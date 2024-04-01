هآرتس

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بقلم: جدعون ليفي 31/3/2024كنا سنعرف قدرا أقل عن الاحتلال لو لم يتم إنشاء "بتسيلم". أغلبية الإسرائيليين ووسائل الإعلام، هذا لم يكن بالنسبة لهم أمرا مهما. هم يرفضون أن يعرفوا وأن ينشروا. ولكن الصورة الأخلاقية لإسرائيل كانت مهمة جدا لها. عندما يسألون ما هو الجيل في إسرائيل، فإن "بتسيلم" هي اختيار جيد للإجابة.اضطهاد "بتسيلم" الذي لم يبدأ أمس فقط، الآن ينضم إليه مؤيدو اليسار وحقوق الإنسان. "بتسيلم" لم تلبّ المواصفات السليمة. فهي لم تقم بإدانة أحداث 7 تشرين الأول (اكتوبر) بما فيه الكفاية بعد الإدانة الأولى في 9 تشرين الأول (أكتوبر). اليوم لا يمكنها أن تعارض الحرب وتظهر الصدمة من جرائمها وأن تظهر الخوف على مصير غزة والشعور بالرحمة تجاه سكانها دون أن تبدأ قولك بإدانة جرائم حماس. عنات كام قالت ("هآرتس"، 27،3) بأن اورلي نوي ويولي نوفيك، من رؤساء الجمعية، فشلتا في التعامل بشكل مناسب مع المذبحة، عندما يقال مذبحة، فإن القصد فقط هو 7 تشرين الأول (اكتوبر). كام اقتبست نوفيك التي اعتبرت المذبحة "عملية مقاومة أو انتفاضة ضد الابرتهايد"، لكن أحد موظفي "بتسيلم" ايال رؤوبين، قال إن نوفيك قالت إن العملية كانت غير شرعية.مذبحة 7 تشرين الأول (اكتوبر) كانت وبحق عملية انتفاضة ومقاومة، غير شرعية ضد احتلال وابرتهايد غير شرعي ومجرم بدرجة لا تقل عن ذلك. من هنا وحتى الملامة ضد "بتسيلم" فإن المسافة طويلة. ليس فقط أن "بتسيلم" كانت وما تزال منظمة شرعية، بل إن النضال من أجل وجودها يجب أن يتعزز الآن، في أيام الحضيض الفظيعة جدا لجرائم الحرب وخرق القانون الدولي وسحق حقوق الإنسان.لا، يا عنات كام، لا توجد حاجة إلى الاختيار بين حقوق الإنسان والقومية الفلسطينية. هناك شك كبير إذا كانت المذبحة قد نفذت باسم القومية المتطرفة. الكراهية تتغذى بالأساس على الاحتلال. إذا كان يجب الاختيار، فإنه في الواقع بين الدولة اليهودية والدولة الديمقراطية، لأنه لم يعد بالإمكان وجود كليهما. أيضا النضال ضد الحرب في غزة والابرتهايد لا يجري باسم القومية الفلسطينية، بل باسم الأخلاق والقانون الدولي. لا يوجد لدي ما أقوله ضد القومية الفلسطينية وأيضا ضد "بتسيلم".لا، يا عنات كام، في "بتسيلم" لم ينسوا أنهم "جمعية لحقوق الإنسان وليس حركة لتحرير غزة"، كما كتبت، ولا يجب "تذكيرهم بذلك". لا يمكن أن تكون جمعية لحقوق الإنسان دون أن تكون حركة لتحرير غزة، لأنه لا يوجد حقوق إنسان من دون تحرير غزة.تحرير غزة والضفة هو المفتاح، الذي يجب أن نحارب عليه، وهذا ما تقوم به "بتسيلم". اليسار يجب عليه حني الرأس تقديرا لـ"بتسيلم"، لا أن يقدم لها المواعظ الأخلاقية حول عدم امتثالها للمواصفات السليمة.أنا مسافر دائم في "بتسيلم". معظم أعمالي الميدانية تعتمد على الباحثين فيها. لم أقم بزيارة مكاتبها في أي وقت، لكن تقريبا لا يوجد أسبوع ذهبت فيه إلى المناطق من دون مرافقة باحثيها الفلسطينيين المتميزين والموثوقين والمهنيين. هم الذين شاهدوا كل شيء، والذين يبكون أحيانا، لا سيما في الفترة الأخيرة. هم الذين شاهدوا كل شيء ولم يتنازلوا في أي وقت عن الحقيقة، وهم يواصلون تحقيقهم بجدية. ربما بسبب ذلك كان هناك من بينهم من شككوا بتقارير إسرائيلية عن 7 تشرين الأول (اكتوبر). هذا كان يصعب استيعابه. أنا تناقشت معهم بشكل حاد وتأسفت، لكن هكذا هو الأمر عندما نكون عرضة خلال عشرات السنين لأكاذيب الاحتلال. عندما طلبت في الأسبوع الماضي من نائبة المتحدثة بلسان "بتسيلم"، شريت ميخائيلي، معطيات عن القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول (اكتوبر)، كان يمكنها أن توفر لي معطيات فقط حتى نهاية شهر شباط (فبراير). عمليات القتل في شهر آذار (مارس) لم يتم استكمال التحقيق فيها. في العالم وحتى في الجيش الإسرائيلي يعرفون دقتهم، لذلك، فإن بيانات "بتسيلم" تعد موثوقة جدا.النقاش الذي جرى في اليسار حول "بتسيلم" كان في ظل قضايا أعمق: هذا اليسار لا يتوقف عن البحث لنفسه عن مبررات للحرب الفظيعة وصمته المهين أمامها، أيضا هو يريد حرف الانتباه عن جرائمها. "بتسيلم" لن توفر له ذلك.