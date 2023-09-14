الخميس 14 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

إعلام عبري: ينشر معلومات "غير عادية" عن القصف الأخير على سوريا

9Higs
إعلام عبري: ينشر معلومات "غير عادية" عن القصف الأخير على سوريا
نشرت "قناة 12" العبرية، يوم الخميس، تفاصيل قالت إنها "غير عادية" عن القصف المنسوب للكيان الإسرائيلي مساء أمس، والذي استهدف منظومات دفاع جوي في مدينة طرطوس شمال غربي سورية، وأدى لاستشهاد عنصرين من الجيش السوري وإصابة آخرين.اضافة اعلان
وقالت القناة، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن الهجوم الذي نُفّذ نحو الساعة السادسة مساء أمس، استهدف بطارية صواريخ سورية مضادة للطائرات ورادار، وكان فتحًا للمنطقة أمام الهجوم الذي جاء بعد ساعات قليلة ضد "أهداف لإيران وحزب الله" في محافظتي حمص وحماة.
وذكرت أن الغارة الأولى نُفّذت في وضح النهار، وهو ما جعلها "غير عادية"، ودمّرت رادارًا وبطارية صواريخ مضادة للطائرات في منطقة طرطوس.
وأضافت "في البداية لم يكن واضحًا ما حدث هناك، حتى أن الجيش السوري لم يُبلّغ كالعادة عن هجوم إسرائيلي واعتراض الصواريخ، وكان أول من كشف الهجوم الإسرائيلي هم الروس، الذين أعلنوا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت صواريخ من أعماق البحر الأبيض المتوسط".
وتابعت "وبعد ذلك أبلغ الجيش السوري عن هجوم إسرائيلي واعتراض معظم الصواريخ، ومقتل اثنين من الدفاع الجوي".
وأشارت القناة إلى أن القصف الأول ليس عاديًا، إذ كانت الهجمات السابقة ضد بطاريات الصواريخ والرادارات السورية المضادة للطائرات ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه طائرات سلاح الجو الإسرائيلي.
وقالت: "لكن الأمر غير المعتاد هذه المرة هو أن الهجوم على وحدة الدفاع الجوي السوري بدأ كجزء من تحرك شامل، وليس كرد".
وأشارت إلى أن "الضربة هناك فتحت أمام سلاح الجو ممرًا شبه خالٍ من التهديدات في منطقة السهل الساحلي وباتجاه محافظتي حماة وحمص، وهذا ما حدث لاحقًا عند الساعة 22:40".
ولفتت إلى أن "التقارير الواردة من سوريا أفادت بأن طائرات سلاح الجو هاجمت من المنطقة اللبنانية ومن البحر أهدافًا في مطار الشعيرات العسكري بحمص، وهو مطار يسيطر الإيرانيون على أجزاء منه وتوجد فيه أيضًا قوات روسية".
وأوضحت أن مصادر في سوريا نفت، في المقابل، وقوع أي هجوم هناك.
وذكرت أن "هناك هدف آخر ورد أن طائرات سلاح الجو هاجمته ليلًا في منطقة حماة، واستهدف مستودعات وبنية تحتية لإيران وحزب الله".
وأشارت القناة إلى أن مواطنين سوريين نشروا مقاطع فيديو ليلًا تُظهر الصواريخ الإسرائيلية، عند وصولها من اتجاه البحر ولبنان إلى وسط سوريا.
وقال: "في دمشق يقولون إن إسرائيل نفذت 28 هجومًا على البلاد عام 2023، منها 21 غارة جوية و7 بصواريخ وقذائف أطلقت من الأرض؛ أسفرت عن تدمير 65 هدفًا، وقتل 64 شخصًا.
وقبل نحو أسبوعين، قصفت طائرات إسرائيلية مطار حلب وتضررت مدارج الطائرات.
واحدة من المستوطنات التي تغرق الضفة الغربية المحتلة-(أرشيفية)

حماقة أوسلو والأمل الذي حمله 12 أيلول 2023

إسرائيل هيوم

"قطار السلام": من خلف الكواليس 12 أيلول 2023

هآرتس -(الغد)

المداولات الأهم 12 أيلول 2023

فلسطيني يحمل يافطة خلال تظاهرة مناهضة لتنامي الجريمة بالوسط العربي في إسرائيل كتب عليها "الشرطة في خدمة الجريمة"-(أرشيفية)

أسباب أخرى غير عجز الشرطة وراء تصاعد الجريمة بالمجتمع العربي 11 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نيران تتصاعد من موقع يتبع لايران في العاصمة السورية دمشق بعدما قصفته طائرات اسرائيلية.-(أرشيفية)

رئيس الموساد محبط ليس فقط من إيران

منذ19 ساعة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

شروط الزيارة للسجناء الأمنيين لن تتغير

منذ19 ساعة
هآرتس -(الغد)

قرار واحد فقط أمام المحكمة العليا.. إلغاء قانون ذريعة المعقولية

منذ19 ساعة
هآرتس -(الغد)

الأزمة الدستورية هنا منذ الآن

منذ19 ساعة
إسرائيل هيوم

تحييد التهديد من طهران أولوية

منذ19 ساعة
2023-02-13T095246Z_1528938040_RC29AZ9HJKSS_RTRMADP_3_ISRAEL-POLITICS-JUDICIARY-KNESSET

إعلام عبري: سجال حاد داخل الحكومة حول تسليم أسلحة للسلطة

13 أيلول 2023
افكار و مواقف

30 عاما بعد أوسلو: "الاحتلال في كل مكان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

مخالفات قانون السير

سلامة الدرعاوي |اليوم

تثبيت المقدسيين.. هدف أردني

سميح المعايطة |اليوم

في المسألة الأوروبية

مالك العثامنة |اليوم

لماذا لا يكون الصنوبر مثمرا؟

رزان زعيتر |اليوم

خط الحرير الجديد دون تركيا والصين

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات | منذ19 ساعة
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
 