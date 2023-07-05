الأربعاء 05 تموز 2023
النسخة المطبوعة

اجتياح جنين مقدمة لاستئناف الاستيطان شمالي الضفة

آلية للاحتلال تدمر بيوت الفلسطينيين وبنية مخيم جنين خلال اجتياحه في اليومين الماضيين.-(وكالات)
آلية للاحتلال تدمر بيوت الفلسطينيين وبنية مخيم جنين خلال اجتياحه في اليومين الماضيين.-(وكالات)
بقلم: عميره هاس

الجيش الذي عتاده مأخوذ من فيلم للخيال العلمي يهاجم قبيلة للهنود الحمر. بقدر معين هذه هي علاقات القوة، وهذا هو أحد الجوانب التي تحول الفلسطينيين الموجودين في مخيم جنين للاجئين الى ابطال. المواطنون كالعادة هم ابطال رغم انفهم. في حين أن من اختاروا التسلح ومحاولة المس بالغزاة فان بطولتهم وشجاعتهم، وعدم اكتراثهم بالموت لأنهم منذ الولادة لا يوجد أي أفق لحياتهم، لم يوقفوا في اضافة اعلان
الـ23 سنة الاخيرة، الخطة الكبرى الاسرائيلية وهي ضمان أن يتم ضم معظم الضفة الغربية فعليا لاسرائيل وأن يتم تطهيرها من الفلسطينيين، من خلال زجهم في محميات محددة.
الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة دفعت قدما بهذه الخطة الرئيسية – كل يوم يمر يكشف الى أي درجة الحديث يدور عن استراتيجية محسوبة قام بصياغتها الكثير من المفكرين وهي متعددة اذرع التنفيذ. المؤيدون للنضال المسلح يقولون وبحق بأن تكتيك الدبلوماسية والمفاوضات الذي تمسك به رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لم يوقف شهية توسع اسرائيل، التي استخفت باتفاق اوسلو حول التفاهمات الدولية بأن المستوطنات مناقضة للعملية السلمية وأنه يجب وقف البناء فيها. ولكن حتى ما يسمى "الكفاح المسلح" لم يوقف في العقود الثلاثة الاخيرة، اسرائيل عن لاستلاب الاراضي الفلسطينية واحباط الطموحات الوطنية الفلسطينية. وفي اكثر من مرة تم استخدامه لهذا الجشع، مثل اقامة جدار الفصل ومنطقة التماس الواسعة التي حولها محظور تواجد الفلسطينيين.
اخلاء المستوطنات في قطاع غزة، الذي تعرضه حماس كانجاز وكدليل على نجاح النضال المسلح، خدم هدف سام لاسرائيل وهو الاستمرار في تقسيم السكان الفلسطينيين وادخالهم الى فئات استشراقية ومنفصلة في جيوب معزولة عن بعضها البعض في نفس الوقت الذي يتعمق فيه الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك في شرقي القدس. اخلاء المستوطنات الاربعة في شمال الضفة في 2005 لم يغير الكثير. فاسرائيل استمرت في تصنيف المنطقة التي بنيت فيها كمناطق "ج "ومنعت الفلسطينيين من اسخدامها وتطويرها حسب احتياجاتهم، حتى عندما تم اخلاءها من المستوطنين. هذه المواقع التي تم اخلاءها فقط بقيت هناك في حالة انتظار، الى أن تعيد الظروف السياسية الصحيحة عقارب الساعة الى الوراء.
على هذه الخلفية يجب تفهم الهجوم على قبيلة اللاجئين في جنين، وليس فقط على خلفية محاكمة نتنياهو واعتماده على احزاب المستوطنين والمظاهرات ضد الانقلاب النظامي. حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير – لفين الغت قانون الانفصال في شمال الضفة. في اراضي برقة وسيلة الظهر تزدهر وتتوسع بحماية من الجيش المدرسة الدينية – المستوطنة في حومش. لأنه بحماية ومساعدة نفس الجيش فرضت الرعب على اصحاب الاراضي حتى قبل فترة طويلة من الغاء هذا القانون.
