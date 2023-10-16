إيهود باراك: لا يمكن محو حماس.. موجودة بأحلام الناس وقلوبهم

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وقال باراك في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الإثنين: "لا يمكننا محو حماس بالكامل. حماس أيديولوجية، وهي موجودة في أحلام الناس، في قلوبهم، وفي رؤوسهم".وأوضح أن الخطوة العملية التي ينبغي أن تحققها العملية العسكرية الإسرائيلية "هي القضاء على جميع القدرات العملياتية لحماس في قطاع غزة، وهذه مهمة معقدة بما فيه الكفاية، لذا ينبغي التركيز عليها".وأشار باراك أيضا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه "يعتقد أنه لو كان في دولة طبيعية لكان سيستقيل، لكنه يقود الكابينت (المجلس الوزاري المصغر)- لذا فمن الأهمية بمكان أن يكون وزير الدفاع السابق بيني غانتس ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت هناك أيضا".وسبق أن صرح نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بأن الجيش الإسرائيلي يهدف من وراء العملية العسكرية في غزة إلى "محو حماس من الوجود". -سبوتنيك