الإرهاب اليهودي مجددا

معاريف

اضافة اعلان

بقلم: هيئة التحرير 6/8/2023في دولة المستوطنين لا حاجة الى انقلاب نظامي. ما يريدون إحداثه في حدود إسرائيل يزدهر منذ زمن بعيد في المناطق المحتلة: واقع لا يوجد فيه حكم أو حاكم.يوم الجمعة الماضي قتل مستوطنون قصي معطان، وهو فلسطيني ابن 19، في أراضي قرية برقة المجاورة لرام الله. روى السكان بأن مستوطنين مسلحين دخلوا الى القرية وأفسدوا ممتلكات أهلها. في المواجهة التي اندلعت رشقوا حجارة ولاحقا فتحوا النار. معطان قتل وأصيب أربعة فلسطينيين آخرين.اعتداءات المستوطنين ليست أمرا شاذا وهي توجد في حيل ارتفاع، بخاصة حين يكون واضحا لهم بأن ممثليهم يسيطرون في الحكومة وهم يعطونهم الإسناد. هذه المرة انتهى الأمر بالقتل. وحسب مصدر أمني، جاء المستوطنون من بؤرة غير قانونية في المنطقة. هذه التعابير الكاذبة تجذرت عميقا، ضمن أمور أخرى، لدفع الجمهور الى أن ينسى أن كل مشروع المستوطنات هو غير قانوني وكل بناء "قانوني" في المناطق هو جريمة دولية.لكن هذا التمييز سيختفي قريبا عن اللغة وغير القانوني سيصبح قانونيا، إذ إن الكنيست ستسن ما يروق لها دون أي كابح. هذه مجرد مسألة وقت الى أن تنهي الحكومة إزعاج محكمة العدل العليا والائتلاف المتزمت، الذي يقوده مستوطنون وفاسدون، سيسن قوانين تقول إنه لا يوجد إلزام باحترام الممتلكات الفلسطينية الخاصة، مثلا، أو أن يفرض السيادة على المناطق ويؤمم كل الأراضي. من سيوقفه؟ لقد طلبت الإدارة المدنية إخلاء البؤرة الاستيطانية المجاورة عوز تسيون، لكن بتسلئيل سموتريتش رفض الطلبات كونه يسيطر على مديرية الاستيطان في وزارة الدفاع.اعتقل، أول من أمس، مستوطنان وأوقف خمسة آخرون للاشتباه بالمشاركة في الحادثة. وحسب مصدر في جهاز الأمن، فإن المعتقلين هما نشيطان يمينيان متطرفان، وأحدهما كان ناطقا بلسان نائب من كتلة قوة يهودية، وكان يعد هدفا مركزيا للشاباك. وهذا يدلنا على أنه لا يوجد أي فرق بين فتيان التلال وبين ممثليهم في الكنيست وفي الحكومة.حتى قبل أن يسيطر ايتمار بن غفير على وزارة الأمن القومي وسموتريتش على الإدارة المدنية، كان من الصعب أن نتوقع استنفاد القانون مع المجرمين المستوطنين. المشروع الاستيطاني ما كان ليزدهر لولا دعم كل حكومات إسرائيل. لكن تحت الحكومة الحالية واضح أن عنف المستوطنين سيتعزز فقط، والقدرة والدافعية لدى الجيش لقمعه ستترديان وجهاز القضاء سيفقد قوته في أن يوفر حتى القليل من الدفاع الذي كان يوفره للفلسطينيين. والتصعيد الأمني -كما تبين لنا أمس في عملية الثأر في تل أبيب- هو مسألة وقت فقط.محظور أن ننسى: الانقلاب النظامي هو وسيلة فقط، أما الغاية فهي السيطرة على المناطق كلها وفرض ابرتهايد رسمي: ملايين الفلسطينيين تحت سيادة إسرائيلية، بلا مواطنة أو حقوق. السبيل لوقف هذا الميل هو احتجاج جماهيري وتدخل دولي.