الآن هو الوقت المناسب لإنهاء الحرب

هآرتس

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بقلم: يردين ميخائيلي 16/1/2024قبل أي شيء هاكم الحقائق: قطاع غزة دفع في هذه الحرب ثمنا خياليا، وتداعياته ستؤثر على الاسرائيليين والفلسطينيين لعقود قادمة. القتل والدمار الواسعين في القطاع لا يتم التعبير عنهما في النقاشات العامة، لكن من الحيوي معرفة أبعادهما لفهم الواقع الذي يخلقه الجيش الاسرائيلي في غزة.حسب معطيات السلطات في غزة فإن عدد القتلى الرسمي وصل الى اكثر من 24 ألف شخص، اضافة الى 8 آلاف غزي مفقود، الذي من المرجح أن كثيرين منهم دفنوا تحت الانقاض، الكثير من الجثث مرمية في الشوارع، كما قال الفلسطينيون الذين هربوا الى الجنوب. الاعداد لا تميز بين نشطاء حماس والمدنيين، لكن حسب المعطيات التي تقتبسها الامم المتحدة فإن نسبة كبيرة من القتلى، 70 في المائة، هم من النساء والاطفال. ونشر ايضا عن اكثر من 60 ألف مصاب، من بينهم 6 آلاف في حالة خطيرة وبحاجة الى الاخلاء المستعجل.اضافة الى ذلك، الامم المتحدة تشير الى أن 60 في المائة من مبان تم تدميرها أو تضررت. 1.9 مليون شخص، 85 في المائة من السكان، تم تهجيرهم من بيوتهم ولا يوجد للكثيرين منهم أي مكان يعودون اليه. حوالي مليون شخص يتجمعون في ظروف غير انسانية في اماكن ايواء ومدن خيام تمت اقامتها في جنوب القطاع. غزة اعتبرت "مكانا غير صالح للسكن"، البنى التحتية ايضا تعرضت لضربات قاسية. المنظومة الصحية انهارت وهي غير قادرة على توفير الاحتياجات الضخمة للسكان، الجوع والامراض تتفشى بسرعة ويتوقع أن تجبي الكثير من الارواح والمساعدات الانسانية ضئيلة مقارنة مع الواقع على الارض، في حالات كثيرة لا يمكن أبدا نقلها للمحتاجين.منذ فترة طويلة اصبح واضحا أن الحرب لا تساعد على تحرير المخطوفين، فقط تحث حماس على التصلب في شروطها. الضربة القوية التي كان يجب أن نوجهها لها في اعقاب قتل حوالي 1200 إسرائيلي في 7 تشرين الاول الماضي، حصلت عليها. قتل الآلاف من المخربين، كما يقولون في الجيش، وايضا تم الاعتراف بأن المنظمة لا يمكن تدميرها بالكامل بعملية عسكرية. أي مخزن للسلاح يتم العثور عليه يستبدل بمخزن آخر، وكل قائد كتيبة يقتله الجيش الاسرائيلي هو ايضا يستبدل. من اجل ضمان عدم حدوث ذلك فإن مسار القوة العسكرية يحتاج الى قوة اكبر بكثير. ايضا عندها لن يدور الحديث عن حل قابل للصمود. الولايات المتحدة تواجدت في افغانستان عشرين سنة وفي نهاية المطاف طالبان سيطرت على الدولة.السؤال هو ما هي جدوى الاستمرار في الحرب؟ الثمن هو عزلة متزايدة في العالم، المزيد من الجنود القتلى يوميا والجنود المصابين اصابات بالغة والمزيد من العائلات المدمرة في اسرائيل. المجتمع في غزة يتفكك في كل يوم من ايام الحرب. وتدمير أي افق سياسي واقتصادي هو ارضية خصبة لزيادة قوة الجاذبية للتنظيمات. في نفس الوقت فان اليمين المسيحاني يستغل هذه الفرصة للدفع قدما باوهام العودة الى غوش قطيف. والمجتمع الاسرائيلي يمر في عملية عسكرة. رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بالذات، يكسب سياسيا من هذا الوضع.اسرائيل يمكنها الاستمرار في مطاردة زعماء حماس المسؤولين عن المذبحة حتى نهاية حياتهم، لكن بالنسبة للحرب الآن فان من يعتقد بأنه يوجد المزيد من الانجازات التي يمكن انجازها يجب عليه أن يقول لنا ما هي بالضبط. من يؤيد استمرار القتال يجب أن يشرح لنا متى وكيف يجب أن ينتهي القتال. هذه الاسئلة بقيت لفترة طويلة بدون اجابة. اسرائيل سارعت الى ادخال قوات كبيرة الى القطاع، لكن خلال 100 يوم امتنعت عن وضع اهداف يمكن تحقيقها بالصورة التي تعمل فيها.الآن حان الوقت للاعتراف بأن أي قصف آخر لن "يحسن الردع" ولن يساهم في تحقيق الأمن لاسرائيل. يجب الاعلان بأن قطاع غزة وحماس قد دفعوا ثمنا باهظا، وتركيز الجهود على اجراء المفاوضات لاطلاق سراح فوري لجميع المخطوفين الذين تم التخلي عنهم، مرة في بيوتهم ومرة في الانفاق. نحن نحتاج الى ترتيب عازل يسمح باعادة بناء البلدات الاسرائيلية في الغلاف، ناهيك عن قطاع غزة. ولا بد من اشراك الدول العربية في هذه الجهود.الآن هو الوقت المناسب لترميم العلاقات بين اليهود والعرب في اسرائيل، وتعزيز اوساط فلسطينية معتدلة والتقدم في المسار السياسي الذي يعتبر غزة والضفة الغربية كيان فلسطيني واحد، لأن هذه هي الطريقة الصحيحة لتفكيك حماس على المدى البعيد. وقف اطلاق النار لا يمنع تجددها اذا تجدد التهديد العسكري، لكنه سيفتح بوابة رئيسية ومتأخرة للدبلوماسية. الآن هو الوقت المناسب لوقف الحرب.