الأربعاء 13 أيلول 2023
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الأزمة الدستورية هنا منذ الآن

هآرتس -(الغد)
هآرتس
بقلم: أسرة التحرير

في الوقت الذي بحثت فيه هيئة غير مسبوقة من كل قضاة محكمة العدل العليا الـ15 أمس، بالالتماسات ضد التعديل على القانون الأساس: القضاء واصل أعضاء الائتلاف مهمة التحريض ضد المحكمة، وشككوا في مجرد صلاحيات المحكمة حتى في إجراء البحث. اضافة اعلان
بدأ بهذا وزير العدل يريف لفين، مهندس الانقلاب النظامي الذي أعلن في صباح البحث (أول من أمس) أنه يجري بانعدام مطلق للصلاحية، ويشكل "مسا جسيما بالديمقراطية وبمكانة الكنيست". وعلى حد قوله: "فإن مجرد المداولات في إمكانية شطب قوانين الأساس التي هي رأس الهرم القانوني في إسرائيل وفي إمكانية إخراج رئيس الوزراء إلى العجز، هما مس جسيم بحكم الشعب". لرفاق لفين في الائتلاف سمح بحرية تعبير أضيق. فالواحد تلو الآخر غردوا كالببغاء بالرسالة التي أمليت عليهم: "الكنيست لن يقبل بخنوع الدوس عليه". بطاعة جنود في جيش الانقلاب صدحت اوريت ستروك، ارئيل كلنر، تسفي سوكوت، ليمور سون هار ميلخ، حانوخ ميلبسكي وسمحا روتمان بالرسالة إياها التي ليست إلا تهديدا فظا وصريحا لقضاة المحكمة العليا، وقالوا: "لا تتجرأوا على لمس القوانين الأساس، خشية أن تكونوا في مواجهة مع الكنيست، الذي "لن يقبل بخنوع الدوس عليه". 
يبدو أن من ناحية الائتلاف، فإنه ليس التعديل على قانون الأساس في القضاء هو الذي يقف أمام المحاكمة بل القضاة أنفسهم. بالنسبة لهم، توجد لقضاة محكمة العدل العليا إمكانية واحدة هي أن يشطبوا أنفسهم. الويل لهم إذا ما لمسوا القانون نفسه. أقوالهم هي فقط المقدمة لفيلم الرعب "الأزمة الدستورية" التي ستنشب إذا ما دافعت المحكمة عن الديمقراطية وشطبت التعديل على القانون الأساس.
لكن هذه التهديدات هي نفسها الأزمة الدستورية. وعليه ففي الظروف المجنونة الحالية حين يتصرف الائتلاف ويؤدي إلى صدام جبهوي بين الكنيست والحكومة وبين المحكمة فواجب الإشارة الطيبة إلى من يتجرأون على الحفاظ على العامود الفقري ويقولون ما لم يعد للكثيرين جدا في إسرائيل امرا مسلما به. الوزراء يوآف غالنت، غيلا جمليئيل وموشيه أربيل الذين أعلنوا أنهم سيحترمون قرار المحكمة.
المحامي ايلان بومباخ الذي يمثل الحكومة في الالتماسات لدى المحكمة العليا، بالغ أول من أمس إذ شكك بالمفعول الدستوري لوثيقة الاستقلال: "لا يعقل أن 37 شخصا لم ينتخبوا أبدا... من دون أن يقصدوا خلقوا لنا وثيقة تسمى "دستورا فتقيد كل الأجيال القادمة"، قال. ينبغي الأمل في أن موقفه، الذي هو موقف الحكومة، سيفتح عيون أعضاء آخرين في الائتلاف، وأساسا في الليكود، على ما يجري. حان الوقت لأن يفهموا أنهم أعضاء في حكومة تشكك علنا بوثيقة الاستقلال، قيمها، ومفعولها القانوني، الدستوري والروحاني. اذا كانت تهديدات الائتلاف ستتحقق، وإسرائيل تسير نحو صدام بين معسكر وثيقة الاستقلال هي شمعة تضيء له الطريق ومعسكر يكافح في سبيل حق الحكومة في التصرف بشكل غير معقول، يجدر بهم أن يعيدوا النظر في مكانهم.
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