احتجاج عسكري

هآرتس

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بقلم: جدعون ليفي 23/7/2023ها هي أيضا قصة عن جيش كانت له دولة. جاءت حكومة عملت على قلب ترتيبات الحكم في دولة الجيش. عندها قام الجيش بالاحتجاج ضد الحكومة. حتى بعد المسيرة الشعبية المدهشة التي سارت أمس نحو القدس، التي هي غير مسبوقة، لا يمكن طمس طبيعة الاحتجاج العسكرية التي تغطي على أسسه المدنية.هذا الاحتجاج ملون باللون الكاكي الفاتح والأزرق الذي هو لون زي الطيارين. لغته عسكرية ومعظم قادته هم من رجال الجيش والأمن السابقين، ورفض الخدمة في الجيش هو سلاحه الناجع، وهدفه النهائي هو الحفاظ على الدولة كما كانت في السابق. بعد أن أصبح من الواضح أن إسرائيل، قد نضجت وتم فطامها عن أمراض طفولتها العسكرية وعن تقديس الجنرالات وعبادة الخدمة العسكرية، جاء الاحتجاج وأظهر بأن العسكرتارية لم تضعف ولم تتلاشى، بل على العكس، هي في الذروة. لا يوجد أي دليل دامغ على ذلك أكثر من قيام أخيرا حركة احتجاج ديمقراطية في إسرائيل تستند إلى أسس عسكرية، منطقة عسكرية حتى لو كانت غير مغلقة.لا توجد تناقضات كبيرة أكثر من التناقض بين الجيش، وهو تنظيم غير ديمقراطي بشكل واضح، وبين الديمقراطية. لا توجد ديمقراطية مع الجيش، أو أن الجيش غير ديمقراطي بالضرورة. هل الآن الجيش هو حارس عتبة الديمقراطية؟ هل أصبحنا نشبه تركيا؟ أين بالضبط تعلم الجنرالات لدينا الديمقراطية، هل في الثكنات؟ هل في قصبة نابلس؟ هل من خلال فرض الديكتاتورية العسكرية على شعب آخر، التي هي أساس نشاطاتهم منذ عشرات السنين؟ إسرائيل ذهبت أبعد من ذلك ايضا. حتى رؤساء التنظيمات السرية السابقين هم الذين يدافعون عن ديمقراطيتها. الأشخاص الذين التنكيل هو عقيدتهم، وروتين حياتهم اليومي هو التصفيات والاعتقالات السياسية وابتزاز وحشي بشكل جماعي واستغلال الضعف والتحقيق تحت التعذيب واختطاف من دون أي رقابة قضائية، الآن هم رؤساء الاحتجاج الديمقراطي. نداف ارغمان، يورامكوهين ويوفال ديسكن، يقفون الآن في واجهة النضال الديمقراطي بعد أن وقفوا على رأس جهاز يعمل في المناطق بطرق الشتازي. هم الذين يشرحون لنا كم هي ثمينة الديمقراطية.أصغوا ايضا للمصطلحات العسكرية: "جبهة الاحتجاج" و"مقر قيادة" النضال و"ائتلاف المتهربين من الخدمة" (ائتلاف نتنياهو)، احتجاج الطيارين وأمس مؤتمر صحفي "دراماتيكي" لجميع أجهزة الاحتياط. من الوجوه العسكرية في قيادة الاحتجاج لا يمكننا الهرب: اهود باراك ودان حلوتس والاولاد القدامى، "إخوة في السلاح" بالقمصان باللون البني وتنظيمات أخرى التي هويتها تم تحديدها فقط حسب نوع الخدمة العسكرية لصديقاتها، ايضا جمعيات وعرائض لخريجي وحدات، التي هي إشارة التشخيص المهمة والمثيرة للانطباع اكثر من أي شيء آخر، كل الاحتجاج هو عسكري. حتى المخلص القديم – الجديد الذي بزغ في نهاية الأسبوع، يوآف غالنت، الجنرال وقائد عملية "الرصاص المصبوب واليميني. أين تعلم غالنت قوانين الديمقراطية؟ في حي الزيتون، الذي كان فيه، عندما كان قائد المنطقة الجنوبية، المسؤول عن قتل 23 شخصا من عائلة ساموني؟ وعن قتل بنات عائلة أبو العيش؟ ربما أن غالنت قد غير صحبته والآن هو ديمقراطي مشهور، أصبح جون لوك الإسرائيلي. وربما أن تحويله إلى الأمل للاحتجاج الليبرالي يحكي كل القضية. وممتعة أيضا حقيقة، أن معظم فعالية الاحتجاج تنبع من طابعه العسكري. ليوقف الأطباء عملهم، وليجتمع رؤساء فروع الاقتصاد، وليشارك المحاضرون في المسيرة، وليهدد رجال الهايتيك، وليوقع الكتاب والشعراء – في النهاية من سيوقف الانقلاب هم الجنرالات. وإذا لم يكن هذا كاف ليدلل على المجتمع الإسرائيلي فما الذي سيدلل؟ يجب علينا تأدية التحية للمحتجين، ولا سيما بعد نهاية الأسبوع الأخير، على المشاهد المثيرة. ولكن يجب التذكر بأن أداء التحية نفسه هو إشارة عسكرية واضحة."يوجد لي ابن في حوارة وهذا ما يفعلونه بنا"، صرخ في نهاية الأسبوع في تل ابيب أحد المتظاهرين الذي كان يضع على جسمه علم إسرائيل إزاء المياه التي أمطرتها عليهم سيارة رش المياه العادمة. يوجد له ابن يمارس الاضطهاد في حوارة، يتفاخر. ولذلك هو يناضل من أجل الديمقراطية.