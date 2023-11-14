"إلى أين تقود المناورة؟"

هآرتس

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بقلم: عاموس هرئيلفي العمليات السابقة في القطاع تم التحدث كثيرا­ عن الحاجة إلى المس بـ"المربع الأمني" لحماس، وهو منشأة تتكون من معسكرات تقع في جنوب غرب مدينة غزة. في العام 2009، أثناء عملية "الرصاص المصبوب"، وصلت قوة صغيرة من الدبابات وناقلات الجنود المدرعة إلى مداخل المنطقة. ضابط كبير في قيادة إحدى الفرق المشاركة في المناورة في القطاع سأل أول من أمس عن وضع المربع الأمني، قال: "هو يستخدم الآن كموقف لوقوف الدبابات".استعراض إسرائيل الجزئي وضبابية المعركة التي تفرض فصل القطاع عن وسائل الإعلام في الجانب الفلسطيني، تصعب الحصول على صورة كاملة عن المعارك التي تجري في شمال القطاع. فعليا، القوة التي يستخدمها الجيش بواسطة ثلاثة فرق والتدمير الشديد الذي يلحقه هناك، تعطي ثمارها العسكرية الأولية.صحيح أن إسرائيل ما تزال بعيدة عن هزيمة حماس. رئيس حماس يحيى السنوار يعيش كما يبدو تحت الأرض في مكان آمن، ولا توجد لديه أي نية لأن يأمر رجاله بالتوقف عن القتال. ولكن كتائب حماس في غرب مدينة غزة وفي الضواحي الشمالية لها، تجد صعوبة في الصمود أمام الضغط العسكري الذي تتعرض له. تقدم الجيش الإسرائيلي مرهون بالمصابين، وأحيانا ترافقه مقاومة شديدة من قبل حماس، كما حدث مؤخرا في مخيم الشاطئ للاجئين. ولكن في هذه الأثناء يبدو أن حماس غير قادرة على وقف أو تأجيل لفترة طويلة. فرقة إسرائيلية عندما تدخل إلى العمل في منشأة عسكرية أو في أحد الأحياء.الجيش الإسرائيلي يواصل العمل بشكل متعمد قرب المستشفيات في شمال القطاع، التي تستخدمها حماس لأغراض عسكرية. أول من أمس، قامت قوة كوماندو بحرية بعملية تمشيط في مستشفى الرنتيسي. المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هاجري، قال: "إنه يتم في المكان احتجاز بعض الإسرائيليين المخطوفين".ميزان القوة الذي يتجسد في هذه الأثناء كل يوم على ميدان المعركة، يضاف إلى الحدث الأكثر أهمية للحرب – مطالبة إسرائيل سكان شمال القطاع بإخلاء المنطقة والانتقال إلى الجنوب. إسرائيل فرضت بالقوة هجرة جماعية تقريبا لـ900 ألف شخص، والفلسطينيون سيحتاجون إلى سنوات كي يغيروا نتائج ذلك (هذه الخطة تم التدريب عليها في السابق، لكن ليس بهذا الحجم الواسع). معظم منطقة المعارك في الشمال ستكون غير ملائمة للعيش فيها لأشهر طويلة، إذا لم نقل لسنوات. في هذه الحرب تم تدمير أحياء كاملة في غزة وضواحيها، ولا نريد التحدث عن كمية المواد المتفجرة التي ستبقى في الميدان."واشنطن بوست"، نشرت قبل يومين استنادا إلى مصادر إسرائيلية في المنطقة أن الخطة الرئيسية لحماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تضمنت وصول مقاومين إلى مركز البلاد، وحتى إلى الضفة الغربية. المراسلون في الصحيفة أوردوا بتوسع عملية تخطيط دقيقة، التي نهايتها أعمال متعمدة لا يمكن استيعابها. بعد خمسة أسابيع ونصف هذه الأحداث الفظيعة هي التي تملي سلوك إسرائيل. خلال سنوات كثيرة من تغطية عمليات الجيش الإسرائيلي، لم أشاهد مثل هذا التصميم لدى القادة والجنود. وقد ذكر قليلا بالمناخ الذي ساد بعد المذبحة في فندق "بارك" في نتانيا، التي أدت إلى عملية "السور الواقي" في آذار (مارس) من العام 2002، لكن للدقة يجب مضاعفة الانطباع ثلاثين مرة.إزاء الضغط الدولي، فإنه مشكوك فيه إذا كان هذا الأمر سيكون ممكنا، لكن من ناحية الضباط في القطاع، فإن العملية يجب أن تنتهي فقط عندما ستتم هزيمة حماس.بعد عقدين على التردد بروحية "إلى أين تذهب المناورة البرية"، الجيش حصل في هذه المرة على عملية برية كبيرة، رغم التخوفات في المستوى السياسي من الفشل ومن الخسائر. في هذه الأثناء، فإن التخوفات لم تتحقق. "عدد المقاومين الذين قتلوا يقدر بأكثر من 4100، من بينهم تقريبا 1100 في المعارك الأولى في الأراضي الإسرائيلية. آلاف كثيرة أخرى أصيبوا" (يجب هنا إضافة ملاحظة تحذير تقول: إن الجيش دائما يميل إلى المبالغة في تقدير خسائر العدو). في جميع المستويات يوجد رضا كبير واضح حتى الآن من العمل المشترك بين سلاح الجو والاستخبارات والقوات على الأرض، ومفاجأة للأفضل في أداء ألوية سلاح المشاة والمدرعات رغم النقص النسبي في التجربة العملياتية.