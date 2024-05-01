الأسرى يدفعون الثمن

هآرتس

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بقلم: سامي بيرتسالتفضيل الواضح للعملية في رفح على إعادة المخطوفين، كما يطلب ذلك وزيرا اليمين المتطرف، بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، يعكس سلم أولويات يعني تخليا آخر عن الأشخاص الذين تم اختطافهم من البيوت والأسرة في 7 تشرين الأول (أكتوبر). أي تأخير في إعادة المخطوفين يكلفهم حياتهم، وإذا اقتحم الجيش الإسرائيلي رفح، فإن هذه العملية يمكن أن تستغرق وقتا طويلا وتكلف حياة مخطوفين آخرين. سموتريتش وبن غفير وبعض أعضاء الليكود، الذين ليست لديهم أحاسيس إزاء المعاناة الفظيعة للمخطوفين وعائلاتهم، عمليا هم يحكمون على المخطوفين بالموت.ما يوجههم هو الانتقام والكرامة الوطنية وليس حياة الإنسان. الإهانة الفظيعة التي تكبدتها إسرائيل في يوم السبت اللعين في ظل حكومة الفشل والحاجة الى الانتقام، هي التي توجه اليمين. ولكن الكرامة الوطنية التي تحطمت في 7 تشرين الأول (اكتوبر) تستمر في التحطم منذ ذلك الحين وبسرعة كبيرة، وحتى أنها أصبحت خطرا وطنيا ويهوديا لسنوات كثيرة. موجة اللاسامية وكراهية إسرائيل في العالم، والخطوات التي تتراكم في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لفرض عقوبات على رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الأركان هي مس شديد ليس فقط بالكرامة الوطنية، بل بقدرة الدولة وقدرة الرؤساء فيها ومواطنيها على العمل وعلى إقامة علاقات تجارية وأكاديمية.عن أي كرامة وطنية يدور الحديث؟ في ظل هذه الحكومة، تعرضت إسرائيل للكارثة الكبرى في تاريخها. فقد زادت كراهيتها الى رقم قياسي غير مسبوق منذ سنوات كثيرة. وكل ذلك في الوقت الذي فيه عشرات آلاف الإسرائيليين ما يزالون مخلين من بيوتهم. وعملية في رفح الآن فقط ستعمل على تفاقم الوضع في كل الجبهات وستمنع عودة المخطوفين ولن تعيد أي شيء من الكرامة الوطنية. ومن المرجح أيضا أنها ستجبي حياة البشر، لأن إعادة البناء الطويل الذي جرى لها بالأساس تساعد حماس في إعداد العبوات المتفجرة، في الوقت الذي فيه رجالها محميون في أعماق الأنفاق. الحرب ضد حماس ستستمر في السنوات القريبة المقبلة مهما كانت الحكومة التي ستحكم، لأنه بعد 7 تشرين الأول (اكتوبر) لا يمكن الاعتقاد بأنه توجد طريقة لإقامة حياة آمنة الى جانب منظمة جهادية كل هدفها تدمير إسرائيل وزرع الموت والخوف. وحتى الى رفح سيكون بالإمكان الوصول بعد ذلك. من المهم أكثر إعادة المخطوفين والدفع قدما باتفاقات سياسية التي ستلقي المزيد من المسؤولية أيضا على مصر في كل ما يتعلق بتهريب السلاح من حدودها الى داخل القطاع.رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يعمل من خلال الحاجة الى الحفاظ على حكومة الـ64، يبدو أنه يمكنه إدخال سموتريتش وبن غفير الى غرفة مغلقة والتوضيح لهما الحقيقة البسيطة: دائما ستكون لدينا رفح، لكن في البداية هناك نزيف يجب وقفه. يجب إعادة المخطوفين لأنهم يموتون في الأسر، ويجب وقف الانتقاد الدولي الشديد لإسرائيل الذي يمكن أن يزداد، ومنع إصدار مذكرات اعتقال ضد القيادة الوطنية، وأن نسمح للجيش بإعادة تنظيم نفسه بعد أشهر من الحرب الطويلة، وأن نسمح بعقد اتفاق في الشمال وإعادة السكان الى بيوتهم هناك. بالطبع توجد احتمالية أيضا لاتفاق تطبيع مع السعودية، لكن مشكوك فيه اذا كان نتنياهو يمكنه دفع الثمن المطلوب، وأنه لن يعرض للخطر استقرار حكومته.يبدو أنه حتى سموتريتش وبن غفير يمكن أن يقتنعا بأن رفح لن تختفي، وأنه في أي لحظة زمنية يمكن للجيش الإسرائيلي العمل هناك. هكذا، ليس من المهم إذا عملنا هناك الآن أو بعد شهرين أو بعد نصف سنة. من ناحية عسكرية ربما يكون من الصحيح العمل هناك بشكل مفاجئ من أجل التوصل الى نتيجة أفضل، لكنهم يجدون صعوبة في الموافقة على أقوال كهذه على لسان نتنياهو، لأنهم ببساطة لا يثقون به. سموتريتش أطلق عليه في حينه "كذاب ابن كذاب". وفي الحقيقة هذه هي المشكلة الرئيسية لرئيس الحكومة، حتى الشركاء المتطرفون لا يثقون به وهم دائما يستخدمون الضغط عليه. ولو أنه قام بتطوير صورة موثوقة لكانت له فرص أكثر للمناورة أمامهم.