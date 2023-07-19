الخميس 20 تموز 2023
النسخة المطبوعة

اسمحوا للجيش بأن يهزم الانقلاب

هآرتس -(الغد)
هآرتس
تسفي برئيل

من أجل ألا يضطر الطيارون وأعضاء الوحدة 8200 وجنود الدوريات وقادة الوحدات المختارة الذين يخدمون في الاحتياط الى الوقوف بعد فترة قصيرة أمام معضلة "العلم الأسود"، لا يوجد أمامهم أي خيار إلا الانضمام للاحتجاج بكامل القوة. هذا لا يعتبر رفضا أو "امتناعا عن الخدمة الطوعية"، بل هذه حرب دفاعية على طابع الجيش، وفي الأصل على طابع الدولة.اضافة اعلان
 من خلال احتجاجهم هم يدافعون ايضا عن الجنود في الخدمة النظامية كي لا يضطروا الى الوقوف امام نفس المعضلة. هم لم يبادروا الى الاحتجاج ولم يقودوه في بداية طريقه. لولا الاحتجاج الشعبي الضخم الذي عمل على بناء إجماع من المعارضة للتشريع الوحشي والمدمر، لكان مشكوكا فيه أن يخطر ببالهم إعادة فحص طبيعة اتفاقهم مع الدولة. وبالتأكيد هم لم يحلموا في أي يوم بأن يكون عليهم اتخاذ قرار حول هل هم جيش الشعب أم جيش الحكومة. بالنسبة لهم لم يكن هناك أي فرق. أن تكون في خدمة الحكومة وتخضع لأوامرها وتنفذ العمليات القذرة التي يقتل فيها أبرياء، كل ذلك اعتبر جزءا لا يتجزأ من إرادة الشعب.
هذه كانت تغذية متبادلة في منظومة الأواني المستطرقة. "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم" أعطى الدولة والحكومة مشهدا خارجيا أخلاقيا. والحكومة حرصت على دعم أي عملية غير أخلاقية للجيش باسم شرعياتها الديمقراطية.
 الضباط الذين انضموا للاحتجاج قالوا إن الحكومة في التشريع المسمم الذي قامت به خرقت الاتفاق، وأنهم غير مستعدين لخدمة نظام غير ديمقراطي. هذا ادعاء صحيح ومناسب، لكنه غير كاف. لم يتعهد أي أحد للجيش بأن النظام الديمقراطي سيستمر في اسرائيل الى الأبد، ويمين الولاء للجندي قرب حائط المبكى لم يشمل كلمات مثل "سأخدم فقط في نظام ديمقراطي". جملة الافتتاحية في يمين الولاء للجندي تقول: "أقسم وأتعهد بالحفاظ على ولائي لدولة إسرائيل وقوانينها وسلطاتها المخولة"، وضمن ذلك قانون إلغاء ذريعة المعقولية.
لكن الادعاء القاطع قدمه بنيامين نتنياهو نفسه. ففي الأسبوع الماضي اقتبس وهو يقول إن "الدولة يمكنها تدبر أمرها بدون عدة أسراب، لكن لا يمكنها ذلك بدون حكومة". هذه أقوال تأسيسية يجب أن تهز كل الجيش وليس فقط نخبته في الاحتياط. هكذا فان نتنياهو يقول بأن الجيش الاسرائيلي هو جيش الحكومة وليس جيش الشعب أو الدولة. تصريحه غير المسبوق ايضا يلغي بضربة واحدة مسلمة أن الجيش الاسرائيلي دائما يضطر الى أن يتقوى. فجأة اصبح بالإمكان التنازل عن عدد من مقاتليه، وفعليا إعادة تقدير "كمية" الأمن الذي تحتاجه الدولة. ولماذا الاكتفاء فقط بـ "عدة أسراب"، يمكن أن نتدبر أمرنا أيضا اذا كان هناك عدد اقل من مقاتلي السايبر وعدد اقل من الدوريات وربما ايضا بدون الاسطول وبدون دورية رئاسة الأركان، اذا كانت هذه تهدد سلامة الحكومة.  
في الاوقات العادية كان وزير الدفاع ورئيس الاركان وقائد سلاح الجو وقادة أذرع الأمن، سينقضون بغضب على تصريحات نتنياهو ويمزقونه الى أشلاء بتهمة المس بأمن الدولة. ولكن لنتنياهو لم تنكشف فجأة الحاجة الى التوفير أو فحص كفاءة الجيش. هو مذعور من كسر المعادلة التي كان فيها الجيش جسما غير مشخص سياسيا ونائما، الذي امتثاله مضمون بدون أي تحفظ. الآن نتنياهو هو الذي يختمه بخاتم سياسي بقوله إن الجيش ملزم بالدفاع عن الحكومة، وفقط بعد ذلك الدفاع عن كل ما تبقى.
الجيش الإسرائيلي الذي كان على ثقة بقدرته على الحفاظ على منظومة قيم منفصلة، التي سميت "قيم الجيش الاسرائيلي"، وأن يفصل نفسه عن السياسة والعيش في فقاعة وتمكين الحكومة من أن تطبق دائما سياستها، اكتشف بذهول أن الفقاعة في خطر وأن انفجارها يهدده بشكل مباشر. لا يجب أن يكون لديه أي تخبط. قبل لحظة من تحوله الى مليشيا للنظام وقبل أن يتم الزامه بتبني قيم الحكومة وكأنها قيم الدولة، يجب عليه وضع قدمه أمام الباب ويمنع إغلاقه.
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