حتى الآن بقيت هناك ثلاث مشكلات أساسية. الأولى، التفوق العسكري، لا تتم ترجمته إلى استسلام حماس أو حتى لا يظهر كذلك. الثانية، الجيش الإسرائيلي تقريبا لا ينشط في جنوب القطاع، حيث هناك تم حشد المدنيين، والجيش يجب عليه الاهتمام بوجودهم بعد ذلك، ولا سيما عندما يتفاقم الوضع الإنساني الذي يتوقع أن يصبح أكثر تعقيدا كلما اقترب الشتاء ومعه الأوبئة التي يمكن أن تتفشى. الثالثة هي: أن هذه المعركة بدأت بتفوق كبير لحماس، في أعقاب حملة القتل والاختطاف في 7 تشرين الأول (أكتوبر) – المنظمة تنوي استخدام ذلك لصفقات تبادل من إسرائيل، وهي ترغب في تأطيرها كانتصار استراتيجي.أول من أمس، للمرة الأولى منذ أسبوع لم يتم نشر أي تقارير جديدة عن المفاوضات. في الخطوط العامة، فإن صورة الاتصالات معروفة. الحديث يدور عن إطلاق سراح في المرحلة الأولى نحو 80 شخصا من المخطوفين، النساء والأطفال والمرضى، وأيضا عدد من الأجانب، مقابل ثلاثة أمور تطلبها حماس، وهي وقف مؤقت لاطلاق النار وإطلاق سراح سجناء من السجون الإسرائيلية والتزود بالوقود. الخلاف الرئيسي هو حول أيام الهدنة (التي تأمل حماس أن تصبح وقفا طويلا لإطلاق النار، وأثناء ذلك تجري مفاوضات على إطلاق سراح المخطوفين الآخرين). وزير الدفاع، يوآف غالنت، وضباط كبار في الجيش يريدون مواصلة الضغط على حماس، بذريعة أنه بذلك سيكون بالإمكان إجبار يحيى السنوار على تقديم تنازلات. ولكن إذا تم فيما بعد، وضع على الطاولة اقتراح جدي، وكان من الواضح أن حماس يمكنها تنفيذه، فمن المرجح أن توافق الحكومة عليه. الواجب الأخلاقي تجاه المدنيين الذين تم التخلي عنهم في 7 تشرين الأول (أكتوبر) هو ببساطة كبير جدا.على الحدود مع لبنان، يواصل حزب الله كل يوم القيام بهجمات بالصواريخ المضادة للدروع وقذائف الهاون على قوات الجيش الإسرائيلي. أحيانا هذه الهجمات تكون مقرونة بمسيرات هجومية، وتجري محاولات للمس أيضا بالمناطق التي توجد أبعد جنوب الحدود، وضمن ذلك في مستوطنات مدنية. استمرار هجمات حزب الله على خلفية ما حدث في الجنوب يعزز مطالبة سكان خط المواجهة في الشمال، بفتح معركة مع لبنان.الادعاء الذي له وزن كبير يقول: "إنه لا يمكن العودة للسكن في المستوطنات هناك من دون إبعاد قوة الرضوان التابعة لحزب الله إلى شمال نهر الليطاني على الأقل".في 11 تشرين الأول (أكتوبر)، كما سبق ونشر، كان هناك نقاشا صاخبا في القيادة الإسرائيلية حول مسألة عملية هجومية استباقية ضد حزب الله في لبنان. رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رفض في نهاية المطاف في اللحظة الأخيرة توصية غالنت وكبار الضباط في الجيش بالتصعيد في المنطقة الشمالية. نتنياهو خشي من إدارة معركة غير مخطط لها وغير مسيطر عليها في جبهتين، وفضل عدم التصادم مع الولايات المتحدة التي أعلنت قبل يومين من ذلك عن نشر قوات في المنطقة لصالح إسرائيل.منذ ذلك الحين حدث أمران. حزب الله صعد هجماته والجيش الإسرائيلي بدأ في العملية البرية في قطاع غزة. استفزازات حزب الله ستزداد أيضا على خلفية الافتراض أن جزءا غير قليل من الجيش البري يوجد في الجنوب، وأنه ستستغرق إسرائيل وقتا طويلا إلى أن تستطيع الاستعداد لحرب في جبهتين. في هذه الأثناء إسرائيل ما تزال تأخذ موقفا دفاعيا في الشمال وهي تحاول ضبط المواجهة في مستوى أقل من حرب شاملة.هذا لا يزعج عدد من شبان صوت الجيش الإسرائيلي المتقاعدين في المطالبة بانقضاض على الفور على حزب الله وتوزيع أوامر في تويتر، في الوقت الذي يحركون فيه في مخيلتهم فرقا في صندوق الرمال الإقليمية. ولكن الحياة نفسها أكثر تعقيدا من إبقاء القرارات للمحللين في الاستوديوهات وفي الشبكات. ربما لا مناص من حرب مع حزب الله؛ وربما أيضا أن الوضع المعقد سيقتضي مواجهة في جبهتين. ولكن من الجدير التوصل إلى مثل هذه القرارات، ليس من خلال الحسابات السياسية والاعتبارات الشخصية، بل استنادا إلى عملية عقلانية لبلورة سياسة تأخذ في الحسبان أيضا الثمن الباهظ الذي تنطوي عليه حرب إقليمية.