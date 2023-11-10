الأزمة الإنسانية في غزة جزء من ترسانة أسلحة إسرائيل

هآرتس

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بقلم: تسفي برئيل 10/11/2023وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، رسم في هذا الأسبوع الخطوط الأساسية للخطة الأميركية لفترة ما بعد الحرب. بعد اجتماع الـ"جي7" في طوكيو، قال "إن الولايات المتحدة تعتقد أن المبادئ الأساسية يجب أن تتضمن عدم تهجير الفلسطينيين بالقوة من غزة، ليس الآن وليس بعد الحرب. لأن غزة لن تستخدم كقاعدة (للمقاومة) أو لهجمات عنيفة أخرى، وأنه لن يكون هناك إعادة احتلال لغزة بعد انتهاء الحرب (الصراع حسب تعبيره)، ولن تكون محاولة لفرض حصار على غزة، ولن يكون أي تقليص لمساحة القطاع. يجب علينا أيضا أن نضمن ألا يكون تهديدا يخرج من الضفة الغربية".هذه فقط المرحلة الأولى من الخطة التي تم فيها تحديد مجال النشاطات الإسرائيلية التي ستكون واشنطن مستعدة لتحملها. ليس فيه مطالبة بتخفيف نظاق العمل العسكري، لكنه يحدد إطار الأضرار الإنسانية المسموحة الذي تم خرقه في السابق بشكل كامل. بلينكن يمكنه أن يعلن كما يريد بأنه لن يكون هناك تهجير للسكان أثناء الحرب أو بعدها، لكن التهجير يحدث الآن. وهناك تكملة، التي تهز القيادة في إسرائيل لأنها تكشف بكل الوضوح خطوط المواجهة المتوقعة بين الولايات المتحدة وإسرائيل."يجب علينا العمل على الأسس المطلوبة من أجل التوصل الى سلام ثابت. وهذه يجب أن تشمل أصوات وتطلعات الفلسطينيين الذين سيقفون في مركز طبيعة الحكم الذي سيقوم بعد الحرب"، هذا تصريح غامض لا يمثل العملية التي فيها "ستسمع أصوات الفلسطينيين"، لكن على الفور تأتي الوصفة العملياتية -التي بحسبها هذه الخطوات "يجب أن تتضمن سلطة فلسطينية في غزة بحيث تكون موحدة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، وهم يجب عليهم إقامة آلية قابلة للحياة لإعادة إعمار القطاع وقناة للإسرائيليين والفلسطينيين للتعايش الواحد بجانب الآخر في دولة خاصة بهم، مع وسائل متساوية من الأمن والحرية والفرص والكرامة".هذه الخطة متناقضة بشكل مطلق مع تصريح نتنياهو الذي بحسبه "ستكون لإسرائيل سيطرة أمنية كاملة على غزة"، ومن دون تقييد في الوقت. بلينكن، كما يبدو، أيضا لا يوافق على هذه الصيغة الضبابية والخالية من الأفق التي عرضها بني غانتس الذي قال في هذا الأسبوع في لقاء مع مراسلين أجانب "عندما تكون غزة آمنة فإن المنطقة الشمالية ستكون آمنة. والضفة الغربية ستهدأ. ونحن سنجلس ونفحص آلية بديلة لغزة. أنا لا أعرف ما هي الآلية". من الجيد أنه لم يطلب سلاما عالميا كشرط لمناقشة الخطة المستقبلية.صحيح أنه أيضا في خطة بلينكن لا يوجد أي جدول زمني لتطبيقها. ولا يوجد أي تفصيل للآليات التي سيتم تطبيقها من أجل إجراء المفاوضات حول الخطة وحتى لا يوجد شرح عملي بشأن من الذي ستلقى عليه المسؤولية لإعادة إعمار القطاع. ولكن يوجد فيها سياسة أميركية حازمة ستلزم إسرائيل بمواجهتهم. أقوال بلينكن نشرت بعد أيام كثيرة نسي فيها كيف يبدو بيته وهو يقوم بجمع نقاط المسافر الدائم في رحلاته المكوكية بين العواصم العربية، بين الرياض وعمان، وبين القدس والقاهرة، وهي تعكس القاسم المشترك الذي توصل إليه بعد محادثات كثيرة، بالأساس مع الزعماء العرب، لكن أيضا مع نظرائه الأوروبيين. هذه هي الخطة التي يمكنها أن تحل محل كل الصيغ التي سبقت الحرب وفشلت، بما في ذلك مبادرة السلام العربية.