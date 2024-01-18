استعدوا لحرب أهلية

هآرتس

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بقلم: اوري مسغاففي كانون الثاني (يناير) 2023، بدأت تعمل عندنا حكومة رعب كابوسية. عند تشكيلها حدد من يترأسها أربعة أهداف، وهي الأمن والحوكمة، إيران، غلاء المعيشة وسلام مع السعودية واتفاقات تطبيع. في نهاية عام النتائج أمامنا. الآن الحكومة منشغلة بضمان حرب مستمرة في غزة وعلى الحدود الشمالية وفي إشعال الضفة الغربية. من هنا جاءت تصريحات نتنياهو عن "الانتصار المطلق" وجاء رقص يوآف كيش في ساحة العملية وهو يصرخ "لن نتوقف حتى النصر".لأن الحديث في الرأي العام عن حكومة أقلية واضحة (44 مقعدا في الاستطلاعات الأخيرة)، فإن بقاءها يعتمد على استمرار الحرب الى الأبد ("حالة طوارئ")، لقد تم تفويت فرصة لإسقاطها بسبب موجات صدمة 7 تشرين الأول بفضل بني غانتس وجدعون ساعر، وبعد 100 يوم من الدمار والقتل على الحدود، أكملت الآن الحكومة هجومها المضاد واستعدت للأمر الحقيقي: المعركة على حياتها.2024 سيكون عاما سيئا وبائسا. القتلى والمراوحة في وحل غزة وعلى الحدود مع لبنان والتضحية بالمخطوفين وغياب الحل للمخلين من الجنوب والشمال والعمليات المتوقعة على جانبي الخط الأخضر والأزمة الاقتصادية، كل ذلك سيؤدي الى الغليان واستئناف الاحتجاج، الذي سيواجه بمعارضة شديدة من قبل الذين ليس لديهم أي شيء ليخسروه، وفي الأصل من يشعرون أن الدولة تعود لهم بطابو. ويتوقع أن تظهر صيغة معينة لحرب أهلية، ومهم الفهم بأن حكومة الإخوة اليهود استعدت لها من خلال تحسين مواقعها. التعيينات الأكثر أهمية عند تشكيلها هي تعيين بتسلئيل سموتريتش وزيرا للمالية ووزيرا لشؤون الاحتلال والمستوطنات في وزارة الدفاع، وتعيين ايتمار بن غفير وزيرا للأمن الوطني، أي الشرطة ومصلحة السجون وتوزيع السلاح. في الوقت نفسه تم إعطاء وزارات مدنية استراتيجية للحريديين (الإسكان والصحة والداخلية).نتنياهو استهزأ بإسرائيل الديمقراطية والليبرالية والمواضيع الوطنية المهمة بالنسبة لها: وزارة الخارجية انقسمت الى شرائح مثلثات. فحقيبة التعليم تم وضعها في يد مهرج فارغ مثل كيش، وزارة المواصلات أعطيت لميري ريغف، وزارة شؤون البيئة أعطيت كهدية لسالمان، وقد عهد بتدمير النظام القضائي بالطبع للفين، وعلى النقيض من سذاجة قضاة محكمة العدل العليا الذين رفضوا مؤخرا التماسا حول عدم الأهلية بذريعة غريبة وهي أن "التشريع في الأصل لم يتم الدفع به قدما". ملاك التخريب لا يتوقف عن أداء مهمته للحظة.في المحكمة العليا توجد أغلبية يمينية-دينية استيطانية في أعقاب تقاعد حيوت وبارون، ولفين يمنع تعيين أي بدلاء وانتخاب رئيس دائم.الأسبوع الحالي، تبين أن الشرطة عادت الى العمل كميليشيا لبن غفير، نوع من الصيغة المحلية لحرس الثورة، كما كانت الحال قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر). مع وزير فاشي يتمسك بهدفه ومفتش عام ضعيف لا يؤدي دوره فإن الشرطة تقوم بتفريق بعنف شديد حتى المظاهرات المتواضعة والاعتصامات. وفقط لنتخيل ماذا سيحدث عندما سيخرج الجمهور الى الشوارع، حيث توجد في الخلفية حرب وعمليات، عندها سيتم عرض المتظاهرين بأنهم خونة يغرسون السكين في ظهر الشعب والجنود، ومعاملتهم ستكون طبقا لذلك. الشوارع ستكون قابلة للاشتعال والانفجار؛ حيث إن الأرض مليئة بالبنادق والمسدسات التي تم توزيعها حسب تخصيص سياسي. وتصميم بن غفير على استبدال المفوضة العامة لمصلحة السجون لم يستهدف الاهتمام بظروف السجن المستقبلية لنتنياهو، بل لإشعال السجون عن طريق تشديد ظروف السجناء الأمنيين، ومن هناك إشعال كل الضفة الغربية.الجمهور العقلاني، الوطني الذي يريد الحياة، سيتم استدعاؤه مرة أخرى من أجل الخدمة الإلزامية قريبا. أيضا، خدم الجمهور وممثلوه في هيئة الأركان العامة وفي أجهزة الأمن سيتم استدعاؤهم أيضا. إسرائيل الرسمية والديمقراطية تقترب من امتحان حياتها، وإذا لم ننجح فيه فببساطة لن نكون.