إنهاء الحرب قد يكون بالقدرات الدبلوماسية العربية

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هآرتسبقلم: تسفي برئيل26/1/2024لقد مر الكثير من السنوات منذ أن وقفت الدبلوماسية العربية على رأس معركة سياسية واتخذت مهمات إقليمية مهمة مثلما حدث في الأسابيع الأخيرة، وخاصة في الأيام الأخيرة. الوسطاء العرب ينشغلون الآن في قضية تشمل عدة أقاليم، التي تتجاوز بشكل كبير المشكلة الفلسطينية، وذلك مقارنة مع أزمات أخرى -منها الحروب في السودان وفي ليبيا وفي اليمن، أو المواجهات بين إسرائيل وحماس- التي في كل واحدة منها طلب من الوسطاء معالجة قضية واحدة في كل مرة. هذه أزمة تهدد كل المنطقة، وتهدد الاقتصاد العالمي ومكانة الولايات المتحدة. وقد أصبحت هذه الأزمة تهز شبكة العلاقات التي اعتبرت ثابتة بين إسرائيل ومصر والأردن وتركيا. هذه الأزمة تفتح الفرصة للتعاون السياسي بين السعودية وإيران، وهي تعتم على الحرب الكبرى بين روسيا وأوكرانيا.رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يمكنه القول باحتجاج: "قطر لا تختلف جوهريا عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر. وبمعنى ما هي حتى أكثر إشكالية. لا توجد لدي أوهام بخصوصهم". ولكن قطر هي الدولة التي تمتلك أداة الضغط الأساسية على حماس، ويوجد لديها على الأقل جزء من الحل للقضية الأكثر إيلاما التي تشغل الجمهور الإسرائيلي، وهي قضية إنهاء الحرب. هذا الحل يوجد أيضا في يد الدول العربية الأخرى التي تشارك في العمليات السياسية، أكثر من الولايات المتحدة، وبالتأكيد أكثر من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.مصر، التي لم يقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد هل يرد على المكالمة الهاتفية لنتنياهو، هي الساحة السياسية الأكثر نشاطا التي تجري فيها محادثات الوساطة. يوجد للقاهرة دور في قضية "اليوم التالي"، التي سيتقرر فيها من الذي سيدير غزة وكيف. في الوقت نفسه، السعودية وإيران يمكنهما تحديد كيفية إنهاء المواجهة المستمرة بين إسرائيل وحزب الله ومن سيكون الرئيس اللبناني القادم. في بغداد بدأت محادثات مع الولايات المتحدة حول سحب كل القوات الأميركية من الأراضي العراقية. هذا الطلب أصبح في واجهة الساحة السياسية في أعقاب الحرب في غزة. نفس غزة التي منحت إيران مكانة دولة رئيسية في موضوع تأمين الملاحة في البحر الأحمر لأنها الدولة الراعية للحوثيين.حسب صحيفة "العربي الجديد" الصادرة في لندن وفي دول عربية والتي أثبتت موثوقية مصادرها، فإن المحادثات في مصر التي يشارك فيها بيرت ماكغورك، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط والممثل القطري، تجري في مسارين. فقطر هي "المسؤولة" عن صفقة المخطوفين وشروط تحقيقها، في حين أن مصر تنشغل في إدارة غزة في اليوم التالي للحرب. على الطاولة كان على الأقل، حتى أول من أمس، اقتراح لوقف إطلاق النار لشهر، الذي يمكن تمديده لشهر آخر، مقابل إطلاق سراح بالتدريج لمخطوفين إسرائيليين حسب الأعمار والوضع الصحي. الصحيفة تفسر أن اقتراحا إسرائيليا لنفي زعماء حماس من غزة؛ ومن بيهم يحيى السنوار، تمت إزاحته في هذه الأثناء عن الأجندة. حماس تشترط الآن أي تقدم في المفاوضات بتقديم ضمانات مهمة بألا تخرق إسرائيل وقف إطلاق النار. ومن غير الواضح في التقرير أي ضمانات سترضي حماس، وإذا أعطيت هذه الضمانات فماذا سيكون الجدول الزمني للإفراج.