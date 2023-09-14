إعلام عبري: ينشر معلومات "غير عادية" عن القصف الأخير على سوريا

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نشرت "قناة 12" العبرية، يوم الخميس، تفاصيل قالت إنها "غير عادية" عن القصف المنسوب للكيان الإسرائيلي مساء أمس، والذي استهدف منظومات دفاع جوي في مدينة طرطوس شمال غربي سورية، وأدى لاستشهاد عنصرين من الجيش السوري وإصابة آخرين.وقالت القناة، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن الهجوم الذي نُفّذ نحو الساعة السادسة مساء أمس، استهدف بطارية صواريخ سورية مضادة للطائرات ورادار، وكان فتحًا للمنطقة أمام الهجوم الذي جاء بعد ساعات قليلة ضد "أهداف لإيران وحزب الله" في محافظتي حمص وحماة.وذكرت أن الغارة الأولى نُفّذت في وضح النهار، وهو ما جعلها "غير عادية"، ودمّرت رادارًا وبطارية صواريخ مضادة للطائرات في منطقة طرطوس.وأضافت "في البداية لم يكن واضحًا ما حدث هناك، حتى أن الجيش السوري لم يُبلّغ كالعادة عن هجوم إسرائيلي واعتراض الصواريخ، وكان أول من كشف الهجوم الإسرائيلي هم الروس، الذين أعلنوا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت صواريخ من أعماق البحر الأبيض المتوسط".وتابعت "وبعد ذلك أبلغ الجيش السوري عن هجوم إسرائيلي واعتراض معظم الصواريخ، ومقتل اثنين من الدفاع الجوي".وأشارت القناة إلى أن القصف الأول ليس عاديًا، إذ كانت الهجمات السابقة ضد بطاريات الصواريخ والرادارات السورية المضادة للطائرات ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه طائرات سلاح الجو الإسرائيلي.وقالت: "لكن الأمر غير المعتاد هذه المرة هو أن الهجوم على وحدة الدفاع الجوي السوري بدأ كجزء من تحرك شامل، وليس كرد".وأشارت إلى أن "الضربة هناك فتحت أمام سلاح الجو ممرًا شبه خالٍ من التهديدات في منطقة السهل الساحلي وباتجاه محافظتي حماة وحمص، وهذا ما حدث لاحقًا عند الساعة 22:40".ولفتت إلى أن "التقارير الواردة من سوريا أفادت بأن طائرات سلاح الجو هاجمت من المنطقة اللبنانية ومن البحر أهدافًا في مطار الشعيرات العسكري بحمص، وهو مطار يسيطر الإيرانيون على أجزاء منه وتوجد فيه أيضًا قوات روسية".وأوضحت أن مصادر في سوريا نفت، في المقابل، وقوع أي هجوم هناك.وذكرت أن "هناك هدف آخر ورد أن طائرات سلاح الجو هاجمته ليلًا في منطقة حماة، واستهدف مستودعات وبنية تحتية لإيران وحزب الله".وأشارت القناة إلى أن مواطنين سوريين نشروا مقاطع فيديو ليلًا تُظهر الصواريخ الإسرائيلية، عند وصولها من اتجاه البحر ولبنان إلى وسط سوريا.وقال: "في دمشق يقولون إن إسرائيل نفذت 28 هجومًا على البلاد عام 2023، منها 21 غارة جوية و7 بصواريخ وقذائف أطلقت من الأرض؛ أسفرت عن تدمير 65 هدفًا، وقتل 64 شخصًا.وقبل نحو أسبوعين، قصفت طائرات إسرائيلية مطار حلب وتضررت مدارج الطائرات.