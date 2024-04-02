استطلاع يفحص جاهزية الجمهور لحرب في الشمال

يديعوت أحرونوت

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يوسي يهوشع 2/4/2024على افتراض أن إسرائيل مسؤولة بالفعل عن تصفية المسؤول الكبير في الحرس الثوري في دمشق أول من أمس، فالحديث لا يدور فقط عن إنجاز مهم في الجبهة الشمالية، بل وأيضا عن تذكير إضافي بالحاجة الحقيقية لإعداد عموم الجمهور للمعركة الكاملة ضد حزب الله وأسياده من إيران.على هذه الخلفية، تكشف "يديعوت آحرونوت" (أمس) عن مداولات أجريت في 28 آذار (مارس)، برئاسة وزير الدفاع يوآف غالنت، عرضت قيادة الجبهة الداخلية فيها عليه حملة إعلامية تستهدف تنسيق التوقعات مع الإسرائيليين في حالة تدهورت المناوشات بالفعل إلى حرب.يدور الحديث عن إنجاز مهم جدا. محمد رضا زاهدي قائد فيلق القدس في لبنان وسورية، شغل منصب رئيس شعبة العمليات، قائد القوات البرية وكذا سلاح الجو في الحرس الثوري وهو الشخصية الإيرانية الأقرب إلى نصرالله منذ تصفية عماد مغنية. هذا وجع ليس فقط للإيرانيين بل وله أيضا. حتى الآن لجم الإيرانيون حزب الله عن توسيع الحرب والآن السؤال هو كيف سيرد المحور. واضح بما يكفي أن التصفية ليست ردا على تسلل المسيرات التي أطلقتها الميليشيات المؤيدة لإيران في العراق إلى إيلات. وإذا كانت هذه بالفعل عملية إسرائيلية، كما زعم، فهذا إنجاز لشعبة الاستخبارات التي تعرضت لانتقاد مبرر على إخفاق 7 تشرين الأول (أكتوبر)، والنزاهة تستوجب الإشارة إلى الإنجازات أيضا.وكما أفيد هنا في الماضي، يوجد إجماع في المنظومة حول الحاجة للحملة. لكن يوجد خلاف حول الشكل الذي يطرح فيه الموضوع على الجمهور. وعلمت "يديعوت آحرونوت" أنه توجد في هذه اللحظة خيارات مهدئة إلى هذا الحد أو ذاك، وأن القرار سيتخذ بناء على طلب وزير الدفاع إجراء مزيد من المشاورات مع مسؤولي هيئة الأركان وقادة الاستخبارات. إضافة إلى ذلك وجه وزير الدفاع تعليماته لإجراء استطلاع يفحص مواقف الجمهور في المسألة. ليس واضحا أي أسئلة ستعرض وكيف ستؤثر على القرارات المتعلقة بالأمن القومي، لكن الأمر يدل على الحساسية التي تتعاطى بها المنظومة كلها تجاه الموضوع.من خلاصة المداولات، يتبين أنه إلى جانب الخوف من الفزع الجماهيري الناشئ عن رفع الوعي، فإن غالنت قلق أيضا من الشكل الذي ستؤثر فيه الحملة على أمين عام حزب الله الذي يعد مستهلكا مدمنا للإعلام الإسرائيلي ويكثر من تحليل المزاج العام في إسرائيل، ومن شأنه أن يفكر أن مجرد طرح الحملة، يشكل لحظة مناسبة لعمل ما امتنع عنه في 7 تشرين الأول (أكتوبر). حتى الآن وصل نصرالله إلى إنجاز استراتيجي في شكل إخلاء بلدات خط التماس، (ويدور الحديث عن العشرات، لكن أقل من مائة ألف)، لكنه يتعرض إلى خسائر فادحة جدا، قوات الرضوان أبعدت نحو 5 كيلومترات عن الحدود، ولا حاجة أيضا للاستخفاف ببوادر الضغط الداخلي في لبنان في أعقاب تعميق الهجمات. غني عن البيان أن العملية في دمشق أمس أخذت منه عنصرا مقربا جدا.ترافق معضلة الحملة كل مسؤولي الجيش منذ العام 2006 تقريبا. حتى لو كان الإعلام ينشغل بعدد الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله، فإن الرأي السائد هو أن معظمنا لا نعرف (أو نفضل أن نكبت) الحقائق. فمثلا يمكن لحزب الله أن يطلق كل يوم عدد من الصواريخ التي أطلقتها حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) أي 4 آلاف. إضافة إلى ذلك، مثلما كشفت لعبة الحرب الأخيرة للجيش الإسرائيلي، فإن السيناريو المعتمد يتضمن القدرة على إدخال أجزاء من الدولة في الظلام. بالمقابل، من المهم التذكير أن لدى إسرائيل منظومات دفاع من الأكثر تطورا في العالم وسلاح الجو مزود بقدرات تجعل غزة تبدو لاس فيغاس إلى جانب ما سيحصل لبيروت في يوم الأمر. "يجب الإسراع بالحملة"، أجمل مصدر مطلع على التفاصيل. "على المواطنين أن يعرفوا بالضبط ما الذي يستعدون إليه لا لضغطهم لكن أيضا نعم لزيادة الوعي. للاستعداد بدلا من الكبت. هذا لا يعني أن غدا ستنشب حرب شاملة لكن الدفاع حرج لأن الدفاع عن النفس ينقذ الحياة. نرى هذا في السيوف الحديدية: عدد القتلى في الجبهة الداخلية، متدن جدا بالنسبة لعدد الصواريخ التي أطلقت نحو إسرائيل. الجمهور يستمع إلى التعليمات ويجب أن يتصرف هكذا في حالة مواجهة كاملة مع حزب الله".في هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن الجهات المدنية أيضا واعية للوضع وتستعد بالتنسيق مع مجال الطوارئ. من الصعب التقليل من أهمية هذه الجهات في حالة الطوارئ. في هذه الأثناء، مع كل الاحترام – ويوجد احترام – للضربات التي وجهتها إسرائيل إلى لبنان وسورية، فان السكان لن يعودوا من دون شرطين. الأول: تعهد الدولة بالتصدي لكل خرق لاتفاق وقف النار. فقد انتهت الأيام التي كان الناس فيها يثقون بنكات مثل جيش لبنان وقوة اليونيفيل. الثاني: مضاعفة قوة الحراسة في الحدود كي لا يكرر 7 تشرين الأول (أكتوبر) نفسه في الشمال.الشرط الثاني يستوجب كما هو معروف توسيع مهم للجيش (ومن هنا الأزمة الكبرى مع الجمهور الحريدي)، لكن أيضا ميزانيات طائلة للتسلح ولتنمية تكنولوجيات الدفاع الحديثة. في كل الأحوال، في هذين البندين لن تساعد حملة بل تجنيد قومي نحو تحد أمني مشكوك أننا شهدنا مثله.