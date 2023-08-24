الجمعة 25 آب 2023
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إقالة بن غفير فورا

هآرتس -(الغد)
هآرتس
بقلم: أسرة التحرير

الحكومة الكهانية برئاسة بنيامين نتنياهو غير معنية بمكافحة الجريمة في البلدات العربية. يمكن أن نفهم هذا، من أن رئيس الوزراء عين شخصا غير مناسب للمنصب الأكثر حساسية في الحكومة. يكفي تعيين ايتمار بن غفير لمنصب وزير الأمن القومي لأجل الاستنتاج، أن حياة المواطنين العرب تعني نتنياهو كما تعنيه قشرة الثوم. لقد كان التعيين إعلانا للنوايا، وأداء بن غفير حتى الآن – هو تجسيد لها: ترك العرب يقتلون أنفسهم.اضافة اعلان
رغم ذلك، لا يخجل بن غفير من اتهام الآخرين بالجريمة وبعدد القتلى المخيف، الذي يصعد تقريبا على أساس يومي، وأن يطلب إعطاءه وسائل غير محدودة لمكافحة الجريمة في البلدات العربية. "يجب إدخال الشاباك إلى التحقيقات"، قال أول من أمس وأضاف: "لن يكون هناك مفرا من اعتقالات إدارية لرؤساء منظمات الجريمة".
الوسائل التي يطالب بها بن غفير هي شاذة وتستخدم بشكل عام لمكافحة الإرهاب. فالاعتقال الإداري هو أداة تعسفية، تسمح باعتقال مشبوهين من دون قيد،  من دون محاكمة، من دون لائحة اتهام. هذه الممارسة تستخدمها إسرائيل أساسا ضد فلسطينيين في المناطق. و
مطالبة بن غفير أصلها في تطلعه لمقايسة المواطنين العرب بمكانة إخوانهم الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية كعديمي الحقوق.
هكذا أيضا في موضوع رغبته في إشراك الشاباك. كعنصري كهاني نقطة انطلاقه، في أن العرب هم طابور خامس وعليه، فإنه يفترض "أن يعالجهم" جهاز كالشاباك وليس الشرطة التي مجالها الأمن المدني. من يفكر مثله ليس جديرا بأن يشغل منصبا وزاريا. 
إن إيداع الأمن القومي في يديه هو ترك حياة الإنسان لمصيرها، وتعيينه لمكافحة الجريمة في البلدات العربية هو جريمة كراهية.
لقد سعت حكومة التغيير حقا لمكافحة الجريمة: وزير الأمن الداخلي عومر بارليف ونائب الوزير يوآف سغلوبتش الذي كان مسؤولا عن مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، تعاونا مع القيادة المحلية، تقدما بخطة طوارئ، "مسار آمن" وأديا إلى انخفاض بمعدل 15 % في عدد القتلى. وكان لا بد من أن يجريا بحثا في الوسائل اللازمة، ضرورتها ومنفعتها مقارنة بالمس بحقوق المواطن.
ليس هذا هو الوضع اليوم. لا ينبغي أن تودع في أيدي عصبة محبي إشعال النار التي تقود الدولة قوة أخرى غير تلك التي في أيديها، وتستخدمها لتقويض أساسات النظام في إسرائيل.
 لقد زار بيني غانتس الطيرة مع رئيس الموحدة منصور عباس ودعا نتنياهو إلى إقالة بن غفير. قائلا: "كل دقيقة تمر هي قنبلة موقوتة". طالما أبقى بنيامين نتنياهو بن غفير في منصبه، فإن الرسالة للمواطنين العرب واضحة: من ناحيتنا فلتموتوا.
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