بقيت ايضا ثلاثة مواقع باتجاه الغاء القانون، ما كان يسمى مستوطنة صانور وكديم وغانيم. جميعها توجد في محيط محافظة جنين. التجربة المتراكمة تسمح بالتقدير بأن القيادة العليا، أي حركات الاستيطان على انواعها وممثليها الكثيرين في الحكومة، تخطط لتوطين هذه المواقع من جديد. وحتى قبل ذلك يجب أن تظهر هنا وهناك مزارع الافراد التي تظهر وكأنها عفوية مع قطعان الاغنام والابقار السمينة، والمليشيات الخاصة وتمويل الجمهور الذي يسمح للمزيد من العائلات بتطبيق وصية سرقة اراضي الفلسطينيين. مع هذه الطبخة المعروفة فان قطع واقتلاع الاشجار واشعال الحرائق وسرقة المحاصيل واغلاق الطرق وإطلاق النار في كل مكان وتنفيذ المذابح المباشرة، لا تكتفي بتخويف احد الرعاة أو فلاحين بل هي موجهة لقرية بأكملها.
الألف جندي والطائرات المروحية والطائرات المسيرة والقذائف وغرف العمليات والجرافات ومئات السيارات المدرعة وأحدث منتجات الهايتيك الاخرى التي يصعب تخيلها، كل ذلك استهدف اخضاعهم واستسلامهم، وقتل واعتقال واصابة وردع وتخويف الذين سيحاولون التشويش على تطبيق الجزء المتمثل بإلغاء قانون الانفصال.
الفجوة الكبيرة في علاقات القوة تنعكس ايضا في توفر المعلومات. فالمتحدثون بلسان الجيش والشرطة والشباك يعطون في الوقت الحقيقي معلوماتهم المصفاة: اذا ارادوا يزيدون التفاصيل أو يقلصونها، الاساس هو أن الجمهور في اسرائيل يعتبرهم الجهة التي تعرف كل شيء والتي تبدو موضوعية. وعندما ينشرون صورا لبراميل مليئة بالوقود ويكررون للمرة المليون "بنى ارهابية" و" مختبرات المتفجرات" في منطقة مدنية مأهولة، يجب على كل اسرائيلي تجاهل أن قواعد الجيش والشباك ومكاتب وزارة الدفاع وهيئة الاركان العامة تعمل في اوساط السكان المدنيين بشكل واضح. يجب عليهم ايضا نسيان أن وحدة واحدة للجنود أو حرس الحدود مسلحة اكثر من كل مخيم اللاجئين. هم لا يتذكرون ولذلك لا يمكنهم ايضا النسيان بأن اسرائيل هي القوة المحتلة التي فرضت نفسها على الفلسطينيين.
المعلومات الاخرى التي تأتي من الميدان جزئية وضئيلة لأن الجيش الاسرائيلي قام بتدمير شبكة الكهرباء في المخيم وبطاريات الهواتف المحمولة فرغت، لأن الاشخاص ينشغلون بانقاذ انفسهم والآخرين، ولأن المواطنين لا يرون اكثر من مقطع الشارع الذي قامت بتدميره الآن جرافة الجيش الاسرائيلي، لأن السلطة الفلسطينية لم تقم بانشاء اجهزة تقدم المعلومات التي في ايديها (باستثناء وزارة الصحة والصليب الاحمر والقليل من مكاتب المحافظات).
يجب علينا جمع المعلومات من اشخاص جربوا على جلودهم التدمير والرعب، وهذا ممكن فقط بعد أن تغادر القوات الاسرائيلية الضخمة التي تم ارسالها لتدمير مخيم جنين للاجئين مرة اخرى.
نحن اصبحنا نعرف بأن آلاف سكان المخيم اضطروا لمغادرة بيوتهم مساء يوم الاثنين الماضي (هناك من خرجوا بعد أن أمرهم الجيش بالمغادرة وآخرون "اختاروا" الخروج لأنه لم يعد بالامكان العيش بدون مياه). الآن عندما اصبحوا خارج المخيم، يهيمون بين المدارس أو الاصدقاء في القرى المجاورة، فهم لا يعرفون في أي وضع سيجدون بيوتهم عندما سيتمكنون من العودة اليها: مدمرة، الابواب والجدران تم تفجيرها، القليل من الاغراض الثمينة التي توجد فيها سرقت، صورة الجد وهو يرتدي الكوفية تم تمزيقها، التلفزيون الذي استثمروا فيه توفيرات سنة اصبح مثقوب بسبب الرصاص، اكياس الارز والسكر مثقبة ومحتواها مسكوب على الارض.
عندما سنتمكن من الالتقاء مع سكان المخيم سيتبين على الاقل جزء من التفاصيل: هل ابناء 16 و17 كانوا وبحق مسلحين عندما قتلهم الجنود، أم أنهم قاموا برشق الحجارة على سيارة عسكرية مدرعة. وسنعرف عدد المعتقلين ومكان اعتقالهم. وسنحصل على مصطلح اكثر دقة حول حجم الدمار الذي خلفه الجيش. ولكن عندها كل ذلك سيعتبر "اخبار الامس" التي لا تعني الجمهور الاسرائيلي.
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