 
الثلاثاء 18 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري عن فيديو "الهدهد": خطير جداً.. الرقابة منعت تداوله

ميناء حيفا
ميناء حيفا

وصفت وسائل إعلام عبرية الفيديو الذي نشرته المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الثلاثاء، تحت اسم "هذا ما رجع به الهدهد" بالفيديو "الخطير جداً"، مضيفةً أنّ "الرقابة منعت تداوله ونشره وصنّفته بأنّه فيديو مزعج".

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"هذا ما رجع به الهدهد".. حزب الله يعرض مشاهد في غاية الأهمية لمواقع عسكرية في فلسطين المحتلة

وقال الإعلام العبري إنّ الطائرات بدون طيار التابعة لحزب الله دخلت إلى "إسرائيل" (فلسطين المحتلة)، وجمعت معلومات مُهمّة عن الأماكن الحساسة في الشمال، إذ صوّرت سلسلة من المواقع مثل ميناء حيفا، المطار، القواعد العسكرية، مصنع "رافاييل" للأسلحة، و"جزر الكريوت"، وقبب حديدية، وعدد من الأحياء السكنية والمجمعات التجارية أيضاً، وبعد ذلك كلّه عادت الطائرة سالمة إلى لبنان.

ولفت الإعلام العبري إلى أنّ حزب الله أوصل رسالةً من خلال الفيديو يردّ فيها على التهديدات أنّه في حال بادرت "إسرائيل" إلى خطوة ضد لبنان، فإنّ بنك الأهداف ضد "إسرائيل" لن يكون صغيراً.


ونشر الإعلام الحربي لحزب الله، اليوم، مقطع مطوّل تجاوزت مدته 9 دقائق ونصف، غاية في الأهمية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت عنوان "هذا ما رجع به الهدهد"، تضمّن مشاهد من استطلاع جوي لمناطق في شمالي "كريات شمونة" و"نهاريا" و"صفد كرميئيل" و"العفولة" وصولاً إلى حيفا ومينائها. وكالات


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