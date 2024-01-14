إعمار القطاع مقابل التطبيع مع السعودية

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بقلم: جدعون كوتس وحاييم اسروبتس 14/1/2024يعمل بريت ماكغورك، منسق الأمن القومي الأميركي للشرق الأوسط وشمال افريقيا على اقتراح لإعادة بناء قطاع غزة، تركز على صفقة بين إسرائيل والسعودية.موقع "هبنغتوند بوست" أفاد على لسان مصادر في الإدارة الأميركية بان ماكغورك رفع اقتراحا جديدا يربط بين أعمار قطاع غزة بعد الحرب وبين استئناف مسيرة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، التي انقطعت في 7 أكتوبر.وحسب ماكغورك، ستكون الخطة حافزا لإعمار القطاع، والتي ستشارك فيها السعودية ودول أخرى في الخليج. ومع ذلك، تخوفت مصادر في الإدارة من أن تؤدي هذه الى عدم استقرار في المنطقة.في الأسابيع الأخيرة عرض ماكغورك الخطة على محافل امنية. فيها توقع بمحور زمني من نحو 90 يوما، لما برأيه يمكن أن يقع في القطاع بعد انتهاء الحرب.لقد ادعى المسؤول الأميركي بانه سيكون ممكنا تحقيق "استقرار" في المناطق التي دمرت في الحرب، إذا ما شرعت الولايات المتحدة، إسرائيل والسعودية، إضافة إلى محافل فلسطينية، في جهد دبلوماسي للتوقيع على اتفاق التطبيع.ومع ذلك، قال موظف أميركي مطلع ان "الخطة تفوت النقطة الأساسية"، فيما يقصد بذلك أن التطلعات الفلسطينية بالدولة تدحر مرة أخرى إلى الهوامش. وحسب الخطة، سيأتي الرئيس جو بايدن إلى المنطقة في الأشهر القادمة في "جولة نصر" ليحصل على الحظوة على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية كـ "جواب على ألم غزة".ستشكل خطة ماكغورك كحافز من السعودية للمساعدة في إعادة البناء ويحتمل ان تأتي هذه المساعدة أيضا من دول غنية أخرى في الخليج مثل قطر والإمارات العربية، وذلك للضغط سواء على الفلسطينيين أم على الإسرائيليين. والتوقع هو أن يتفق الزعماء الفلسطينيون على حكومة جديدة سواء للقطاع ام للضفة الغربية ولتقليص النقد على إسرائيل – فيما توافق إسرائيل على نفوذ محدود للسلطة في القطاع.في هذه الاثناء عرض وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن عناصر من الخطة على مسؤولين فلسطينيين – فرفضوها.وإلى ذلك أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بان وكالة الاستخبارات الأميركية الـ "سي.اي.ايه" توفر لإسرائيل معلومات عن مسؤولي حماس وعن مكان المخطوفين في القطاع".وحسب النبأ الذي يستند الى مصادر أميركية، فبعد هجمة 7 أكتوبر أمر مستشار الأمن القومي جيك ساليبان الـ "سي.اي.ايه" وزارة الدفاع بتشكيل قوة مهمة خاصة تجمع المعلومات الاستخبارية عن مسؤولي حماس. وروت مصادر أميركية بان هذه القوة نجحت في كشف معلومات عن أكبر الزعماء.وأضافت الصحيفة بانه "ليس واضحا كم كانت المعلومات ذات قيمة بالنسبة لإسرائيل، وذلك لان أيا من الزعماء الكبار لم يلق القبض عليه أو يقتل". وبالنسبة لتصفية نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري في بيروت في وقت مبكر من هذا الشهر، اشارت المحافل الى أن الولايات المتحدة لم توفر معلومات ترتبط بالهجوم وان هذا استند الى معلومات إسرائيلية فقط.ويتضح من التقرير أن مهمة أخرى بأفضلية عليا لقوة المهمة هي العثور على مكان المخطوفين وجمع المعلومات عن حالتهم الجسدية والنفسية. وذلك حين يكون مدير الـ "سي.اي.ايه" وليم برنس يعمل الى جانب رئيس الموساد دافيد برنيع في المفاوضات لتحرير المخطوفين.كما أشارت الصحيفة إلى أن قوات أميركية لعمليات خاصة كانت في إسرائيل للتدريب قبل هجمة 7 أكتوبر بقيت في البلاد وتشارك في معالجة موضوع المخطوفين. كما أن وزارة العدل الأميركية والمباحث الفيدرالية زادت وتيرة التحقيقات حول الأميركيين المشبوهين بتحويل الأموال لحماس.