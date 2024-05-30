 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام عبري: 10% من المطلوبين للخدمة بالجيش يدعون الإصابة بأمراض عقلية

مجندون في جيش الاحتلال الاسرائيلي
مجندون في جيش الاحتلال الاسرائيلي

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن "10% من المطلوبين للخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، يدّعون الإصابة بأمراض عقلية ونفسية للهروب من التجنيد".

اضافة اعلان


ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن أحد كبار أعضاء هيئة مكافحة الفساد، قوله: "هناك صناعة كاملة من الإعفاءات لأسباب عقلية".


وأوضح المسؤول الإسرائيلي، بالقول: "الشباب يكذبون، والمحامون يتورطون في تلك العملية، والأطباء النفسيون يصدرون شهادات تعسفية للحصول على إعفاء من الخدمة لآلاف الشبان بآلاف الشواكل، حتى خلال الحرب".


وتابع عضو هيئة مكافحة الفساد الإسرائيلية، بالقول: "هناك شباب حصلوا على إعفاء بسبب الصحة العقلية، في السنوات الأخيرة، ويتبين بعد ذلك أنه غير مصاب أو أن أحد أفراد عائلته من تولى شراء هذا الإعفاء".


وفي وقت سابق، أفادت صحيفة عبرية بأن "ذوي الأسرى لدى "حماس" يتهمون الحكومة والجيش الإسرائيلي بإهمال أبنائهم، وتركهم "يتعفنون" في غزة".


وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "اتهمت والدة جندي مختطف قبل لقاء مخطط مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن الحكومة والمؤسسة الأمنية يقومان منذ أشهر بتخويف ذوي عائلات الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، لإجبارهم على التزام الصمت".


وأضافت الصحيفة: "اتهمت عنات أنغريست، التي تم اختطاف ابنها ماتان، في 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، قادة البلاد بمحاولة إبقائها هي وأهالي الجنود الآخرين صامتين خلال الأشهر الستة، التي تلت هجوم حماس في 7 أكتوبر".


وقالت في مؤتمر صحفي قبل لقاء مع نتنياهو، في مركز تجنيد تابع للجيش الإسرائيلي في تل هشومير، بالقرب من تل أبيب: "بناء على طلب الدولة والقوات الأمنية، التزمنا الصمت حتى اليوم. لقد أخافونا. اليوم نفهم أنه مع تزايد عدد أيام الصمت، يتناقص عدد الأبناء الذين يعودون إلى الوطن أحياء". وكالات

 

اقرلأأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "10% من المطلوبين للخدمة العسكرية في الجيش، يدّعون الإصابة بأمراض عقلية ونفسية للهروب من التجنيد".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن أحد كبار أعضاء هيئة مكافحة الفساد في إسرائيل، قوله: "هناك صناعة كاملة من الإعفاءات لأسباب عقلية".
وأوضح المسؤول الإسرائيلي، بالقول: "الشباب يكذبون، والمحامون يتورطون في تلك العملية، والأطباء النفسيون يصدرون شهادات تعسفية للحصول على إعفاء من الخدمة لآلاف الشبان بآلاف الشواكل، حتى خلال الحرب".
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود من قواته خلال المعارك في غزة والضفة الغربية
قبل 7 ساعات

وتابع عضو هيئة مكافحة الفساد الإسرائيلية، بالقول: "هناك شباب حصلوا على إعفاء بسبب الصحة العقلية، في السنوات الأخيرة، ويتبين بعد ذلك أنه غير مصاب أو أن أحد أفراد عائلته من تولى شراء هذا الإعفاء".



وفي وقت سابق، أفادت صحيفة إسرائيلية، بأن ذوي المحتجزين لدى "حماس" يتهمون الحكومة والجيش الإسرائيلي بإهمال أبنائهم، وتركهم "يتعفنون" في غزة.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "اتهمت والدة جندي مختطف قبل لقاء مخطط مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن الحكومة والمؤسسة الأمنية يقومان منذ أشهر بتخويف ذوي عائلات الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، لإجبارهم على التزام الصمت".
الجيش الإسرائيلي: مقتل إسرائيليين اثنين بعملية دهس في الضفة الغربية
قبل 15 ساعة

وأضافت الصحيفة: "اتهمت عنات أنغريست، التي تم اختطاف ابنها ماتان، في 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، قادة البلاد بمحاولة إبقائها هي وأهالي الجنود الآخرين صامتين خلال الأشهر الستة، التي تلت هجوم حماس في 7 أكتوبر".
وقالت في مؤتمر صحفي قبل لقاء مع نتنياهو، في مركز تجنيد تابع للجيش الإسرائيلي في تل هشومير، بالقرب من تل أبيب: "بناء على طلب الدولة والقوات الأمنية، التزمنا الصمت حتى اليوم. لقد أخافونا. اليوم نفهم أنه مع تزايد عدد أيام الصمت، يتناقص عدد الأبناء الذين يعودون إلى الوطن أحياء". وكالات

 

اقرأ أيضاً: 

300 ألف مريض نفسي إضافي بـ"إسرائيل" منذ 7 أكتوبر

موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب الحرب في غزة

هآرتس: عشرات الأطباء النفسيين غادروا "إسرائيل" جراء انهيار المنظومة 

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1716984440210569900

الحرب في رفح بلا محاذير

منذ20 ساعة
مجزرة الخيام في رفح

"خالٍ من أي ذرة ندم".. صحيفة عبرية تصف تصريحات نتنياهو حول مجزرة الخيام في رفح

29 أيار 2024
طفل فلسطيني ينظر إلى الدمار الذي لحق بحي الزيتون بعد انسحاب قوات الاحتلال منه -(وكالات)

قبل أن تصبح غزة فيتنام

28 أيار 2024
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

موت في رفح

28 أيار 2024
هآرتس

قصف الأبرياء لن يحقق النصر

28 أيار 2024
هآرتس

أطيحوا ببن غفير

28 أيار 2024
افكار و مواقف

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استثمار سعودي من نوع آخر!

محمود خطاطبة |اليوم

الجامعة أفضل من المجتمع

سائد كراجة |اليوم

"السمرا ".. نموذج للكفاءة في الطاقة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لقاء الأمير.. مقابلة خاصة أم خطاب تكليف؟

نضال المجالي |اليوم

إيران.. حليف أم مشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

تطوير القطاع العام أم تأزيمه

مالك العثامنة |اليوم

عجلون: جوهرة خضراء بانتظار تألقها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات | منذ21 ساعة
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات | منذ21 ساعة
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات | منذ21 ساعة
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات |28 أيار 2024
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78
 