الواضح من الإجابات التي تعطيها حماس هو أنها تطمح في التوصل الى وقف شامل لإطلاق النار، مطلق وثابت، وهذا الأمر تعارضه في الوقت الحالي إسرائيل والولايات المتحدة. مسألة أخرى تتعلق بانتشار الجيش الإسرائيلي في القطاع عند وقف إطلاق النار. هل ستنسحب القوات من مراكز المدن وتنتشر على طول الحدود بين غزة وإسرائيل؟ هل ستنسحب بالكامل من القطاع وتعود إلى العمل في داخله بعد وقف إطلاق النار؟ هل ستبقى ضمن الانتشار الحالي؟ وبأي حجم؟ هذه الأسئلة تحتاج ليس فقط إلى برامج عملية يتم تنسيقها مع حماس، بل تحتاج أيضا إلى سياسة واضحة فيما يتعلق بطبيعة السيطرة المدنية في غزة أثناء وقف إطلاق النار الطويل، وبعد ذلك أيضا في فترة التسوية بعيدة المدى.حسب مصادر إسرائيلية مطلعة على هذه النقاشات ومصادر دبلوماسية أجنبية، فإن الولايات المتحدة حصلت على موافقة السعودية واتحاد الإمارات على المساعدة في إعمار القطاع ولكن بشرط هدوء أمني، واتفاق على وقف ثابت لإطلاق النار، إسرائيل تعارض بشدة نقل السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية. والولايات المتحدة تضغط على محمود عباس لإجراء إصلاحات في السلطة، لكنها لا توضح أي إصلاحات ستكون مرضية لها. في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، يرون في الطلب الأميركي فرصة للقيام بعملية تعزيز شاملة لصفوف المنظمة. وهي عملية ستقلص كثيرا دور محمود عباس ومكانته، وفي الوقت نفسه ستضم حماس لمنظمة التحرير الى جانب الجهاد الإسلامي وتنظيمات أخرى. هكذا تستطيع المنظمة القيام بشكل كامل وشرعي بدورها -الممثل الحصري للشعب الفلسطيني.مصادر في فتح قالت للصحيفة إن النقاشات في هذا الموضوع تجري في الفترة الأخيرة مع ممثلي حماس الخارج. مع ذلك هم يعترفون بأنه لم يتم بعد تحقيق أي تقدم، وحسب رأيهم، فإن المنظمة من شأنها أن تقرر إجراء إصلاحات في بنيتها وطرح سلطة فلسطينية "مختلفة" وإبقاء الباب مفتوحا أمام حماس. هذا مع المعرفة أن حماس لا تستطيع أن تكون جزءا من الجهة التنفيذية التي ستدير القطاع. "نحن سنضطر إلى إيجاد بنية لم تكن موجودة حتى الآن"، قال أحد الأعضاء في فتح ومنظمة التحرير هي من تعترف بإسرائيل وقد وقعت معها على اتفاقات، التي استنادا إليها تم تشكيل السلطة الفلسطينية". وحسب قوله "من جهة، نحن معنيون بأن نضم إلينا حماس والتنظيمات الأخرى، لكن يبدو أننا سنضطر الى تشكيل جسم إداري آخر، فيه حماس إذا انضمت للمنظمة، لا يمكن أن تكون شريكة. المعضلة مزدوجة، هل نعطي حماس حق الفيتو على العرض الأميركي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فيما يتعلق بالسيطرة على كل أجزاء فلسطين، وفي المقابل، هل نتنازل عن فرصة التحول إلى منظمة تمثل كل الشعب الفلسطيني؟ هذا على فرض أنه بسبب الشراكة مع حماس ربما لن نستطيع القيام بدور في إدارة القطاع وسنجد صعوبة في إدارة الضفة".