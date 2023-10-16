الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إيهود باراك: لا يمكن محو حماس.. موجودة بأحلام الناس وقلوبهم

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك
استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إمكانية محو "حركة حماس" الفلسطينية بشكل كامل، مؤكدا أنها موجودة في عقول الناس وقلوبهم وأحلامهم.اضافة اعلان

وقال باراك في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الإثنين: "لا يمكننا محو حماس بالكامل. حماس أيديولوجية، وهي موجودة في أحلام الناس، في قلوبهم، وفي رؤوسهم".

وأوضح أن الخطوة العملية التي ينبغي أن تحققها العملية العسكرية الإسرائيلية "هي القضاء على جميع القدرات العملياتية لحماس في قطاع غزة، وهذه مهمة معقدة بما فيه الكفاية، لذا ينبغي التركيز عليها".

وأشار باراك أيضا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه "يعتقد أنه لو كان في دولة طبيعية لكان سيستقيل، لكنه يقود الكابينت (المجلس الوزاري المصغر)- لذا فمن الأهمية بمكان أن يكون وزير الدفاع السابق بيني غانتس ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت هناك أيضا".

وسبق أن صرح نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بأن الجيش الإسرائيلي يهدف من وراء العملية العسكرية في غزة إلى "محو حماس من الوجود". -سبوتنيك

اقرأ أيضاً: 
ايهود باراك لو أنك فلسطيني هل كنت ستعلق آمالا على ما يحدث في كابلان
إيهود باراك: تل أبيب تواجه خطر التدمير الذاتي.. قيادتها عمياء وعلى الإسرائيليين العصيان

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
هآرتس -(الغد)

خطر في الضفة

منذ20 ساعة
نيران تتصاعد من قذائف صدرها جيش الاحتلال بإتجاه مواقع لحزب الله في جنوب لبنان مؤخرا.-(وكالات)

معضلة حزب الله

منذ20 ساعة
هآرتس -(الغد)

نتنياهو هو المشكلة

13 تشرين الأول 2023
هآرتس -(الغد)

لإسرائيل يوجد مفهوم جديد بالنسبة لحماس وهو أيضا محكوم بالفشل

13 تشرين الأول 2023
هآرتس -(الغد)

هروب سكان غزة لسيناء يخرب العلاقات مع مصر

12 تشرين الأول 2023
إسرائيل هيوم

هذه المرة لا يوجد سيناريو شبه نصر

12 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

تغير وجه المنطقة.. حرب شاملة أم سلام شامل؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

هل ستمتد الحرب إلى دول ثانية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الغرب وغزة... جذور الفكر العنصري

موفق ملكاوي |اليوم

مرآة غزة تعري العالم

جهاد المنسي |اليوم

الاحتلال يعطل مسارات التنمية الفلسطينية والإقليمية

أحمد عوض |اليوم

العودة إلى العنوان

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 