استطلاع عبري: 80% من الاسرائيليين يحمّلون نتنياهو مسؤولية الفشل المتواصل

وجاء في الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية ان 80% من الاسرائيليين يحمّلون نتنياهو مسئولية الفشل مطالبينه بتحمل المسئولية عن ذلك أسوة بقائد الاركان ومسئول الشاباك اللذان اعترفا بمسئوليتهما عن الفشل.
ووفقاً للاستطلاع فقد عبر 69% من ناخبي حزب الليكود عن اعتقادهم بوجوب تحمل نتنياهو مسؤولية ما جرى.
بينما تراجعت شعبية نتنياهو رئيساً للحكومة بشكل دراماتيكي حيث حصل على ثقة 28% من المستطلعة آراؤهم ، وذلك أمام منافسه بيني غانتس الذي حظي بثقة كبيرة من الجمهور وصلت الى 49%.
كما بين الاستطلاع استمرار تراجع احزاب الائتلاف بشكل كبير حيث حصلت مجتمعة على 43 مقاعد وذلك مقابل 64 مقعد حصلت عليه في الانتخابات الاخيرة ، في الوقت الذي حصلت فيه أحزاب المعارضة