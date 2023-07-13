احتجاج الطيارين سيصل إلى كتلته الحرجة في الأيام القادمة

هآرتس

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عاموس هرئيل"ي" هو من كبار الطيارين في الاحتياط في سلاح الجو، ارسل هذا الاسبوع رسالة لقادته يطلب فيها تعليق خدمته التطوعية كقائد لخلية هجومية في مق­ر العمليات في سلاح الجو"ي" اضطر الى التنازل عن الطلعات قبل بضعة اشهر لأسباب صحية، وتوقف عن العمل كمدرب في مدرسة الطيران. ولكنه استمر في المشاركة في ايام احتياط كثيرة في السنة واثناء العمليات، في وظيفة مهمة جدا في المنظومة العملياتية.سبب استقالة "ي" هو بالطبع تشريع الانقلاب النظامي. وقد وقع على رسالة الطيارين في شهر آذار (مارس)، لكن في نهاية المطاف لم تكن أي حاجة لاستقالته بعد أن قام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتجميد التشريع والغاء اقالة وزير الدفاع يوآف غالنت بضغط من الاحتجاج. في هذه المرة الامور تطورت قليلا بشكل مختلف. فسلاح الجو اعلن بأنه لن يتعامل مع التهديد الجماعي المتردد، بل فقط مع بيانات شخصية لرجال الاحتياط. الطيارون الذين يؤيدون الاحتجاج هم انفسهم لم يقرروا بعد الموعد الذي سيتخذون فيه خطوة مشابهة، حتى لو كان توجه تفكيرهم لا يختلف كثيرا عن توجه تفكير "ي".قبل أن يقرر هذه الخطوة الاستثنائية قام "ي". بالاجتماع مع زوجته واولاده الاربعة، منهما ضابطان في مناصب رفيعة في سلاح الجو وفي جهاز الاستخبارات، من اجل شرح اعتباراته لهم. هو نفسه خدم بصورة دائمة 30 سنة تقريبا، في سلاح الجو وفي هيئة الاركان، الى جانب رئيس الاركان الحالي وقائد السلاح الحالي. القرار كان صعبا بالنسبة له وقد رافقه التردد الكبير. ولكن، مثلما قال لمن تحدثوا معه مؤخرا، هو شعر بأنه لا يوجد امامه أي خيار آخر. خطوته غير موجهة للجيش الاسرائيلي بل للحكومة.مثل كثير من رجال الاحتياط في سلاح الجو فانه بالنسبة له لا يوجد تقريبا أي شيء محبب وأكثر اهمية من الخدمة في الاحتياط. ولكن في الفترة الاخيرة شعر بالتناقض بين واجبه كرجل احتياط ومشاعره كمواطن قلق. في هذه المرحلة، اضاف في المحادثات مع اصدقائه، الائتلاف لم يبذل أي جهد لاخفاء نواياه. جميع الاوراق موضوعة على الطاولة. واذا لم يتوقف التشريع الآن فان نظام الديمقراطية هنا سيتغير بشكل كبير. اسرائيل حسب رأي "ي". هي دولة لها اجندة هستيرية. فهناك على الاقل عشر مشكلات الحاحية وفورية اكثر من جهاز القضاء. وحقيقة أن الحكومة تصمم على تمرير إلغاء ذريعة المعقولية الآن تعكس نيتها الحقيقية.خلافا للانطباع الذي تولد فان الطيارين في الاحتياط لن يتنازلوا عن النضال. الاجواء في اللقاء الذي قاموا بعقده مساء أول من أمس، والذي سمعوا فيه محاضرات مفصلة عن الازمة الدستورية وتداعياتها، كانت مشحونة ومعادية للاصلاح. الطيارون يفضلون في هذه المرة ابقاء القرار في يد كل واحد على انفراد وتجنب الظهور بمظهر العملية المنظمة. ولكن رغم أنهم ينوون العمل كأفراد فانهم ينتظرون ويأملون تجمع كتلة حرجة من مثل هذه الحالات. كتلة تصل الى الخطوط الحمراء للمس بكفاءة السلاح، التي حددها رئيس الاركان وقائد سلاح الجو. الافتراض هو أن مثل هذه الكتلة يمكن أن تتراكم في رسائل سيرسلها كل اعضاء طاقم على انفراد حتى منتصف الاسبوع القادم.هذه الخطوة يمكن أن تبقي اسبوعا تقريبا للاتصالات من اجل تمرير التشريع بالقراءة الثانية والثالثة قبل انتهاء الدورة الصيفية للكنيست في نهاية الشهر الحالي. في هيئة الاركان يبثون في هذه الاثناء التفاؤل وكأنهم سينجحون في التعامل مع موجة الاحتجاج الحالية. الجنرالات يستندون ضمن امور اخرى على الاستقرار في المثول لخدمة الاحتياط في تدريب وحدات سلاح المشاة في الاشهر الاخيرة. ولكن هذا يمكن أن يكون خطأ. فالأزمة اشتدت في الاسبوع الاخير والطيارون ورجال الاستخبارات يفكرون ويعملون بطريقة تختلف عن طريقة اعضاء وحدات الميدان.