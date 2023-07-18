افتتاح مشروع تكنولوجي شرقي القدس

هآرتس

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بقلم: نير حسون 18/7/2023رئيس بلدية القدس، موشيه ليون، ووزير القدس وتراث اسرائيل، مئير بروش، افتتحا أمس مشروع التكنولوجيا الاول من نوعه في شرقي القدس. حفل الافتتاح جرى في ظل عاصفة في اوساط الفلسطينيين في المدينة، الذين احتجوا على هذه الخطوة وعلى رجال الاعمال الفلسطينيين الذين تعاونوا مع السلطات الاسرائيلية لاقامة هذا المشروع.نشطاء فلسطينيون حاولوا التشويش على الحدث وقاموا بصب الزيت على الدرج وفي المصاعد للمبنى. المبنى الجديد الذي يسمى "ايس تيك" افتتح في مبنى تجاري كبير في شارع صلاح الدين في شرقي القدس. المنشأة تضم مساحة تبلغ 1000 متر مربع من المكاتب وفضاءات العمل، واستثمر فيها 200 مليون شيكل من ميزانية وزارة القدس وتراث اسرائيل وبلدية القدس. وفي اطار هذا المشروع تعرض البلدية والوزارة مكاتب وفضاءات عمل بالمجان لشركات هايتيك، التي ستشغل عمال من سكان شرقي القدس. حتى الآن بدأت في العمل خمس شركات في المنشأة وبعض الشركات الاخرى تقوم باجراء مفاوضات.في المكان سيتم تشغيل في نهاية المطاف 120 موظفا، وفي البلدية ينوون اعداد طابق آخر في نفس المبنى لمضاعفة مساحة المشروع. بالنسبة لليون فان افتتاح المنشأة هو مرحلة اولية في تطبيق خطته الرئيسية في شرقي القدس – اقامة مركز كبير للهايتيك في حي وادي الجوز تحت عنوان "وادي السلكون". وهذه خطة لاقامة المنشأة بمساحة 200 ألف متر مربع تمت المصادقة عليها في السابق في اللجنة اللوائية، لكن تطبيقها ما يزال بعيدا.في نفس الوقت ازداد في الفترة الاخيرة الانتقاد من قبل نشطاء من شرقي القدس ضد المنشأة الجديدة، لا سيما ضد حضور رئيس البلدية والوزير في الافتتاح. الخلفية للمعارضة هي احتجاجا على التطبيع وعلى التعاون مع السلطات الاسرائيلية. المنشأة توجد في المجمع التجاري "الدار"، وهو مبنى تجاري معروف في وسط المركز التجاري الفلسطيني في شرقي القدس. منشورات نشرت في الشبكات الاجتماعية مؤخرا ادانت الحدث وطالبت بمقاطعة المكان وصاحب المبنى، رجل الاعمال سامر نسيبة. وقد كتب في المنشورات بأن المشروع هو محاولة لتعميق الاحتلال وتهويد شرقي القدس وأنه اعتداء على الهوية العربية والفلسطينية للمدينة.أمس نشر نسيبة بيان تنصل من المشروع. حسب قوله هو لم يعرف أبدا بأن تأجير المكان كان للبلدية ووزارة القدس وتراث اسرائيل، واعتقد أن المستأجر هو هيئة خاصة. نسيبة سمى المشروع "هجوم عسكري على منشأة فلسطينية عربية في عاصمتنا الابدية القدس". صباح أمس، قبل فترة قصيرة على الحدث، صب الفلسطينيون كمية كبيرة من الزيت على الدرج وفي مصاعد المبنى في محاولة للتشويش على الحدث. رئيس البلدية والوزير والحاشية اضطروا الى شق طريقهم من خلال الزيت، في حين أن معظم الضيوف تم توجيههم الى درج الطوارئ الخارجي الذي صعدوا عليه الى الطابق السادس في المبنى.ليون قال في الاحتفال بافتتاح المشروع إن "الحديث يدور عن أحد المشاريع الاكثر تعقيدا، التي نفذت في القدس في العقود الاخيرة، بهدف احداث تغيير للواقع على المستوى الحضري والقومي على حد سواء. كل ذلك سيشجع السكان الذين يعيشون في المنطقة على الانضمام للقاطرة الرائدة لاقتصاد اسرائيل، قاطرة الهايتيك". رجل الاعمال الفلسطيني، محمود خويص، قال إنه كانت هناك معارضة عامة حتى عندما افتتحت صناديق المرضى الاسرائيلية الفروع لها في شرقي القدس قبل نحو 15 سنة، والآن نشاط هذه الصناديق يعتبر روتيني في شرقي المدينة. "كل بداية هي صعبة"، قال خويص. "هناك مجموعة من الناس غير راضين، لكن هناك عددا راضون. المهم هو مصلحة السكان. هذا منبر لجذب شركات الهايتيك الى القدس ومنع هرب الادمغة الى تل ابيب أو رام الله".