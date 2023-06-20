الأنباء: الهجوم البيبي المضاد في الذروة

هآرتس

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بقلم: الوف بنمعسكر بيبي بدأ الهجوم المضاد بضربة مباشرة بعد بضعة أسابيع من الكبح والانتظام وتجميع القوى. في ظل التقارير المتفائلة عن وجود شروخ وعداء في الائتلاف، بدأ أعضاء الائتلاف في عملية القصف. فرئيس الحكومة نتنياهو أعلن عن عودة "الإصلاح" في جهاز القضاء، والتهديد بالإعدام تم توجيهه لطياري الاحتجاج واهود باراك، ومحافظ بنك إسرائيل امير يارون تم وعده بالرمي من فوق الدرج، والحكومة صادقت على مسار سريع لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والمجرم آفي نفيه يأمل في الركوب على موجة بيبي من أجل العودة إلى نقابة المحامين، ووزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير يريد صلاحيات واسعة جدا، والحكومة قامت بتشكيل لجنة وزارية للمجتمع العربي بمشاركة كبار العنصريين، وجهاز التعليم سيحصل على ميزانيات لتسريع التهويد في المدارس، وأخيرا، مرشح بن غفير في منصب المفتش العام للشرطة، المفتش يورام سوفر، يتعهد بتحويل شرطة إسرائيل إلى الذراع التنفيذية للكهانية. كل ذلك فقط في بداية الأسبوع.نتنياهو يحاول العودة إلى نفسه كظل بائس لـ "الملك بيبي" سابقا. وقد أوضح لياريف لفين بأن حلمه حول الوراثة السريعة لقيادة الليكود والدولة كان سابقا لأوانه ومبالغ فيه، وأن الانقلاب النظامي سيتقدم بالوتيرة التي يحددها رئيس الحكومة وليس وزير العدل. بعد أن قام بوضع لفين في الزاوية اخذ نتنياهو مجددا دور المحكم والقاضي والعراب، الذي مثله منذ حملته الانتخابية. الشخص الوحيد الذي يمكنه تجسيد حلم الانقلاب والمستوطنات والشريعة والعنصرية لليمين، وفي نفس الوقت الدفاع كما يبدو عن اليسار من الاسنان المفترسة لشركائه في الائتلاف.هكذا هب أول من أمس نتنياهو "للدفاع عن المحافظ" من تهديدات الوزير عميحاي الياهو. فمن جهة هو يبعث على الأمل بأنه يدرك الخطر على الأسواق المالية وعلى تصنيف إسرائيل الائتماني إذا تلاشت استقلالية البنك المركزي. ومن جهة أخرى هو لا ينفي بالون الاختبار الذي أطلق مؤخرا، والذي بحسبه يارون سيقدم استقالته من منصبه في الخريف وسيتم استبداله بمحافظ "من جماعتنا". هكذا فان مكان آخر لـ "النخبة القديمة" سيتم احتلاله من قبل البيبيين.نتنياهو ناور أيضا على رؤساء المعارضة يئير لبيد وبني غانتس بطريقته السابقة المعروفة: استخلص منهم موافقة في مقر الرئيس على عدد من خطوات الانقلاب دون التعهد في المقابل بأي شيء. والآن سيقوم باحضار هذه الخطوات للمصادقة عليها ويقول للعالم بأن هذا الأمر تم "بموافقة واسعة". وصراخ المسلوبين غانتس ولبيد بأن نتنياهو يكذب وأن هذه الأمور لم يتم الاتفاق عليها، تفطر القلب بسبب سذاجتها المصطنعة. في نهاية المطاف هم عرفوا بالضبط مع من دخلوا إلى المفاوضات في مقر الرئيس. ما الذي كانوا يعتقدونه؟ أن يعد بيبي وأن يقوم بالوفاء بوعوده؟.رئيس الدولة اسحق هرتسوغ يرسل نتنياهو إلى واشنطن بأيد فارغة. هرتسوغ كان يجب عليه أن يبلغ الرئيس جو بايدن ومستشاريه بأن المحادثات في مكتبه تتقدم بشكل جيد، وأن الطرفين على شفا التوصل الى اتفاق تاريخي على كتابة دستور لإسرائيل أو شيء كهذا. الاتفاق الموعود ("ثق بي، يا جو، أنا اجلس معهم في الغرفة وهم حقا قريبون جدا") استهدف تهدئة بايدن من أجل دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض. ولكن نتنياهو عرف أنه يجب عليه أولا رص صفوف اليمين وأن يفشل التهديد على حكمه من الداخل. وقد قام بتبديد المحادثات مع المعارضة في كل الارجاء. بايدن في الأصل لم يقم بدعوته. فلماذا لا يستمتع بالمواجهة.في المواجهة مع جو بايدن نتنياهو تبنى تكتيك جديد. فبدلا من التخويف من الاتفاق النووي الآخذ في التبلور بين واشنطن وطهران، وتجنيد الرأي العام الأميركي حول الصفقة كما فعل في عهد اوباما، يقول للأميركيين: افعلوا ما تريدونه مع إيران، الثمن سيدفعه الفلسطينيون، حيث أن المزيد من أراضيهم سيتم اعطاؤها لسموتريتش واصدقائه. سنقوم ببناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.ومن بيانات الادانة لوزارة الخارجية الأميركية سنصنع طائرات ورقية مثلما أنتم تلقون في القمامة خوفنا من المشروع النووي الإيراني. وإذا لم يكن هذا كافيا فإن نتنياهو انعطف إلى الجانب الروسي والحرب في أوكرانيا، بؤبؤ عين بايدن، بالاتفاق الذي تم التوصل اليه مع بوتين على افتتاح "قنصلية تابعة للسفارة الروسية" في القدس. توجهه للحصول على المساعدة من بوتين، الذي ستزور زوجته إسرائيل في هذا الأسبوع، انتقل للحفظ في مكتب رئيس الحكومة في القدس.بعد مرور نصف سنة على تشكيل الحكومة فانه يبدو أن نتنياهو وشركاءه يصممون على تطبيق الاتفاقات الائتلافية التي استهدفت تحويل إسرائيل إلى دولة شريعة اوتوقراطية. وبعد أن تم كبح محاولة الانقلاب الخاطفة بفضل الاحتجاج والضغط الدولي فقد قاموا بابطاء الخطوات دون رفع العيون عن الهدف وهو استبدال النخبة الوظيفية والقضائية بطاقم بيبي وكهاني، وتعزيز الآلية الدينية وتدمير المجتمع العربي والتقدم نحو ضم الضفة الغربية. كل ذلك حسب المعيار الذي حدده نتنياهو: الحذر من خطوات صارخة جدا توقظ من جديد احتجاج الطيارين أو المظاهرات التي سيصعب عليه استيعابها. من الأفضل التقدم ببطء اكبر الى أن يكتشف من يعارضون الانقلاب بأن البيبيين قد حاصروهم وأنهم يستعدون لتوجيه الضربة القاضية.