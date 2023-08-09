اقتصاد كهاني

هآرتس

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بقلم: أسرة التحريربصفته مستوطن مؤيد للتفوق اليهودي، اعتاد على أن يعيش كسيد بين رعايا فلسطينيين عديمي دولة، مواطنة، حماية او حقوق في المناطق المحتلة وبرعاية الجيش الإسرائيلي، فان مجرد فكرة مواطن إسرائيلي عربي متساوي الحقوق تغيب عن فهم بتسلئيل سموتريتش. بصفته زعيم مشروع المستوطنات – سلب الاراضي الوطنية برعاية دولة إسرائيل – لا يفهم لماذا ينبغي للدولة أن تمول سلطات محلية عربية. وبصفته ممثل الجمهور في الكنيست عن عصابات خارقي القانون، ومساعد إرهاب يهودي في داخل الحكومة، فانه غير مستعد لان تعزز إسرائيل الجمهور العربي المستضعف وتحاول العمل من اجل تقليص الفوارق بعد سنوات من الإهمال، بدلا من المس به او اهماله أكثر فأكثر.عمليا يتطلع سموتريتش لان يساوي مكانة عرب إسرائيل مع مكانة إخوانهم الفلسطينيين في الضفة وفي غزة المحتلتين. وهو يسيء استخدام القوة التي أعطيت له بصفته وزير المالية كي يدهور أكثر فأكثر وضعهم ويخرق قرارات حكومية والتزامات مالية سابقة. وهو يرفض الان تحول مئات ملايين الشواكل التي وعدت بها السلطات المحلية العربية في اطار استئناف الخطة الخماسية للسنوات الخمسة التالية (خطة 550) – استمرار الخطة السابقة التي اقرت في حكومة بنيامين نتنياهو (خطة 922): وهو يجمد تحويل نحو 300 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية ويوقف تمويل التعليم العالي للفلسطينيين سكان شرقي القدس (200 مليون شيكل).يترأس وزير المالية موشيه أربيل (شاس) الاعتراض على محاولة التنمر على السلطات المحلية العربية. وهكذا أيضا حاييم بيبس رئيس مركز السلطة المحلية ورجل الليكود الذي توجه لنتنياهو في هذا الشأن. وتوجه رؤساء مؤسسات التعليم العالي في القدس هذا الأسبوع بكتاب لرئيس الوزراء وحذروا من آثار وقف الخطة، التي ساعدت في رفع معدل الطلاب من شرقي المدينة ممن يتعلمون في مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل، وسرعت أيضا انخراطهم في اعمال نوعية في المدينة. ويدعي الرؤساء بان سموتريتش "يترك الشبان لمصيرهم لحياة جهل، فقر، جريمة وإرهاب". غير أن هذا بالضبط يسعى سموتريتش. الوزيرة غيلا جمليئيل هي الأخرى تعارض الاقتصاد الكهاني لسموتريتش. في المناخ الحالي المريح للكهانيين وللجبناء، ليس مفهوما من تلقاء ذاته انه يوجد معارضون يرفعون الصوت ضد السياسة العنصرية لاعضاء الحكومة. المشكلة هي انه رغم معارضة الوزراء، رؤساء الجامعات، الشاباك، رئيس بلدية القدس موشيه ليئون، بيبس وكذا رئيس هيئة الامن القومي تساحي هنغبي – يبدو ان سموتريتش يحظى من نتنياهو بريح اسناد في هذا الشأن. "أنا انسق مع رئيس الوزراء"، قال أمس، "تلقيت موافقته".سياسة سموتريتش، بإسناد نتنياهو، هي جريمة كراهية ضد عرب إسرائيل. عمليا، حكومة نتنياهو هي جريمة كراهية ضد السكان كلهم وفقط إسقاطها سيضع حدا للمصيبة التي توقعها بالدولة.