مقابل إسرائيل التي لا تطرح أي خطة فإن الإدارة الأميركية تقول بشكل واضح، حتى لو كانت لا تقول ذلك بصراحة، إنها تتبنى الصيغة التي عرضها محمود عباس عندما التقى مع بلينكن والتي بحسبها "السلطة الفلسطينية لن تتحمل المسؤولية عن غزة من دون حل سياسي شامل". يصعب التفكير في فجوة سياسية أكبر بين الموقف الأميركي والموقف الفلسطيني والموقف الإسرائيلي، ليس فقط في مسألة الرؤية المستقبلية. في الوقت الحالي، ما يزال لا يوجد حتى اتفاق حول قضية توسيع نطاق المساعدات التي ستعبر من مصر الى القطاع. حسب منظومة القتال الإسرائيلية، فإن غزة مقسمة الآن الى قسمين، في الشمال تدور حرب كاملة ضد البنية التحتية لحماس، في حين أن الجنوب يعد "منطقة آمنة" لسكان غزة. هذا تقسيم مضلل. فالشمال أصبح منطقة تحت سيطرة كاملة لإسرائيل، في حين أنه في جنوب غزة يتشكل مخيم كبير للاجئين، الذي خلال فترة قصيرة عندما سيبدأ الشتاء، لن يكون مكانا مناسبا للسكن. ولا نريد التحدث عن الأمراض وربما الأوبئة التي ستنتشر فيه. لا يوجد أي شيء آمن لن يكون فيه.زيادة عدد الشاحنات التي يمكن أن تنقل الغذاء والأدوية لجنوب غزة، التي لا يوجد حتى الآن أي موافقة حولها، لا يمكنها حل الأزمة الإنسانية التي تتفشى في قسمي القطاع تحت مسؤولية إسرائيل. ولكن حتى لو افترضنا أنه لن تكون هناك أي قيود على نقل المساعدات وحتى الوقود الى جنوب القطاع، فإنه لن يكون هناك أي مناص من إنشاء آليات محددة تتولى توزيع المساعدات وإعداد الأطباء ونقل المرضى والجرحى الى مستشفيات خارج القطاع وتوفير المياه والكهرباء، في الوقت الذي فيه البنى التحتية في الجنوب غير معدة لاستيعاب مئات آلاف اللاجئين دفعة واحدة. لأن هذه الحرب يمكن أن تستمر لأشهر كثيرة وإعادة إعمار القطاع سيمتد لسنوات، فإنه ستكون هناك حاجة الى العثور على حل أيضا للخدمات المدنية الأخرى مثل التعليم وإخلاء القمامة والمواصلات وإدارة أموال المساعدات، هذا إذا وصلت. هذه الآليات، التي هي نوع من الإدارة المدنية المؤقتة، ستعتمد على موظفين بعضهم بالتأكيد عملوا تحت إدارة حماس والآن كثيرون منهم هربوا من مدينة غزة ويوجدون في جنوب القطاع.هناك شك إذا كانت السلطة الفلسطينية ستوافق على تحمل المسؤولية، حتى في المرحلة المؤقتة، عن إدارة جنوب القطاع لصالح إسرائيل. النموذج الأقرب للأزمة الإنسانية المتوقعة في جنوب القطاع يوجد في سورية، التي فيها الملايين من المهجرين اضطروا الى ترك بيوتهم والعيش في خيام وأكواخ ومبان مهجورة وسيارات، الى أن أقامت حركات التمرد، منها منظمات تعد إرهابية، مجالس محلية التي مع جمعيات إغاثة محلية ودولية بدأت في توفير الخدمات المدنية. مرت 12 سنة على اندلاع الحرب في سورية والأزمة الإنسانية في مناطق المهجرين ما تزال صارخة، وصندوق منظمات الإغاثة فارغ وانتقال قوافل المساعدات مرهون بحسن نية النظام والدول المتورطة في الحرب مثل تركيا وروسيا.لكن مقابل الحلول الجزئية التي توجد لمهجري سورية، مثل الانتقال الى لبنان أو تركيا أو العراق، ومؤخرا إمكانية العودة الى بيوتهم في سورية، فإنه للاجئي غزة لا يوجد مثل هذه الخيارات. مصر، العنوان الفعلي الوحيد لاستيعابهم، أوضحت بشكل قاطع أنها لن تستوعب أي لاجئين من غزة. ولا توجد أي دولة عربية أو غربية عرضت فتح أبوابها أمامهم، مثلما فعلوا مع اللاجئين السوريين. حتى قبل الحرب بقيت في غزة مناطق كاملة لم تحظ بإعادة الإعمار بعد الدمار الكبير الذي تعرضت له في عمليات سابقة. فقط في هذه السنة بدأت مصر في تشغيل طواقم بناء وشق طرق في مناطق معينة في القطاع. بعد الدمار العظيم الذي حدث في شمال القطاع في هذه الحرب ستمر سنوات كثيرة الى أن يتمكن المهجرون من العودة الى بيوتهم. هذه أرض خصبة لتطور عصابات محلية، "لجان شعبية"، التي ستعمل في ظل غياب الشرطة وقوات الأمن المحلية. وفي الوقت الذي سيكون فيه الجيش الإسرائيلي مشغول بتطهير شمال القطاع من قواعد حماس، فإن جنوب القطاع "الملجأ الآمن"، سيتحول الى منطقة مشاع.