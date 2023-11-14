إما السلطة الفلسطينية أو سموتريتش

بقلم: عوزي برعام
أيام الحرب تودي بنا إلى شعور "معا" كشعب. بين الشائعات تظهر براعم التفاؤل وإمكانية الحد من الصراعات: الحكومة ستضع جانبا الانقلاب النظامي، والمعارضون سيوافقون على إجراء انتخابات جديدة.
يوجد في أوساطنا من يرون أمام ناظريهم نوع من السراب والحلم العبثي، ويتمسكون بأمل التهدئة ومناخ معقم. ولكن من يعتقد أن الحرب التي جاءت في أعقاب مذبحة دموية ستنسينا الاختلاف في المواقف الداخلية غارق في الوهم. تصعب جدا الكتابة اليوم، لأن هناك بيانات عدة ناقصة في المعادلة: كم ستستمر حالة الطوارئ؟ هل ستشتعل حرب في المنطقة الشمالية؟ ربما أيضا في الشرق؟ ماذا سيكون مصير المخطوفين.
لدى الجمهور الواسع، يوجد ميل لرؤية قيادة أخرى من دون نتنياهو. وهناك أيضا ميل كبير للرؤية في القيادة اأشخاص آخرون مثل نفتالي بينيت ويمينيين عقلانيين ويئير غولان المقدر وأشخاص من اليسار – وسط. هناك ملل مستمر من حزب جبان وأحزاب صوتها لا يسمع في فترة مصيرية بالنسبة للدولة والمجتمع، كل ذلك يؤدي الى تصويت حر أكثر مما كان في السابق.
الآن، توجد خلافات واضحة يتم إخفاؤها بسبب الظروف الحالية القاسية، ليس فقط عسكريا بل سياسيا أيضا. الرأي العام العالمي يتجه ضدنا، والمعارضة تزداد بمتوالية هندسية. كلما استمر القتال في غزة، فستزداد وترتفع وتجذب المزيد من الزعماء والرؤساء.
الاحتجاج ضدنا لا تتم الاستجابة له بأي شكل من الأشكال، سواء سياسيا أو سياساتيا. لا نفعل أي شيء من أجل تقليص الغضب وجعل العملية في غزة في توازنها الصحيح. ربما كان سيكون الوضع مختلفا لو أن إسرائيل قالت: "إن الحرب ضد حماس وليس ضد الفلسطينيين ككيان سياسي، بل هذه حرب ضد المسلمين الذين يريدون تصفية كل معارض ويضعون الفيتو على كل اتفاق". لو أنها أكدت، أنه في نهاية الحرب ستعمل إسرائيل على التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والدول العربية التي تؤمن بالاتفاق، لربما كانت أسكتت المتظاهرين ضد مجرد وجودها.
إسرائيل اليوم لا تقول ذلك. هي تعزز الرأي السائد في العالم وهو أنها تريد استيطان كل أرض إسرائيل، وأن هذا هو الدافع الحقيقي للحكومة اليمينية المطلقة. يوجد أشخاص مثل بتسلئيل سموتريتش يؤمنون بأننا في ذروة عملية خلاص وأنه يجب علينا عدم الوقوف أمامها، سواء في غزة أو جنين أو الحرم.
الحسم بشأن العلاقات مع السلطة الفلسطينية، أقرب من أي وقت آخر. نتنياهو فشل في التقدير بأنه يمكنه التوصل إلى اتفاق إقليمي من دون الحاجة إلى حل مع الفلسطينيين. محمود عباس لا يعتبر شريكا مثاليا، لكنه هو ورجاله الشريك الفلسطيني الممكن. يجب على أحزاب الوسط واليسار واليمين أن تتحد حول طلب التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين. هذه هي الطريقة لإعادة إسرائيل إلى أسرة الشعوب كدولة تحب السلام ومستعدة لـ"التضحية"، بنظريات مسيحانية لا أساس لها من الصحة.