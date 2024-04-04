اجتياح قرية قرب رام الله

هآرتس

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عميره هاسبضع عشرات من الإسرائيليين قاموا في يوم السبت الماضي باقتحام أراضي قرية مخماس في جنوب شرق رام الله. شهود عيان قالوا إن الغزاة – بعضهم كانوا مسلحين بالبنادق وبعضهم كانوا ملثمين وواحد منهم كان يرتدي الزي العسكري – قاموا بإبعاد السكان من المكان بواسطة التهديد بالسلاح، وبعد ذلك قاموا بمهاجمتهم بقضبان من الحديد والعصي وحتى بالنار الحية. وحسب اقوال الشهود فقد أصيب ثلاثة مواطنين وآخران أصيبا بسبب رشق الحجارة من قبل المهاجمين، بعض الجرحى احتاجوا الى العلاج في المستشفى.مصدر امني قال للصحيفة بأن الشخص الذي كان يرتدي الزي العسكري، شخصه السكان، هو مسؤول الأمن في مستوطنة معاليه مخماس، والآخرون الذين كانوا يحملون السلاح هم جنود احتياط كانوا في إجازة.معاليه مخماس توجد شرق قرية مخماس، من هذه المستوطنة خرجت عدة بؤر غير قانونية، الأكثر قربا منها لمخماس هي بؤرة نفيه ايرز التي أقيمت في بداية سنوات الالفين، ونحلات تسفي التي أقيمت في 2022 على يد طلاب المدرسة الدينية "مركاز هراب"، هذه البؤرة تم هدمها عدة مرات في السابق من قبل الإدارة المدنية، ولكن مؤسسيها عادوا وقاموا ببنائها، سكانها شقوا طريق اليها وهم يمتلكون قطيع اغنام، وفي الزيارة التي جرت في بداية الأسبوع تمت مشاهدتهم وهم يعملون على توسيع وتسوية الأرض. شاهد عيان وهو مصطفى أبو صيام قال للصحيفة بأنه لاحظ بين المهاجمين شخصا يعيش في نحلات تسفي، الذي لم يكن مسلح.حسب الشهادات التي وصلت الى "هآرتس" فانه في الساعة 17:30 نفس يوم السبت لاحظ بعض السكان اشخاصا يتجولون فوق تلة توجد في أراضي القرية الزراعية، حسب قولهم هم خافوا من أن يضر هؤلاء المقتحمون المجهولون أشجار الزيتون وحقل القمح الموجود في المكان، وأيضا من وضع فيه يقتربون من بيوت القرية. لذلك سارعوا الى استيضاح ما يحدث. السكان الذين اقتربوا من المكان لاحظوا في مرحلة ما عدد من المقتحمين وهم يغطسون في بئر توجد في حقل زيتون لأخوين من القرية يحملان الجنسية الاميركية، الحقل يوجد على بعد مئات الأمتار عن اكواخ نحلات تسفي.حسب اقوال أبو صيام، الصيدلي ابن 36، فان الأشخاص الذين كانوا في البئر خرجوا منها وبعضهم غطوا وجوههم بالقمصان، وقد أضاف بأنهم بدأوا في الصعود وهم يصرخون على السكان، وبعضهم، الذين كانوا يحملون السلاح، بدأوا يطلقون النار في الهواء، لذلك، السكان فضلوا العودة، وقد انضم لمجموعة الإسرائيليين الأولى التي وصلت الى القرية في وقت لاحق آخرون، الذين انتشروا فوق التلة، في هذه المرحلة لاحظ السكان شخصا يرتدي الزي العسكري، الذي صوب نحوهم البندقية وتقدم اليهم وهو يصرخ. حسب قولهم هم اعتقدوا بأنه يقوم بتشجيع الإسرائيليين الآخرين على التقدم نحوهم معه، في الوقت الذي كانوا فيه في طريق العودة الى بيوتهم."نحن عدنا الى القرية وهم وراءنا، طوال الوقت اقتربوا منا"، قال للصحيفة سمحان أبو علي (55 سنة). "لم نتمكن من الابتعاد عنهم، نحن عدنا الى القرية وهم في اعقابنا". أبو علي قدر أنه كان هناك حوالي 30 إسرائيلي، وحسب قوله بعضهم اطلقوا النار في الهواء، الفيلم الذي وثقه احد السكان يظهر الإسرائيليين وبينهم شخص يرتدي الزي العسكري، وهم ينزلون عن التلة نحو الشارع، حيث كان بعضهم يصوبون البنادق نحوهم بشكل مهدد. أبو علي أضاف بأنه في الساعة 18:30، أي قبل نصف ساعة على موعد الإفطار، لاحظ فتى أصيب في قدمه باطلاق نار، "تقدمت نحوه لإنقاذه"، قال: "شاهدت أنهم ينوون ضربه وهو مرمي على الأرض، عندها هاجمني أحدهم وضربني بقضيب حديد على رأسي، فقدت الوعي ووجدت نفسي على الأرض، هم استمروا في ضربي". هو قدر بأنه في هذه المرحلة فقد وعيه، لأنه بعد ذلك قال "وجدت نفسي بين الشباب الذين قاموا بحملي". شهود عيان قالوا للصحيفة بأن 3 – 4 إسرائيليين هاجموا أبو علي، وأنه عندما كان مرميا على الأرض قام احدهم بضربه بعصا وفيما بعد بحجر. إسرائيليون آخرون اطلقوا النار في الهواء ومنعوا السكان من الاقتراب. احد الإسرائيليين قام بضرب مقتضى بعصا، ابن أبو علي، وكسر يده.في الساعة 18:45 تقريبا وصل جنود الى المكان. "لقد اعتقدوا أن هناك إسرائيلي مصاب"، قدر أبو صيام. الشرطة وموظفو التنسيق والارتباط لم يأتوا الى المكان. عدد من السكان قاموا بنقل المصابين الثلاثة في سيارة خاصة الى خارج القرية. وخلال السفر نقلوا الى سيارة اسعاف. الثلاثة أجريت لهم عمليات جراحية في مستشفى في رام الله. أبو علي الذي خرج من المستشفى مساء أول من أمس قال للصحيفة في محادثة فيديو أمس بأنه أصيب برأسه واحتاج الى 10 قطب. المهاجمون كسروا يده اليسرى واحتاج الى وضع قضيب بلاتين في ذراعه، ونتيجة الضرب والسقوط عانى من انفكام في مفصل الكتف الأيمن.هذا ليس الاعتداء الأول في مخماس. مساء 23 آذار 2022 اقتحم عدد من الإسرائيليين الملثمين الحي الشمالي في القرية وقاموا بتحطيم نوافذ أحد البيوت وزجاج السيارات واعطبوا حوالي 17 سيارة. في القرية يتحدثون أيضا عن أشجار قام مجهولون باقتلاعها في السنوات الأخيرة. عبدالرحمن الحاج، احد أصحاب البئر والحقل، قال للصحيفة إنه بسبب القرب من البؤر الاستيطانية والخوف من سكانها المسلحين فانه في السنتين الأخيرتين لا يتمكن من القدوم الى حقل الزيتون الذي يملكه.سكان آخرون في القرية قالوا إنهم في السنوات الأخيرة لا يمكنهم الوصول الى حقولهم بسبب قربها من البؤرة الاستيطانية نفيه ايرز. الرعاة في القرية يخافون من الابتعاد مع قطعانهم نحو الشرق، لأنه في السابق كانت عدة احداث تم تهديدهم فيها من قبل أصحاب قطعان إسرائيليين، وحتى أنهم طردوهم من مناطق الرعي.