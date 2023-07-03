اخرجوا من عباءة حكومة التغيير

هآرتس

اضافة اعلان

بقلم: عودة بشاراتفي الجولة الأولى لتسونامي الجولات الانتخابية في نيسان (أبريل) العام 2019، حصلت كتلة نتنياهو على 60 مقعدا وفي أيلول (سبتمبر) العام 2019 حصلت على 55 مقعدا، وفي آذار (مارس) العام 2020، حصلت على 58 مقعدا، وفي آذار (مارس) العام 2021، حصلت على 59 مقعدا وفي تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2022 حصلت على 64 مقعدا. أنا لا أحب الانشغال بالأرقام، لكنها أحيانا هي التي تشكل كل القصة. القصة هنا هي أن نتنياهو بقي في منصب رئيس الحكومة ثلاث سنوات تقريبا بدون أغلبية. حتى اللحظة الأخيرة حاول جذب أعضاء كنيست من الكتلة الثانية وقام بإعطاء وعود عبثية للتحريض ضد الخصوم، ولا سيما ضد العرب.حكومة التغيير في المقابل رفعت اليد أمام التحدي الجدي الأول الذي واجهها، وهو التعديلات التي تفرض القانون الإسرائيلي في المناطق المحتلة. لقد كانت لها إمكانيات عدة، لاجتياز هذه العقبة، لكن رؤساءها صمموا على أن يكونوا كاثوليكيين أكثر من البابا – حتى بتسلئيل سموتريتش، رمز المستوطنات، لم يكن يعنيه إذا كانت هذه التعديلات ستمرر أم لا. ولكن في حكومة التغيير حاربوا بأسنانهم من أجل تمريرها.هذه هي كل القصة. قلب نفتالي بينيت مغروس عميقا في اليمين بدرجة لا تقل عن سموتريتش. هكذا، في الفرصة الأولى عاد إلى حضنهم الدافئ وهذا ما حسم مصير حكومة التغيير. التفسيرات الضحلة وكأنها سقطت بسبب القائمة المشتركة أو بسبب عضو كنيست معين، هي مهزلة. في المقابل، العنوان كان على الجدار: إذا لم يكن في هذه المرة فإنه في المرة المقبلة سينجح نتنياهو في هزيمة المعارضين الذين هم مزيج من الأشخاص مع مواقف متناقضة بدون مادة لاصقة تربطهم في كتلة واحدة.الأمر الآخر الذي يتم تجاهله هو الخطوة الحكيمة لليمين المتطرف عشية تشكيل حكومة التغيير. من أجل التذكير نشير إلى أنه بعد انتخابات آذار(مارس) العام 2021 كان لنتنياهو 23 مقعدا في الكنيست بعد النجاح في جذب حزب "راعم"، لكن رفض سموتريتش المطلق للاتحاد مع راعم هو الذي منع تشكيل الحكومة. هذه الخطوة المهمة أدت إلى الفوز المهم لنتنياهو في الحملة الانتخابية الأخيرة.نتنياهو اتهم في حينه حكومة التغيير، بأنها تفرض الضرائب لتمويل طلبات رئيس راعم، وأنها مدعومة من قبل مخربين. وفي ظل غياب رد مناسب من قبل الحكومة، (بعض الأعضاء فيها تساوقوا مع المهاجمين من الخارج). هذا السم تفشى في طبقات واسعة في أوساط الجمهور اليهودي. حكومة التغيير قامت بتعيين اييلت شكيد في منصب وزيرة الداخلية – الوزارة التي تعالج معظم شؤون العرب مثل الميزانيات والخطط الهيكلية وهدم البيوت ومصادرة أراضي البدو في النقب. هكذا فإنه في الوقت الذي ربط فيه جدعون ساعر بعض البؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء، فإن شكيد قامت بإخراج الهواء من أشرعة قانون راعم لربط آلاف بيوت العرب بشبكة الكهرباء. الحكومة خرجت بـ"خفي حنين" من الجهتين.الشعار الرئيسي لحكومة التغيير كان بلورة أجندة الجمهور العلماني في تل أبيب، وهذا جيد، لكنهم نسوا أن هناك جماهير أخرى يجب الاهتمام بمصالحهم، مثلا عندما تفاخروا بالوضع الاقتصادي الجيد في الدولة، الأشخاص في الطبقات الفقيرة تساءلوا عن أي دولة يتحدثون.الآن الأمر يتكرر مع حركة النضال ضد الانقلاب النظامي. يتبين أن الأمر يتعلق باحتجاج تل ابيبي لا يستمع لأي أصوات أخرى للجمهور، العرب الذين يواجهون موجة قتل فظيعة، سكان الضواحي الذين يخنقهم غلاء المعيشة – ويتجاهل المذابح في المناطق المحتلة، التي من ينفذونها هم ذخر لليمين المناهض للديمقراطية في إسرائيل. ويتجاهل أيضا التغيير الدراماتيكي الذي يحدثه سموتريتش في الضفة الغربية.لذلك يجب الهمس في أذن منظمي الاحتجاج: اخرجوا من عباءة حكومة التغيير. فتل أبيب وحدها، لن تأتي بالخلاص، وبدون الضواحي والعرب ومحاربة المشاغبين في المناطق المحتلة ومؤيديهم في الحكم لا يمكن الفوز، وإذا نجحوا في الفوز في الانتخابات مع ذلك فهذا سيكون فوزا مؤقتا يستخدم كخشبة القفز إلى حكومة يمينية أخرى، عنيفة أكثر وديمقراطية أقل.