يكفي فحص الواقع الذي تطور في مخيم جنين للاجئين أو في مخيمات اللاجئين التي فيها لم تتجرأ السلطة الفلسطينية على العمل، من أجل فهم ما الذي نتوقع حدوثه في جنوب القطاع. "الإنجاز" الاستراتيجي الذي يكمن في احتلال شمال القطاع يمكن أن يعمل كمنظومة أدوات مستطرقة، التي فيها الأمن في شمال القطاع سيزيد عدم الأمن والتهديد الذي سيتطور في جنوب القطاع."خطة المراحل" التي يطرحها بلينكن، والتي تميز بين الأزمة الإنسانية التي تحتاج الى علاج فوري وملموس، وبين الحل السياسي بعيد المدى، يمكن أن تضخم الأزمة في القطاع إذا لم تسرع في المقابل نقل السيطرة في غزة الى السلطة الفلسطينية. في هذه الأثناء قضية المساعدات الإنسانية وربطها بإطلاق سراح المخطوفين تتحول الى محور الخلاف الرئيسي بين أميركا وإسرائيل بصورة ستهدد بالخطر أي احتمالية من أجل التوصل الى المرحلة السياسية في الخطة، التي من دونها لا توجد إمكانية لنقل المسؤولية المدنية في غزة الى السلطة الفلسطينية. ولكن بالذات في هذه العملية ترى إسرائيل تهديدا. معنى أن السلطة الفلسطينية ستحكم في غزة وفي الضفة ويتم الاعتراف بها كممثل حصري للشعب الفلسطيني ومخولة باتخاذ القرار حول مستقبلها، هذا هو جوهر الحلم الأميركي الذي منعت إسرائيل تحقيقه حتى الآن "بفضل" وجود حماس التي عملت ككابح أمام رؤية وحدة فلسطين وقوضت مكانة السلطة كممثل حصري للفلسطينيين.مكان حماس كعامل استخدم حق الفيتو الفلسطيني على كل عملية سياسية، وهكذا سمح لإسرائيل بالتهرب من الحاجة الى التعامل معها، بدأت تحتله الآن الأزمة الإنسانية التي تتطور لتصبح قضية استراتيجية وسياسية. حسب رؤية إسرائيل فإن الأزمة الإنسانية هي جزء من ترسانة السلاح التي توجد في يدها، وهي تستخدمها ليس فقط كورقة مساومة في المفاوضات على إطلاق سراح المخطوفين، بل دورها أن تنقش في وعي الفلسطينيين عقاب جهنم الذي ينتظر كل من يتجرأ من الآن فصاعدا على تحدي إسرائيل. هذا استمرارية للرؤية الاستراتيجية المتجذرة والتي، بحسبها، فإن المعاناة الإنسانية يمكن أن تعطي مكاسب أمنية، التي رسخت الحصار على غزة كواقع لا يوجد له بديل.من غير المهم أبدا أن الحصار الذي استمر 17 سنة لم يمنع هجمات على إسرائيل وعمليات عسكرية، وبالطبع الحرب الحالية. يمكن التقدير بثقة كبيرة أنه حتى لو تم اجتثاث حماس، فإن اسرائيل لن تتنازل عن الحصار، لأنه حتى لو لم يمنحها الأمن، إلا أنه يعطيها السيطرة على الحياة في القطاع.الأكثر أهمية هو أن الأزمة الإنسانية في غزة توفر الآن لإسرائيل أدوات ضغط سياسية، التي تشمل ضمن أمور أخرى، المقابل الذي يمكن أن تحصل عليه من مصر مثل ربط طريقة تشغيل معبر رفح في المستقبل، حتى بعد الحرب. وفوق ذلك جعل السعي الأميركي من أجل حل الدولتين أن يصبح عقيما. أيضا هنا يمكن لنموذج سورية أن يستخدم كمصدر للمحاكاة. بعد فترة فيها كانت الولايات المتحدة مشاركة في صياغة قرارات الأمم المتحدة التي وضعت الشروط لاتفاق مستقبلي في سورية، فقد ابتعدت عن كل معالجة للأزمة السياسية، ومنذ ذلك الحين ركزت على استمرار محاربة داعش وضمان المساعدة للمهجرين السوريين. الفصل الذي تفعله خريطة الطريق لبلينكن بين القضية الإنسانية والحل السياسي، أولا مساعدات إنسانية وفقط بعد انتهاء العملية العسكرية سيأتي دور الحوار السياسي، وكأن العمليتين لا يمكن أن تجريا بشكل متواز، من شأنه أن يقود الى نتيجة مشابهة.