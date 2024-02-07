الأونروا وما وراءها

ران أدليست
الويل كم هو يمين إسرائيلي. حكومة إسرائيل انقضت على الأونروا بعد أن تبين بأن بعضا من موظفيها كانوا من رجال حماس ممن ساعدوا في إطلاق الصواريخ وشاركوا في المذبحة، وطلبت وقف عملها في القطاع. وأفيد يوم الثلاثاء بأن وفدا إسرائيليا ضغط على مسؤولين في الولايات المتحدة وفي الأمم المتحدة للسماح للأونروا بأن تواصل حاليا عملها.
رويدا رويدا دعونا نفهم عما يدور الحديث: بعد حرب الاستقلال تقرر في الأمم المتحدة تشكيل وكالة تعنى بنحو 750 ألف لاجئ في 1948. واليوم تعنى وكالة الغوث (الأونروا) بنحو 6 ملايين نسمة، مع ميزانية نحو 1.3 مليار دولار. فإلى جانب المساعدات الإنسانية، منعت الإغاثة الأولية بعد حرب الاستقلال العودة الجماعية إلى القرى والمدن التي طردوا منها، فيما لم يكن الجيش الإسرائيلي جاهزا بعد للتصدي لحركة آلاف واسعة من العائدين الى بيوتهم. منذئذ وحتى اليوم تواصل الوكالة المساعدات الإنسانية بما في ذلك لنازحي الأيام الستة في المناطق التي احتلت.
في غزة عملت الوكالة حتى حكم حماس. واضح تماما بأن رجالها يخضعون لإمرة حماس التي حددت علاقاتها مع إسرائيل كحرب. وعند الأخذ بالحسبان الطبيعة للمنظمة الدينية، بل وفي الحرب، فلا شك إن موظفيها مجندون للحرب ضد إسرائيل، سواء كانوا يريدون ذلك أم يرفضون، أي يصفون. كجزء من "تطهير" غزة من النفوذ الأجنبي قبيل حكم أمني (وبالتأكيد أمني) فإن لحكومة إسرائيل مصلحة في التشهير بالأونروا كمتعاونة مع حماس (وبالفعل، كما أوضح مسبقا فإنهم متعاونون). بشكل غريب تسربت تحقيقات الجيش والشاباك للأميركيين وفيها أسماء موظفي أونروا المشبوهين بمساعدة حماس (محبي المؤامرات مدعوون للتسلية) فبدأت حملة إسرائيلية لطرد الأونروا. ضباط في الجيش الإسرائيلي أوصوا رئيس الأركان للامتناع عن التشهير بالأونروا. رئيس الأركان رفض قبول توصيتهم، ربما كجزء من الخطة لأن تبنى في القطاع مستقبلا قوة بديلة تعنى بالسيطرة وبتوزيع المساعدات تكون تحت سيطرة إسرائيل.
في هذه الأثناء في الميدان، الأونروا وحماس تعملان على محاولة الحكم فيما أن المساعدات هي جزء من آلية السيطرة. الأميركيون (الذين يفهمون الأمور) يبكون حتى اليوم على تصفية الصف المتوسط والتنفيذي لجيش صدام حسين. فقد تحول العراق إلى فوضى تسللت عبرها إيران والتي تلاحق اليوم القوات الأميركية في شرق سورية وفي غرب العراق. والنتيجة (جنود أميركيون يموتون) رأينا جميعنا قبل أسبوع. بما في ذلك رد أميركي هو صحيح لحرب انتخابات على أمل ألا تؤدي إلى ضحايا أميركيين آخرين.
وعندنا؟ "لحكومة إسرائيل توجد فرصة تاريخية لا تعوض لإغلاق وكالة الأونروا لأجل وضع حد لخدعة اللجوء الفلسطيني"، كما كتبت آييلت شكيد، رفع لمستوى عيديت سيلمان وانتظارا لانطلاق كل إطار يعبئ المجال بين بن غفير وبينيت. فكرة هذه العصبة لإغلاق الأونروا تنبع من الرد على الاعتراض القاطع من الشعب والعالم على الترحيل: فطرد الأونروا هو جزء من أساليب العمل التي هدفها دفع الفلسطينيين إلى الانهيار الاقتصادي، الجسدي والنفسي كي يطيروا من هنا حتى بدون ترحيل. فما هو ذنب النساء والأطفال الجوعى إذا ما كانت قيادة دينية قومجية متصلبة ووحشية جرتهم الى وضعية مجنونة. ما هو ذنبنا نحن إذا كانت شكيد تؤدي قيادة دينية متصلبة ووحشية ترقص على دم وحليب النساء والأطفال؟