهم الصيفية.


وتابع أنّ تأثير الحرب على السياحة الداخلة إلى "إسرائيل" يتجاوز تحذيرات السفر ومنع زيارة "إسرائيل" هذه الأيام، ويتضمن تأثيرات طويلة المدى على "صورة إسرائيل"، وعلى العلامة التجارية السياحية هناك.


وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ "إيلات" السياحية تحوّلت إلى "ملجأ لنحو 60 ألف مستوطن ممن تم إجلاؤهم من المستوطنات".


وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الأعمال في "إيلات" تعاني ضائقة اقتصادية، بسبب التصعيد في الجبهة الشمالية والجنوبية.


ووصلت السياحة في "إسرائيل" إلى طريقٍ مسدود، وتجاوزت خسائر  هذا القطاع الــ 6 مليارات دولار، حيث تتجنّب السفن السياحية شواطئ "إسرائيل" ويلغي الناس زياراتهم.


في حين أوقفت شركات الطيران الكبرى رحلاتها من وإلى "إسرائيل"، وعلّقت نحو 42 شركة طيران أميركية وكندية وأوروبية رحلاتها إلى الكيان، بما في ذلك رحلات الشحن. -الميادين

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أحد مقاتلي &quot;القسّام&quot; - الجناج العسكري لحركة حماس

إسرائيل أمام الاختبار الأكثر تعقيدا في تاريخها

17 تشرين الثاني 2023
معاريف

عودة خيار الانتداب

16 تشرين الثاني 2023
إسرائيل هيوم

مسألة المخطوفين معقدة.. والقرارات صعبة

16 تشرين الثاني 2023
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

فلنفكر في نهاية الحرب منذ الآن

16 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يعتلون مركبة إسرائيلية اقتادوها إلى غزة يوم طوفان الأقصى

إعلام إسرائيلي: استغرق الجنود في 7 أكتوبر 12 ساعة ليجدوا مفاتيح مستودع الأسلحة

16 تشرين الثاني 2023
أعرب المشاركون في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن وسائل الإعلام الإسرائيلية

أقل من 4% يثقون بمصداقية المعلومات التي يقدمها.. شعبية نتنياهو إلى الحضيض

16 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

واشنطن تهدد الأردن لهذه الأسباب

ماهر أبو طير |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (4)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل اقتصادية مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

وقفات مع مقال الملك في "واشنطن بوست"

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

غزة درس موجع يستوجب الرشد

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات | منذ17 ساعة
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات | منذ17 ساعة
شعار "لواء الباقر" الذي يعمل بسورية - (المصدر)

ما هو "لواء الباقر" الذي يستهدف الأميركيين في سورية؟

ترجمات | منذ17 ساعة
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023

مؤامرة الصمت

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 