أحد المحاضرين في لقاء أول من أمس هو المستشار القانوني للحكومة السابق، افيحاي مندلبليت. هذا كان اللقاء الرابع لهذا المنتدى مع مندلبليت، الخبير في القانون الدولي. وقد وصف التداعيات بعيدة المدى لخطوة الغاء ذريعة المعقولية. بالنسبة له هذه طريق التفافية أوجدها نتنياهو كي يخرج الى حيز التنفيذ الانقلاب النظامي، بعد أن تم صد خطته الاولى للانقلاب بانقلاب تشريعي خاطف. الطيارون طرحوا عليه الاسئلة حول أن خطر تغيير التشريعات في اسرائيل وتغيير سلوكها في المناطق ستغير نظرة القانون الدولي لتدخله في نشاطات الجيش الاسرائيلي في المناطق.وعلى اعتبار أنهم يكثرون الطيران الى الخارج، وبعضهم كطيارين مدنيين، فان هذه القضية تقلقهم جدا. هل يوجد خطر في أن تحاول دول اجنبية تقديمهم للمحاكمة؟ سأل المشاركون في اللقاء. هذه النقطة تم طرحها ايضا في المحادثات التي اجراها قائد سلاح الجو، تومر بار، مع ممثلي رجال الاحتياط يوم الاحد الماضي في قاعدة تل نوف. وقد تم طرح الاسئلة عن استخدام القوة في عملية "درع ورمح" في قطاع غزة في شهر أيار (مايو) الماضي، وحول اغتيال شخصيات رفيعة من الجهاد الاسلامي، والتي قتل فيها مدنيون، من بينهم اطفال، الذين كانوا يعيشون في شقق قريبة. بار نفى بأنه استخدم عليه ضغط استثنائي من الأعلى وأنه حدثت انحرافات معينة عن قواعد القانون الدولي.اضافة الى الطيارين فان وسائل الضغط الاكثر فعالية من اجل وقف التشريع تتعلق بنظرة الادارة الاميركية للانقلاب. الرئيس الأميركي، جو بايدن، قام بلدغ سياسة نتنياهو في بداية الاسبوع في مقابلة اجراها مع الـ "سي.ان.ان". وبعد ذلك هاجمت الادارة بتصريحات رسمية تعامل الحكومة والشرطة مع الاحتجاج. الخطوة الاخيرة حتى الآن جاءت أول من أمس في مقال لاذع في "نيويورك تايمز" نشره توماس فريدمان، وهو أحد المحللين المقربين من بايدن. فريدمان طلب من الرئيس اعادة النظر في العلاقات مع اسرائيل. والمعنى العملي الذي يقترحه هو الانسحاب من المفاوضات لالغاء الحاجة الى الحصول على تأشيرات الدخول للاسرائيليين الى جانب التخلي عن الفيتو التلقائي لصالح اسرائيل في التصويت في مجلس الامن.المخضرمون في جهاز الامن ما يزالون يذكرون الايام التي فيها الولايات المتحدة، بمبادرة منها، قامت بتقليص عامل النية الحسنة في علاقاتها مع اسرائيل. هذه الخطوات في الثمانينيات والتسعينيات وبداية سنوات الألفين أدت الى المس الشديد بالجيش الاسرائيلي، ولا سيما سلاح الجو. يكفي قرار اداري كما يبدو، تأجيل شراء أو تزويد بقطع غيار وذخيرة، من اجل التسبب لاسرائيل بضرر حقيقي. حسب التصريحات والنغمة الصادرة من البيت الابيض مؤخرا ربما نحن غير بعيدين عن ذلك.لذلك، نحن نستغرب التصميم الذي يظهره نتنياهو بشأن تمرير قانون المعقولية. وربما الاكثر غرابة من ذلك هو حقيقة أنه في هذه المرة فان وزير الدفاع تماشى معه وحتى أنه هاجم بشدة من يسميهم رافضين. غالنت هو الوزير المفضل على الادارة والبنتاغون في الحكومة الحالية، وإن كانت المنافسة لا تشمل الكثير من المشاركين. هو يدرك بدرجة لا تقل عن نتنياهو للضرر المحتمل لخطوات محتملة من قبل واشنطن. في هذه الاثناء يبدو أنهما ينسقان فيما بينهما تماما، لكن يصعب التصديق بأنه لم تتراكم حتى الآن كمية من الشكوك المتبادلة، بعد الاحتجاج في شهر آذار (مارس) الماضي على اقالة وزير الدفاع.المعركة على الانقلاب بعيدة عن النهاية. واسرائيل، حتى اكثر مما في ايام الحرب الاولى التي هددت وجودها، تعتمد الآن على بدلات الطيران، والاكثر دقة على من يرتدون هذه البدلات الزرقاء.