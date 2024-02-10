الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري للسنوار: يمكنك رفع شارة النصر.. أنت تتحكم بحكومتنا

يحيى السنوار
يحيى السنوار

اعتبرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أنّ قائد حركة "حماس" في غزّة، يحيى السنوار، يُمكنه رفع شارة النصر لنجاحه في التدخل في المجريات السياسية في "إسرائيل".

اضافة اعلان

 

 وقال الإعلام العبري إنّ السنوار "مُطلع على السياسة الإسرائيلية كونه سجيناً سابقاً ويجيد اللغة العبرية، لذلك فهو يتابع نشرات الأخبار".


ولفت الإعلام العبري إلى أنّ السنوار "يمكنه أن يرفع شارة النصر على تدخله الناجح في المجريات السياسية في الداخل الإسرائيلي، ولا سيما مع وجود تضارب داخل الحكومة الإسرائيلية بين معسكرين الأول يريد إخراج نتنياهو وإلقاء تهمة فشل الصفقة عليه، ومحور آخر يسعى إلى توسيع حكومة الطوارئ إلى أبعاد حكومة وحدة وطنية من خلال ضمّ حزب "يش عتيد" من قبل رئيس حزب "شاس" أرييه درعي".


وأضاف أنّ "هناك من يعتقد أن هدف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد لم يكن فعلاً الدخول في الحكومة من أجل إقرار صفقة الأسرى، بل كسب نقاطٍ سياسية في قبال بيني غانتس وشركاه، والظهور كقائد مستعد للتضحية من أجل هدفٍ سامٍ، وفي موازاة ذلك إحراج نتنياهو وإلقاء تهمة فشل الصفقة عليه".


الوقت يمرّ والانتصار لا يلوح في المستقبل القريب

وشدد على أنّ "الوقت يمرّ، والانتصار وإنهاء الحرب لا يلوحان في المستقبل القريب"، مشيراً إلى وجود تظاهرات واحتجاجات.


واعتبر التقرير أنّ "الوضع بدأ يدخل في طور الجمود وبالنسبة لدرعي والطريقة الصحيحة للتغلب على غانتس ودفع الأمور قدماً هو توسيع إضافي للحكومة، وهذا باعتقاده سيمنع قادة الاحتجاج من اجتياح الشوارع. 


وتابع الإعلام العبري، بقوله إنّ رد حماس على مخطط صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى بالتأكيد أثّر في خطط غانتس. هناك من يعتقد أن تخندق السنوار في مطالبه "المتطرّفة" أعاد الخطة الأصلية لإنهاء شراكته في حكومة الطوارئ قريباً.

 

إلى ما قبل مدّة بدا أنّ الخطة تشوشت: الاستطلاعات أظهرت أن أغلب الجمهور، بمن فيه ناخبو غانتس، معني باستمرار حكومة الطوارئ.


غانتس اضطرّ إلى تجميد أجندة الخروج من الحكومة، وهو قرار أثّر على أجندة الاحتجاج. الآن، فيما تبدو الصفقة مع حماس بعيدة عن التقدّم، وقادة الاحتجاج نفد صبرهم، وفق الإعلام العبري.


وعلى خلفية الحرب على غزّة والإخفاق في تحقيق الأهداف، توسّعت الخلافات الداخلية بين المسؤولين الإسرائيليين، ولا سيما بين غانتس ونتنياهو، وقد برزت هذه الخلافات في الإعلام العبري، الذي يرجّح أنّ يكون الأوّل من أبرز المرشحين لخلافة نتنياهو في الحكم.


ويختلف نتنياهو وغانتس في المواقف بشأن الحرب وملفاتها، إذ يعتقد نتنياهو أن "الضغط العسكري على حماس في غزة" هو الذي سيؤدي إلى صفقة تبادل أسرى، بينما يعارض غانتس هذا النهج، ودعا إلى "دراسة صيغ جديدة يمكن أن تشجع حماس على الخطوة"، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.  قسم الترجمة عن العبرية- الميادين

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

إعلام عبري: نتنياهو جبان.. واجتياح رفح يثير خلافاته مع الجيش

منذ12 ساعة
هآرتس

"حماس" مجال مناورة لصفقة تبادل الأسرى

09 شباط 2024
معاريف

التخوف من دولة فلسطينية تقام من طرف واحد دون موافقة إسرائيل

09 شباط 2024
هآرتس

إطلاق سراح 1500 سجين ليس كارثة

08 شباط 2024
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

حتى بهذا الثمن فلنعدهم الآن

08 شباط 2024
معاريف

انقطاع عن الواقع

08 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

المرحلة الأخطر من حرب الإبادة

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الثقة بالنظام المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوبيل ماسي للأردن ويوبيل فضي لعبد الله

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات | منذ5 ساعة
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات | منذ5 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات |06 شباط 2024
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ثاني أبطال كأس آسيا

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي

تطورات 05 شباط 2024

تطورات
 
 