هذه الأسئلة الحاسمة تبدو في هذه الأثناء نظرية إزاء الموقف الحاسم لإسرائيل، لكن يمكن أن تكون عملية عندما توضح الولايات المتحدة أي بنية تنظيمية فلسطينية ستكون مقبولة عليها، على فرض أنها ستستطيع فرض موقفها على إسرائيل. هذه الخطوة يمكن أن تكون أكثر سهولة إذا قدمت السعودية في تطبيعها مع إسرائيل واستخدمته كوسيلة للإقناع. هنا ينتظر مصر "دور حياتها" وهو أنه سيكون عليها، بمساعدة السعودية وبدعم أميركا، أن تربع الدائرة الفلسطينية بصورة ترضي إسرائيل. مصر استثمرت في السنوات الأخيرة الجهود الكثيرة من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية. وحتى أنها نجحت في 2017 في تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية التي شاركت فيها حماس وفتح. ولكن خلال سنة تم حل هذه الحكومة، ومنذ ذلك الحين كان الكثير من المحادثات التي لم تثمر أي شيء.في الامتداد للشمال نحو لبنان، يتم في هذه الأيام بذل جهود دبلوماسية كثيفة بقيادة "مجموعة الخمس دول"؛ السعودية ومصر وقطر وفرنسا والولايات المتحدة. هذه الدول تعمل على إنهاء الأزمة السياسية والتوصل إلى تهدئة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. هنا يظهر بشكل خاص دور السعودية وإيران اللتين تتعاونان بشكل غير مسبوق. أول من أمس، استضاف السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، في خيمته في حي اليرزة في بيروت سفراء "مجموعة الخمس". وقبل ذلك ببضعة أيام التقى مع السفير الإيراني في لبنان مجتبنى اماني.السؤال هو، هل التعاون العلني بين إيران والسعودية يمكن أن يملي على حزب الله قطع علاقته التي أقامها بين الحرب في غزة وبين مواجهته مع إسرائيل. حسن نصر الله في الخطاب الأخير، قال إنه لن يكون أي وقف لإطلاق النار من ناحيته طالما استمرت الحرب في غزة. ولكن في المرة السابقة التي تم فيها التوصل الى وقف قصير لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في إطار صفقة المخطوفين، أيضا حزب الله أوقف إطلاق النار. السؤال الآن هو، هل الوقف الطويل للنار بين إسرائيل وحماس سيوقف النار أيضا في الشمال، وهل في الفترة الزمنية التي سيتم فيها الحفاظ على وقف النار المزدوج، في غزة وفي لبنان، سيستطيع الوسطاء في لبنان التوصل إلى اتفاق دائم. الاتفاق الذي سيشمل ليس فقط وقفا لإطلاق النار، بل سحب كل قوات حزب الله ونشر الجيش اللبناني بدلا منه.هذه العملية يمكن أن تقدم لحزب الله "السلم الذي سينزل عليه عن شجرة غزة، كما كان عنوان مقال نشر في هذا الأسبوع في صحيفة "الجنوبية" اللبنانية. المكاسب الأساسية التي سيحققها حزب الله من ذلك هي انتهاء المطالبة بتجريده من سلاحه، إلى جانب اعتراف السعودية بمكانته كشريك في المنظومة السياسية في لبنان. مكانة حزب الله لن تمس، في حين أنه سيكون للسعودية إنجازا سياسيا، وبالنسبة لإسرائيل فإنها ستضطر إلى التقرير هل وقف إطلاق النار الدائم الذي سيتم التوصل إليه بوساطة السعودية وإيران، إلى جانب الدعم الأميركي، يشمل انسحاب قوات حزب الله، هو ضمانة كافية كي يستطيع السكان في منطقة الحدود مع لبنان العودة إلى بيوتهم؟